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Петр Ермилин

В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине

2:56
Силовые структуры » Военные новости

Четыре пусковые установки ракет Patriot и радар ПВО уничтожены в результате российского удара на Украине, пишут журналисты американского военного онлайн-журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об обстоятельствах этого уничтожения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Lanceerstation-van-de-patriot-pac-ii
Фото: commons.wikimedia.org by Ministerie van Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Lanceerstation-van-de-patriot-pac-ii

15 декабря было подтверждено, что российские Вооруженные силы уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ракет класса "земля-воздух" американской системы ПВО дальнего действия MIM-104 Patriot, эксплуатируемой Военно-воздушными силами Украины. Одновременно нанесены удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сосредоточения личного состава и военной технике в 146 районах.

Тактическая боевая авиация, пусковые установки ракет класса "земля-земля", артиллерийские подразделения и вооруженные беспилотные летательные аппараты — все это участвовало в атаках. С середины 2023 года украинский арсенал ракетных комплексов Patriot постепенно истощался, и продолжают появляться кадры, подтверждающие потери этих систем в результате российских ракетных ударов.

Российские источники впервые заявили об успешном уничтожении компонентов одной из систем в мае 2023 года во время удара баллистической ракеты истребителями МиГ-31К, хотя во время многих более поздних атак было опубликовано значительно больше свидетельств, подтверждающих их успех.

10 марта опубликованы новые кадры, на которых видно, как днем ранее баллистическая ракета "Искандер-М" нанесла удар, уничтожив части системы Patriot вблизи населенного пункта Сергеевка в Донецкой народной республике. Впоследствии, во вторую неделю июля, на кадрах было видно уничтожение двух батарей Patriot вблизи населенного пункта Южное в Одесской области. Кадры, опубликованные в середине августа, показали успешный удар по батареям Patriot в неизвестном месте на украинском театре военных действий, а также по связанной с ними радиолокационной станции AN/MPQ-65.

Менее чем через неделю на дополнительных кадрах было видно, как ракетный удар "Искандера-М" уничтожил еще три батареи с использованием кассетных боеприпасов.

Patriot на сегодняшний день является самым ценным военным активом на вооружении Украины, учитывая отсутствие значительных запасов систем в западном мире, в результате чего стратегические партнеры Киева по НАТО сильно ограничены в своих возможностях восполнять потери.

Уточнения

«Пэтриот» (англ. Patriot, с англ. — «патриот», войсковой индекс — MIM-104) — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э».

МиГ-31 (по классификации НАТО — англ. Foxhound) — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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