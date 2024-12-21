Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани,

3:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Представляем сводку с фронта на субботу, 21 декабря.

Освобождение Донбасса

На Покровском участке российские войска взламывают оборону у Мирнограда и Покровска. От Шевченко натиск русских бойцов идёт и на Песчаное, и на Зверево. От посёлка Волково армия РФ вышла на окраины Солёного, продвинулась она и в Нововасильевке. Сильные бои идут по всему рубежу от Даченского и Нового Труда до Миролюбовки — везде группировка ВС РФ имеет успехи. Южнее она бьётся в Украинке, Новооленовке, Славянке — продвижение есть везде. От Старых Тернов российские воины штурмуют позиции неонацистов в Шевченко и у Андреевки.

На Кураховском участке ВС РФ подняли флаги в Новом Комаре. Морские пехотинцы 40-й бригады, танкисты и пехота 36-й армии уже зачистили там улицы. Каждый день войска группировки "Восток" вклинивается в глубину обороны ВСУ у важного села Великая Новосёлка, и гарнизон бандеровцев всё больше оказывается в клещах. Основные переправы уничтожены, трассы берутся под контроль.

Курская область

Бойцы группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по освобождению приграничья Курщины. Штурмовики с боями преодолели более 1500 м в лесопосадках в направлении Викторовки и Новоивановки. Также "северяне" преодолели более 250 метров у Леонидово.

В Суджанском районе у Погребках и Дарьино ВСУ предприняли две безуспешные попытки контратак — большая часть националистов уничтожена, остальные убежали.

ВКС РФ в окрестностях города Сумы точным ударом уничтожили ангар с ЗРК "Ирис-Т" (ФРГ). Общее продвижение ВС РФ в Курской области — 1800 м.

Террористические удары Киева

Украинские беспилотники сегодня утром атаковали Казань. В результате атаки на Казань повреждены три многоэтажных дома:

23-этажный ЖК "Манхэттен",

37-этажный ЖК "Лазурные небеса,

5-этажный дом на Клары Цеткин.

А накануне по Рыльску наносили удары РСЗО HIMARS. Как отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, враг сознательно выбирает целями мирные объекты. Так, в результате атаки были повреждены здания колледжа, ДК, пожарной части и общеобразовательной школы.

Киев хочет перехватить инициативу на фронтах к инаугурации Дональда Трампа, чтобы показать, что украинцы — "победители". Об этом сообщает The Financial Times, подчёркивая, что в ближайшие месяцы Банковая будет стремиться укреплять оборону, ожидая возможного давления со стороны новой администрации Белого дома на переговоры с Владимиром Путиным.

"Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность, поскольку украинские руководители полагают, что доказательство того, что они являются "борцами" и "победителями", поможет убедить избранного президента США поддержать их", — пишет автор.

По словам издания, киевский режим признаёт трудности в сдерживании российских войск из-за нехватки живой силы в ВСУ. Планируется мобилизация для дополнительных подразделений, но привлечение новобранцев затруднено из-за нежелания воевать за украинскую власть.

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