Пронзительный фальцет Зеленского. С чьей пулей бродит по Украине всадник без головы

Офис президента Украины почувствовал, что запахло жареным.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Недаром Владимир Зеленский и Андрей Ермак истерят и матерятся на весь мир. Они понимают, что таймер начал обратный отсчёт. И такие ушлые ребята не могут не понимать, что всё движется к развязке. И развязка эта довольно страшных красных оттенков.

Но иначе и быть не могло. Играя на самых мерзких человеческих качествах: жадности, жажде власти, алчности, Запад в очередной раз нашел исполнителей для своей смертельной кадрили. И нелепые коленца в этом жутком танце выбрасывала вся верхушка Украины.

Но как только Владимир Зеленский перед выборами услышал от западных кураторов фразу "сейчас мы расскажем все нюансы предстоящей борьбы с Россией", он подписал себе смертный приговор. Никогда англосаксы не оставляют в живых таких носителей информации. Зеленский знает всё: от обещаний и схем, до планов по убийствам и терактам в России (и не только в РФ).

Конечно, Запад в любой момент может сделать удивлённые глаза и заявить, что информация от Зеленского — это глупые инсинуации, но доводить до этого Лондон и Вашингтон не будут. Володимир Олександрович ходячий труп, как это не прискорбно. Он уже бродит, словно тот всадник без головы с пулей в теле. И как в том знаменитом романе, на пуле чётко написано "MI6" (спецслужба Британии).

Иуда 2.0

Поэтому месяц от месяца мы слышим от Зеленского всё более безумные речи и оскорбления, которые сегодня уже срываются на фальцет. И вот такой фистулой он и будет свистеть до окончания своей позорный жизни.

Человек, который родился и вырос в рабочем городе Советского Союза, а потом Украины, предал свою страну, свой город, свой народ. Предал и продал. А помимо персонажа Майн Рида на память приходит и тот самый Иуда, с его 30 сребрениками. А потом осиной как итог предательства.

К бабке не ходи, небритую физиономию украинского просроченного президента уже терпеть не могут на Западе. Многие просто вынуждены общаться с ним корректно. Я всё жду, кто из западных лидеров первый сорвётся и скажет, если Зеленскому не в лицо, то в интервью какому-нибудь СМИ, как им осточертела эта киевская хунта.

Что-то нечто похоже начинают высказывать одни из хозяев Киева — американцы. Думаю недалёк тот день, когда его назовут точным словом, как назвал его президент Белоруссии Александр Лукашенко - гнидой.

Правда, не надо обольщаться, это отнюдь не будет означать, что Украину бросили. Там просто произведут смену вывески, этакую рокировку, поставив кого-нибудь, кто больше похож на политика. Если, конечно, там ещё такие остались.

Президент новый — доктрина старая

И если мы уже заговорили о американском романе, то плавно переходим к США.

Некоторые аналитики сейчас пускают розовые пузыри и слюни, ожидая прихода Трампа к власти. Довольно забавно такое наблюдать.

Хочется спросить их, а чего ради Вашингтон сменить политику государства? Зачем Трамп будет снимать санкции, которые сам когда-то с усердием вводил?

Даже если он более порядочный человек, чем Байден — в любом случае, никаким другом России он не станет. Дональд Трамп окружен людьми, среди которых добрая половина — это отъявленные русофобы. Да и сама доктрина существования Соединённых Штатов никакого человеколюбия или эмпатии не подразумевает. Есть только Америка и страны, которые должны работать на Америку.

Вместе с этим Трамп бизнесмен и прагматик. Он понимает, что в военном противостоянии Штаты Россию не победят. А значит, он будет делать всё, чтобы установить худой мир, который, как известно, лучше доброй ссоры. Но даже в этом мирном треке Белый дом будет искать выгодные для себя нарративы.

Но мы теперь другие. Москва больше не верит Вашингтону ни на грош. Вангую, что Кремль будет вырабатывать деловые, нейтральные контакты. Никто не будет скакать от радости, если Запад снимет пару ничего не значащих санкций. Думаю, президент России Владимир Путин даст понять, или снимаете все санкции, или этой морковкой перед нами трясти не надо.

Ну, по крайней мере, это было бы логично, после всего того, каких свиней нам подложили сумасшедшие чиновники Белого дома…