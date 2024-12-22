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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 22 декабря.

Освобождение Донбасса

На Кураховском участке всё близится к логическому завершению. С ликвидацией "кармана" у левого берега реки Сухие Ялы и прорыва обороны ВСУ в районе Зелёновки, армия России приступила к окончательному окружению противника.

Для изоляции района авиаудар ВКС РФ уничтожил мост между Константинополем и Андреевкой. Маршрут через Старые Терны был перерезан ранее. Сейчас русские бойцы закрепляются в районе Улаклы и Константинополя, и готовятся к штурму, забирая под огневой контроль трассы, двигаясь в направлении Отрадного и Разлива.

У врага, оказывающего сопротивление, не так много шансов, чтобы выйти через "захлопывающуюся крышку". Пока остался шанс попробовать выскочить через р. Волчья в направлении Андреевки. В самом Курахово заканчиваются штурмы городской застройки, после того, как враг был вытеснен из района многоэтажных домов.

Также по информации, в Часове Яре десантники ВС РФ вошли в мкр. "Северный". Сейчас под контролем российской армии находятся ул. Крылова и ул. Юности.

Курская область

Противник начал пятиться из районов Малой Локни Курского приграничья. Отходят они на рубежи Локня — Южное.
по всей вероятности, через дней десять они будут держать только Суджу.

А тем временем, ВС РФ приступили к штурму села Кругленькое на северном фланге. Бойцы ГВ "Север" продавили оборону противника и ведут штурмы на северной окраине посёлка, продолжая штурмовые действия пехотой в районе соседних лесополос. Бои различной степени интенсивности идут у н. п. Новоивановка, Черкасская Конопелька и урочища Найдёнов.

На южном фланге российская армия продвинулась в районе урочищ Мальцев Лес и Ольховое на участке до 2,1 км и продолжает штурмовые действия, двигаясь к Куриловке и в сторону Суджи.

Также пришли данные, что в Харьковской области под контроль армии России перешла большая часть села Лозовое.

Потуги Киева

В Верховной раде Украины заявили, что мобилизационный возраст до 18 лет снизят на Украине в начале наступающего года. Раньше этого требовала административная Белого дома, но Владимир Зеленский говорил, что его якобы никто к этому не принуждает.

И вот Киев готовит "мобилизационный блицкриг", когда единомоментно будет снижен возраст "мясных штурмов" до 21 года, а также начнётся ужесточение женской мобилизации. При этом украинские пропагандисты запустили кейс, что завлекать юных украинцев будут финансовыми обещаниями. Правда, откуда хунта возьмёт на это денег, непонятно. Ведь администрация Зеленского не может даже обеспечить украинских инвалидов протезами, а получивших тяжёлые ранения списывают без финансовой помощи на лечение.

Тем временем, премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что на переговорах в ЕС Зеленский предлагал ему 500 млн евро из активов РФ за "непротивление" словацкой стороны со вступлением Украины в альянс НАТО.

"Он вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда", — рассказал Фицо.

Боец группировки Север в одиночку расправился с украинской ДРГ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово курская область владимир зеленский
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