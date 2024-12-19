Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На просторах России накануне был замечен ещё один ж/д состав с 170-мм самоходными артиллерийскими установками северокорейского производства — М1978 "Коксан".

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Krasowski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 170mm M1989 Koksan - North Korea Victory Day-2013 01

Как всегда, украинские порталы похайповали на системах из Северной Кореи, заявив, что 18 декабря поздно вечером украинские военные объекты и инфраструктура в Харькове были обстреляны как раз из оружия КНДР.

Напомним, ранее в Сеть уже попадал эшелон с северокорейскими САУ M1989 Koksan. Куда они направлялись и сколько их, осталось неизвестным.

О чём речь

М1989 Koksan — это северокорейская самоходная артиллерийская установка (САУ), которая выделяется своим внушительным калибром и дальностью стрельбы. Будучи одной из самых мощных САУ в арсенале КНДР, она играет значительную роль в её артиллерийских подразделениях.

Технические характеристики данного вооружения тоже остаются загадкой. Но какие-то секреты неизбежно откроются в ходе эксплуатации.

История создания и развития

Точные данные о разработке "Koksan" отсутствуют. Предполагается, что она создана на основе немецких 170-мм пушек, попавших в КНДР после Второй мировой войны.

Название самоходной артустановки придумали эксперты, поскольку присвоенное обозначение в армии Северной Корее неизвестно доподлинно. В частности, число "1978" — это год, когда САУ в первый раз попала на глаза аналитикам, а Коксан — это название города, где это случилось. А первые упоминания о ней датируются 1985 годом, когда она была продемонстрирована на военном параде.

Описание и характеристики

Калибр: 170 мм,

Дальность стрельбы: 40-60 км,

Шасси: база от танков Т-54, Т-62 или Тип 59,

Боекомплект: ограниченный, несёт на борту лишь несколько снарядов,

Особенность: открытая башня, что делает экипаж уязвимым.

САУ Коксан представляет собой довольно необычную конструкцию. Орудие большого калибра установлено на открытой башне, что позволяет вести огонь по широкому сектору обстрела. Однако, такая конструкция делает экипаж крайне уязвимым для ответного огня.

Боевое применение

САУ Koksan использовалась в различных конфликтах, включая гражданскую войну в Сирии. Её высокая дальность стрельбы позволяла наносить удары по противнику с безопасного расстояния.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Большая дальность стрельбы,

Высокая мощность снарядов,

Возможность поражать бронированные цели.

Недостатки

Ограниченный боекомплект,

Открытая башня, что делает экипаж уязвимым,

Низкая мобильность по сравнению с современными САУ,

Ограниченные возможности в плане управления огнём.

Вывод

Несмотря на свои недостатки, САУ Koksan остаётся грозным оружием в арсенале КНДР. Однако с развитием технологий она постепенно устаревает. Вероятно, в будущем КНДР будет искать способы модернизации или создания новых САУ, которые смогут более эффективно решать современные задачи.

Но всё же М1989 Коксан остаётся пока ещё уникальной САУ, которая отражает специфику северокорейского военного производства. Высокая огневая мощь и сравнительная простота конструкции делают её эффективным средством поражения противника. Однако, с точки зрения современных требований к артиллерии, она имеет ряд существенных недостатков.

Уточнения

Самоходная артиллерийская установка (САУ, разг. Самоходка, Самоход, уст. Артсамоход) — боевая машина, представляющая собой артиллерийское орудие, смонтированное на самодвижущемся (самоходном) шасси и предназначенное для стрельбы с закрытых позиций и непосредственной огневой поддержки танков и пехоты в бою.



North Korean Self-Propelled Howitzers M-1989 Koksan Arrive in Russia