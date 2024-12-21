Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США

Вооружённые силы Украины используют сверхсекретные американские беспилотные аппараты Phoenix Ghost.
Об этом заявило издание Forbes.
По информации авторов статьи, Украина почти за два года получила от Пентагона свыше 5 тысяч таких дронов. До недавнего времени засекречена была даже страна, где производятся эти БПЛА. А перед отправкой Киеву с американских изделий даже стирают все отпечатки пальцев, чтобы работников предприятия не "преследовали злые русские".
В семейство Phoenix Ghost входят четыре аппарата — Atlas, Dagger Dominator и Disruptor (возможно, есть ещё другие). Правда, подтверждённых снимков или видеороликов по использованию дронов Phoenix Ghost в зоне боевых действий нет до сих пор.
Phoenix Ghost (Призрак Феникса) — американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный компанией Aevex Aerospace для использования ВВС США. Этот дрон изначально проектировался с учётом нужд вооружённых сил, а позже якобы был адаптирован для применения в украинском конфликте. Он представляет собой ударный дрон-камикадзе, предназначенный для поражения наземных целей.
Phoenix Ghost активно поставляется в Украину в рамках военной помощи США, начиная с 2022 года. По данным, его функции и конструкция адаптированы для задач, связанных с конфликтом на востоке Европы, включая возможность работы в условиях плотной городской застройки.
Конструкция дрона позволяет ему быть малозаметным для радаров. Длительное время пребывания в воздухе даёт возможность операторам тщательно выбирать цели.
Дрон имеет схожие функции с беспилотником Switchblade (США), но с улучшениями, которые делают его более универсальным в современных конфликтах.
Phoenix Ghost является примером современного подхода к созданию беспилотных ударных систем, подчёркивая рост значимости таких технологий в современных вооружённых конфликтах. Появление у ВСУ лёгких и, возможно, массовых барражирующих боеприпасов предъявляет особые требования к работе российской противовоздушной обороне (ПВО) и иных средств. При этом борьба с данной воздушной угрозой почти ничем не отличается от перехватов других лёгких беспилотников.
Засекаются эти цели радиолокационными и оптико-электронными средствами, а также системами радиотехнической разведки. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять канал управления дрона, но самое эффективное средство уничтожения — малокалиберная артиллерия.
Барражи́рующий боевой припа́с (БПБ, Зависающий боеприпас, Барражирующий снаряд, англ. loitering munition — слоняющийся без дела боеприпас), также дрон-камика́дзе (англ. kamikaze drone) — тип беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания (барражи́рования) находиться в воздухе в районе цели и атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять боевые задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.
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