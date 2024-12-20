Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Разведчик: СССР и РФ уже выигрывали дуэли с западными новинками

Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T
Силовые структуры

Предложенная ракетная дуэль "Орешника" против западных систем ПВО и ПРО Thaad, NASAMS, IRIS-T и ЗРК Patriot будет не первой фактической "технологичной" дуэлью нашего и иностранного оружия.

Комплекс ПВО Patriot
Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комплекс ПВО Patriot

В истории СССР, России и СВО есть факты танковых, авиационных, ПВО дуэлей — это напомнил Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Риппер.

"Смотрю, в соцсетях новая украинская методичка "а если бы Трамп так предложил по Москве? Трамп уже заявлял, что якобы грозил "сбить купола Кремля ракетами", но даже западные военные напомнили ему про ПРО столицы и последствия", — добавил он.

При этом разведчик напомнил, что "даже если забыть "летчиков Ли Си Цынов во Вьетнаме и Корейской войне, где вначале "Фантомы били Миг-17 и наши огрызались, а потом Миг-21 и ПВО били "Фантомы", уже известны случаи "дуэлей" в зоне СВО, Сирии и т. д.:

  • российские Т-72Б3 и Т-90 против Abrams, Leopard, Challenger, закончившиеся уничтожением западных танков;
  • работа ПТРК против западных танков от Украины до Ближнего Востока;
  • работа ПВО российских городов против Storm Shadow и ATACMS.

"Забудем "Авиадартс" и всякие "Танковые биатлоны" — в которых страны Запада отказывались участвовать ещё до СВО и всех "заварушек". Россия ещё с голодных и бедных 90-х предлагала своим тогда ещё партнерам — давайте устроим (на выставках) учебный бой истребителей 4 и 4+ поколений? Учебные танковые бои? Отказ", — добавляет специалист.

Так, например, по данным участников авиашоу и военных выставок, неоднократно были предложены:

  1. Учебные бои Су-30, Су-35 разных модификаций с F-16, "Миражами", "Рафалями";
  2. Учебные бои или "боевые эстафеты" Т-72 разных модификаций с "Абрамсами", "Леопардами" (еще до эпохи дронов).

Однако все такие предложения "уходили в пустоту", отшучивания и тысячи статей с роликами "кто кого победит в бою F-16 против Су-35"

"Вспомните "самый неуязвимый танк мира — "Меркаву" АОИ, который с помощью ПТУР, ПТРК уничтожают "боевики в тапках", — рассуждает эксперт.

Он пояснил, что дело главным образом в нежелании "производителей любой страны показать уязвимость своей техники, превосходство оппонента — это влияет и в военном, моральном, и в экономическом (экспорт оружия) плане".

Что же касается гиперзвуковой БРСД "Орешник" (будь она "Рубежом" или его экстремальной современной модификацией), по мнению разведчика, в дуэли могли бы участвовать:

  1. "Ближний" ЗРК IRIS-T;
  2. ЗРК "средней дальности" NASAMS;
  3. Система ПВО THAAD;
  4. ЗРК Patriot PAC-3 для прикрытия THAAD с "непроглядываемых" боков.

"У США всего семь батарей THAAD, которые они всегда считали "волшебной обороной от ракет СССР и РФ. Но даже THAAD, по признаниям экспертов Пентагона и военных think tank, скорее всего, не перехватит все боеголовки "Орешника", и тот поразит цель", — уверен эксперт.

"Путин добавил, что устроить дуэль между ПВО-ПРО Запада и "Орешником" можно не только в Киеве. И речь не обязательно про Жешув или Лондон, Варшаву или Одессу. Поставьте на ничейные острова в пределах дальности "Орешника" и проверьте — поймаете ли. Но не будут. Знают, что не собьют" — заключил Георгий Рипер.

Уточнения

«Оре́шник» — первая в мире баллистическая ракета средней дальности с разделяющейся головной частью индивидуального наведения, применённая в боевых условиях. По оценкам военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж». Ракета имеет шесть боеголовок, каждая их которых несёт шесть конвенциональных суббоеприпасов или ядерных зарядов.

THAAD — ПРО ПРК подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. Стоит около $3 млрд за 1 комплекс без РЛС и противоракет.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Новости Все >
Отказ от завтрака увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета
Туристический налог начнет действовать в 55 регионах с 1 января 2025 года
Как добиться плоского живота без диет и тренировок
Доели салаты — купили смартфон! Как можно сэкономить на новогодних блюдах
Дом-2 хотят продать: оградить забором, пригласить священника и кропить святой водой
Космическое чудо: звезда-феникс, обманувшая смерть
Рассказываем, что делать, если огурцы остановились в росте
Секреты посадки сирени для лучшего цветения
Как выбрать комнатные цветы, не требующие ухода
Рассказываем, как создать идеальные условия для фиалок в квартире
Сейчас читают
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД
Ушли одни — пришли другие: Путин заявил о взлёте отечественного бизнеса после ухода иностранных компаний из РФ
Тренер Ходырев объяснил пользу упражнения берёзка
Рассказываем, можно ли сажать разные сорта картофеля на грядке
Путин ответил на вопросы блогера-миллионника Влада Бумаги о замедлении YouTube
5 секретов, как сохранить молодость после 40
Новый этап в медицине: как российские учёные меняют подходы к лечению тромбозов
Настоящая или фальшивая? Простые способы проверить красную икру
Назван продукт, снижающий риск онкологических заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.