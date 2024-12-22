Палубный истребитель F-18 с авианосца "Трумэн" был сбит йеменской ракетой

Лидер Йемена Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что США скрывают правду о том, как был сбит палубный истребитель F-18, взлетевший с авианосца "Гарри Трумэн".
"Центральное командование США не раскроет правду о сбитом американском военном самолете", — заявил председатель Революционного комитета Йемена, де-факто президент страны Мухаммед Али аль-Хуси передаёт Telegram -канал издания "Аль-Маядин".
Как следует из заявления Центрального командования США (CENTCOM), ракетный крейсер "Геттисберг" атаковал "дружественным огнём" палубный истребитель F/A-18, который был запущен с авианосца "Гарри Трумэн" для выполнения задания по бомбардировке столицы Йемена — Саны. "Геттисберг" оснащён несколькими ракетными системами, включая несколько вариантов ракеты "Стандарт" ВМС США, которая стала основным оружием, используемым против Йемена.
Поражение самолёта означает, что на на нём были отключены транспондеры или не работала система опознавания "свой-чужой" на крейсере. Что для американцев даже хуже, чем если бы это сделали хуситы, так как свидетельствует о халатности в американской армии. Впрочем, не исключено, что F-18 был сбит именно йеменцами, так как Центральное командование подтверждало ранее поражение нескольких йеменских беспилотников и противокорабельных крылатых ракет. Армия Йемена утверждает, что сбила несколько беспилотников MQ-9 Reaper, но ни одного пилотируемого самолета или вертолета. Этот F-18 для неё стал первым, сбитым в ходе боевых действий, и несомненно поднимет боевой дух.
Йеменские силы усилили свои атаки на военные корабли США с момента прибытия в Красное море 14 декабря авианосца "Гарри Трумэн". Столкновения там в ВМС США описали как "самые интенсивные боевые действия со времен Второй мировой войны".
21 декабря авиация США и Израиля провела массированные авиаудары по столице Йемена Сане. Представители Пентагона заявили, что основными целями ударов были склады и штаб движения "Ансар Аллах". Это был ответ на удар йеменской баллистической ракеты по Тель-Авиву, которая уклонилась от двух израильских ракет ПВО.
Американские силы сражаются с йеменской армией с октября 2023 года. Йемен начал атаковать военные и западные коммерческие судоходные пути в Красном море и Аденском заливе в ответ на войну Израиля в секторе Газа. Армии Йемена уже более года удается закрыть этот стратегический морской путь, несмотря на усилия военной коалиции во главе с США и Великобританией.
«Хо́рнет» F/A-18— американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Является основным боевым самолётом ВМС США. Состоит на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока, применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, Югославии.
Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке. Столица — Сана. Йемен разделяется на 22 мухафазы.
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