Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооружённые силы Украины используют сверхсекретные американские беспилотные аппараты Phoenix Ghost.

Фото: commons.wikimedia.org by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беспилотник

Об этом заявило издание Forbes.

По информации авторов статьи, Украина почти за два года получила от Пентагона свыше 5 тысяч таких дронов. До недавнего времени засекречена была даже страна, где производятся эти БПЛА. А перед отправкой Киеву с американских изделий даже стирают все отпечатки пальцев, чтобы работников предприятия не "преследовали злые русские".

В семейство Phoenix Ghost входят четыре аппарата — Atlas, Dagger Dominator и Disruptor (возможно, есть ещё другие). Правда, подтверждённых снимков или видеороликов по использованию дронов Phoenix Ghost в зоне боевых действий нет до сих пор.

О чём речь

Phoenix Ghost (Призрак Феникса) — американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный компанией Aevex Aerospace для использования ВВС США. Этот дрон изначально проектировался с учётом нужд вооружённых сил, а позже якобы был адаптирован для применения в украинском конфликте. Он представляет собой ударный дрон-камикадзе, предназначенный для поражения наземных целей.

Основные характеристики дрона

Тип: беспилотник-камикадзе, одноразовый.

Длительность полёта: до 6 часов.

Радиус действия: около 40-50 км (предположительно).

Навигация: оснащён системой GPS, а также возможностью автономного поиска целей.

Полезная нагрузка: взрывчатый заряд для уничтожения живой силы и техники.

Особенности: способен действовать в любое время суток благодаря оснащению инфракрасной камерой.

Назначение и функции

Уничтожение легкобронированной техники и живой силы противника. Возможность длительного патрулирования в зоне боевых действий перед атакой. Способность работать в сложных условиях, включая ночное время, благодаря инфракрасным сенсорам.

Боевые применения

Phoenix Ghost активно поставляется в Украину в рамках военной помощи США, начиная с 2022 года. По данным, его функции и конструкция адаптированы для задач, связанных с конфликтом на востоке Европы, включая возможность работы в условиях плотной городской застройки.

Особенности БПЛА

Конструкция дрона позволяет ему быть малозаметным для радаров. Длительное время пребывания в воздухе даёт возможность операторам тщательно выбирать цели.

Дрон имеет схожие функции с беспилотником Switchblade (США), но с улучшениями, которые делают его более универсальным в современных конфликтах.

Преимущества

Мобильность и простота в использовании.

Высокая точность поражения целей.

Наличие функций автономного управления и самонаведения.

Вывод

Phoenix Ghost является примером современного подхода к созданию беспилотных ударных систем, подчёркивая рост значимости таких технологий в современных вооружённых конфликтах. Появление у ВСУ лёгких и, возможно, массовых барражирующих боеприпасов предъявляет особые требования к работе российской противовоздушной обороне (ПВО) и иных средств. При этом борьба с данной воздушной угрозой почти ничем не отличается от перехватов других лёгких беспилотников.

Засекаются эти цели радиолокационными и оптико-электронными средствами, а также системами радиотехнической разведки. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять канал управления дрона, но самое эффективное средство уничтожения — малокалиберная артиллерия.

Уточнения

Барражи́рующий боевой припа́с (БПБ, Зависающий боеприпас, Барражирующий снаряд, англ. loitering munition — слоняющийся без дела боеприпас), также дрон-камика́дзе (англ. kamikaze drone) — тип беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания (барражи́рования) находиться в воздухе в районе цели и атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять боевые задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.



Дроны Phoenix Ghost от Aevex Aerospace - барражирующие боеприпасы США