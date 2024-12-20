Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире

Российские воины продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВС РФ

Представляем сводку с фронта на пятница, 20 декабря.

Освобождение Донбасса

Российские войска в Курахово завершают разгром противника, вытеснив его на окраину. Подразделения ВС РФ двигаются к последней окраине населённика, почти весь город под контролем армии РФ. Присутствуют ВСУ лишь на отдельных западных окраинах.

"ВСУ оставили Курахово из-за нехватки живой силы", — сообщает русофоб и военный эксперт Юлиан Рёпке.

Он подчёркивает, что инфраструктура в городе в основном не повреждена.

О печальной обстановке в Курахово пишут и боевики ВСУ.

"Фронт постепенно смещается на запад к промзоне города, в самом мешке уже не осталось мест, где можно держать надёжную оборону, сейчас русские начнут сильно лупить авиацией по промке и подтягивать арту", — жалуются всушники.

На южных участках российская армия установила флаги РФ в Зеленовке и Константинопольском. За день до этого окончательно была освобождена Успеновка и весь "мешок" на юге Курахово.

Также освобождено село Константинопольское и взята под огневой контроль важная дорога снабжения бандеровцев у посёлка Улаклы. С этого места ВС РФ будет удерживать под контролем дорогу Запорожье — Курахово, что осложняет логистику неонацистов, и шансы успешного "проскока" по дороге смерти резко упали.

Курская область

Воины группировки войск "Север" ВС РФ продолжают выполнять задачи по уничтожению врага в приграничье Курщины. "Бесстрашные" с боями продвинулись в лесополках в районе Черкасской Конопельки и на севере фланге Суджанского района, где отразили одну контратаку националистов. Штурмовики ВСУ (6 солдат) полностью уничтожены.

Также сорвано две контратаки в направлении Дарьино численностью 12 человек и Новоивановки численностью 14 человек. Огнём дронов и артиллерии уничтожено 20 бандеровцев.

ФАБ-3000 уничтожили два скопления живой силы и военной техники ВСУ в Горнале и Малой Локне. Потери врага составили до 90 человек и пять единиц автотехники. Общее продвижение армии России в Курской области — 1000 метров.

"Самое большое кладбище военной техники НАТО в мире. За этот год только в Курской области уничтожено военной техники ВСУ уже больше, чем на всём фронте СВО за 2023 год", — на вчерашней прямой линии сказал президент РФ Владимир Путин.

Как и говорил Главнокомандующий, прямо сейчас освобождается родная земля — сейчас рядом с селом Черкасская Конопелька идёт зачистка.

Бред Киева и слив США

Киеву предстоит самому делать выбор: начать переговоры о мире или продолжать ли противостояние. Об этом изданию MSNBC Morning заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Очевидно, что госсекретарь хотя и мечтает обеспечить Украине более выгодные переговорные позиции, но нарратив о том, что теперь Украина пусть берёт ответственность на себя — налицо.

А тем временем, у офиса президента Украины после вчерашней Прямой линии Путин произошла очередная истерика. Зеленский и Ермак не нашли ничего лучшего, как в соцсети оскорбить президента РФ.

После этого, выступая в ЕС, Зеленский пошёл дальше и, вероятно пребывая под воздействием психоактивных препаратов, заявил, что солдаты КНДР на Курском фронте есть, но их никто не видел.

"Российские войска сжигают лица убитых северокорейских солдат, чтобы скрыть их вовлечение в войну", — продолжил бредить узурпатор Украины.

Уточнения

Наррати́в (англ. и фр. narrative ← лат. narrare «рассказывать, повествовать») — самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленное читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов.



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