Разведчик: СССР и РФ уже выигрывали дуэли с западными новинками

Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T

Предложенная ракетная дуэль "Орешника" против западных систем ПВО и ПРО Thaad, NASAMS, IRIS-T и ЗРК Patriot будет не первой фактической "технологичной" дуэлью нашего и иностранного оружия.

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комплекс ПВО Patriot

В истории СССР, России и СВО есть факты танковых, авиационных, ПВО дуэлей — это напомнил Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Риппер.

"Смотрю, в соцсетях новая украинская методичка "а если бы Трамп так предложил по Москве? Трамп уже заявлял, что якобы грозил "сбить купола Кремля ракетами", но даже западные военные напомнили ему про ПРО столицы и последствия", — добавил он.

При этом разведчик напомнил, что "даже если забыть "летчиков Ли Си Цынов во Вьетнаме и Корейской войне, где вначале "Фантомы били Миг-17 и наши огрызались, а потом Миг-21 и ПВО били "Фантомы", уже известны случаи "дуэлей" в зоне СВО, Сирии и т. д.:

российские Т-72Б3 и Т-90 против Abrams, Leopard, Challenger, закончившиеся уничтожением западных танков;

работа ПТРК против западных танков от Украины до Ближнего Востока;

работа ПВО российских городов против Storm Shadow и ATACMS.

"Забудем "Авиадартс" и всякие "Танковые биатлоны" — в которых страны Запада отказывались участвовать ещё до СВО и всех "заварушек". Россия ещё с голодных и бедных 90-х предлагала своим тогда ещё партнерам — давайте устроим (на выставках) учебный бой истребителей 4 и 4+ поколений? Учебные танковые бои? Отказ", — добавляет специалист.

Так, например, по данным участников авиашоу и военных выставок, неоднократно были предложены:

Учебные бои Су-30, Су-35 разных модификаций с F-16, "Миражами", "Рафалями"; Учебные бои или "боевые эстафеты" Т-72 разных модификаций с "Абрамсами", "Леопардами" (еще до эпохи дронов).

Однако все такие предложения "уходили в пустоту", отшучивания и тысячи статей с роликами "кто кого победит в бою F-16 против Су-35"

"Вспомните "самый неуязвимый танк мира — "Меркаву" АОИ, который с помощью ПТУР, ПТРК уничтожают "боевики в тапках", — рассуждает эксперт.

Он пояснил, что дело главным образом в нежелании "производителей любой страны показать уязвимость своей техники, превосходство оппонента — это влияет и в военном, моральном, и в экономическом (экспорт оружия) плане".

Что же касается гиперзвуковой БРСД "Орешник" (будь она "Рубежом" или его экстремальной современной модификацией), по мнению разведчика, в дуэли могли бы участвовать:

"Ближний" ЗРК IRIS-T; ЗРК "средней дальности" NASAMS; Система ПВО THAAD; ЗРК Patriot PAC-3 для прикрытия THAAD с "непроглядываемых" боков.

"У США всего семь батарей THAAD, которые они всегда считали "волшебной обороной от ракет СССР и РФ. Но даже THAAD, по признаниям экспертов Пентагона и военных think tank, скорее всего, не перехватит все боеголовки "Орешника", и тот поразит цель", — уверен эксперт.

"Путин добавил, что устроить дуэль между ПВО-ПРО Запада и "Орешником" можно не только в Киеве. И речь не обязательно про Жешув или Лондон, Варшаву или Одессу. Поставьте на ничейные острова в пределах дальности "Орешника" и проверьте — поймаете ли. Но не будут. Знают, что не собьют" — заключил Георгий Рипер.

Уточнения

«Оре́шник» — первая в мире баллистическая ракета средней дальности с разделяющейся головной частью индивидуального наведения, применённая в боевых условиях. По оценкам военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж». Ракета имеет шесть боеголовок, каждая их которых несёт шесть конвенциональных суббоеприпасов или ядерных зарядов.



THAAD — ПРО ПРК подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. Стоит около $3 млрд за 1 комплекс без РЛС и противоракет.

