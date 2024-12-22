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Любовь Степушова

Палубный истребитель F-18 с авианосца "Трумэн" был сбит йеменской ракетой

3:09
Силовые структуры » Военные новости

Лидер Йемена Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что США скрывают правду о том, как был сбит палубный истребитель F-18, взлетевший с авианосца "Гарри Трумэн".

Палубный истребитель США F-18
Фото: A jet launches from the flight deck by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палубный истребитель США F-18

Йемен опроверг данные Пентагона о том, как был сбит палубный F-18

"Центральное командование США не раскроет правду о сбитом американском военном самолете", — заявил председатель Революционного комитета Йемена, де-факто президент страны Мухаммед Али аль-Хуси передаёт Telegram -канал издания "Аль-Маядин".

Как следует из заявления Центрального командования США (CENTCOM), ракетный крейсер "Геттисберг" атаковал "дружественным огнём" палубный истребитель F/A-18, который был запущен с авианосца "Гарри Трумэн" для выполнения задания по бомбардировке столицы Йемена — Саны. "Геттисберг" оснащён несколькими ракетными системами, включая несколько вариантов ракеты "Стандарт" ВМС США, которая стала основным оружием, используемым против Йемена.

В армии США отсутствует боеготовность

Поражение самолёта означает, что на на нём были отключены транспондеры или не работала система опознавания "свой-чужой" на крейсере. Что для американцев даже хуже, чем если бы это сделали хуситы, так как свидетельствует о халатности в американской армии. Впрочем, не исключено, что F-18 был сбит именно йеменцами, так как Центральное командование подтверждало ранее поражение нескольких йеменских беспилотников и противокорабельных крылатых ракет. Армия Йемена утверждает, что сбила несколько беспилотников MQ-9 Reaper, но ни одного пилотируемого самолета или вертолета. Этот F-18 для неё стал первым, сбитым в ходе боевых действий, и несомненно поднимет боевой дух.

Йемен уже год закрывает важный для Запада и Израиля стратегический путь

Йеменские силы усилили свои атаки на военные корабли США с момента прибытия в Красное море 14 декабря авианосца "Гарри Трумэн". Столкновения там в ВМС США описали как "самые интенсивные боевые действия со времен Второй мировой войны".

21 декабря авиация США и Израиля провела массированные авиаудары по столице Йемена Сане. Представители Пентагона заявили, что основными целями ударов были склады и штаб движения "Ансар Аллах". Это был ответ на удар йеменской баллистической ракеты по Тель-Авиву, которая уклонилась от двух израильских ракет ПВО.

Американские силы сражаются с йеменской армией с октября 2023 года. Йемен начал атаковать военные и западные коммерческие судоходные пути в Красном море и Аденском заливе в ответ на войну Израиля в секторе Газа. Армии Йемена уже более года удается закрыть этот стратегический морской путь, несмотря на усилия военной коалиции во главе с США и Великобританией.

Уточнения

«Хо́рнет»  F/A-18 американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Является основным боевым самолётом ВМС США. Состоит на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока, применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, Югославии.
 

Йе́мен  — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке. Столица — Сана. Йемен разделяется на 22 мухафазы.
 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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