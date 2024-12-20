Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него?

Силовые структуры » Военные новости

Военное руководство РФ стало чётко отвечать на обстрелы территории западными дальнобойными ракетами. Нанесён знаковый удар по Киеву.

Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры
Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

Удар ВКС РФ ракетами по Киеву был ответом за комбинат в Ростовской области

Минобороны РФ сообщило в Telegram, что ракетный удар утром 20 декабря по Киеву был ответом на удар западными ракетами с территории Украины 18 декабря по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

Тогда были задействованы шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате её падения повреждено техническое строение на территории комбината.

Ответным ударом в Киеве сегодня утром, согласно информации минобороны, поражены:

  • пункт управления СБУ (по оценкам наблюдателей, под удар попало здание ЦСО "А" СБУ (аналог "Альфы" ФСБ) между улицами Антоновича и Верхней Васильковской),
  • киевское КБ "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха",
  • позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Киевские власти сообщают, что жертв нет. Обломками поражена крыша располагающегося рядом с СБУ бизнес-центра "Торонто". Опубликовано видео, как из него эвакуируются люди. И как-то ответ по Киеву за частично разрушенное здание комбината выглядит чрезмерным. Но это на первый взгляд.

Ожидается удар по Киеву "Орешником"

19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии предложил технологическую дуэль Западу, который не верит в неуязвимость ракеты "Орешник". Предложено выбрать какой-нибудь объект, "например, в Киеве", окружить его западными системами ПВО и посмотреть, как они отразят удар новейшей российской системы.

Путин никогда просто так ничего не говорит, удар по Киеву последовал пока "Кинжалами". Но если киевскому режиму покажется недостаточно, последует и удар "Орешником". Сегодняшний удар — это также ответ за вчерашние нецензурные оскорбления Владимиром Зеленским российского президента. Мол, "люди умирают, а ему (Путину) интересно". Люди в Киеве как раз и не умирают, зато в Донецке от прямых попаданий по рынкам и просто по улицам дончане гибли десятками.

Путин не ждёт переговоров с Трампом, он минимизирует потери среди мирного населения

Некоторые украинские осведомлённые источники полагают, что удар ВКС РФ был формальным (энергетику не тронули), чтобы не спугнуть мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Кремль якобы пытается не дарить Зеленскому козырь в виде "массовой гибели" мирных украинцев, чтобы он её использовал для пиара. Возможно, это так, но, скорее всего, есть жёсткое указание Путина минимизировать жертвы среди мирных жителей, которое не подвержено конъюнктурным моментам.

Матерщина Зеленского в адрес президента России будет расценена на Западе как слабость, потому что там не любят "быдлячество". Если же Путин пойдёт на переговоры с Трампом, то, как он сказал на прямой линии вчера, это будут переговоры с позиции суверенного государства, которое выдержало "адские санкции" и армия которого наступает на Украине.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности. Первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях. По оценкам военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы киев минобороны дональд трамп владимир путин владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Депутаты предложили обязать магазины выделять полки с бесплатными продуктами
Скользкие дороги и опасные тротуары: как долго продлится гололед в Москве и Подмосковье
Названы самые перспективные профессии 2025 года, по мнению россиян
Скорость ходьбы влияет на здоровье
Назван способ быстро проверить уровень физической подготовки
Устроит ли Германия побег из Евросоюза
Как правильно хранить мебель, чтобы она не потеряла внешний вид
Как вырастить долларовое дерево бесплатно: проверенный способ
Как приготовить десерт, напоминающий чизкейк
Почему горох полезен для огорода и как правильно планировать посадки
Сейчас читают
Как вбитый гвоздь увеличит урожай сливы
Садоводство, цветоводство
Как вбитый гвоздь увеличит урожай сливы Аудио 
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Шоу-бизнес
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T Олег Володин Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Устроит ли Германия побег из Евросоюза
Как правильно хранить мебель, чтобы она не потеряла внешний вид
Как вырастить долларовое дерево бесплатно: проверенный способ
Как приготовить десерт, напоминающий чизкейк
Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T
Почему горох полезен для огорода и как правильно планировать посадки
Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера
Отказ от завтрака увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета
Туристический налог начнет действовать в 55 регионах с 1 января 2025 года
Как добиться плоского живота без диет и тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.