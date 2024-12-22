Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

БРСД Pukguksong-2. Полярная звезда из КНДР подсветит армии Украины

Силовые структуры » Военные новости

Ряд СМИ сообщает, что по России продолжают перемещаться железнодорожные платформы с техникой КНДР.

Pukguksong-2 KN-15
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Pukguksong-2 KN-15

Теперь якобы на одной их станций РФ замечена партия баллистических ракет средней дальности (БРСД) Pukguksong-2.

Всего очевидцы сообщают о пяти пусковых установках. По всей вероятности, они будут проходить испытания в боевых условиях. По мнению западных аналитиков, это весьма совершенные образцы оружия Северной Кореи, которые трудно обнаружимы и сложно перехватываются.

О чём речь

Pukguksong-2 (кор. 북극성 2형, "Полярная звезда-2") — северокорейская баллистическая ракета средней дальности (БРСД), разработанная на базе баллистической ракеты подводных лодок Pukguksong-1. В американской классификации обозначается как KN-15.

Связь с Pukguksong-1

Pukguksong-2 является наземной версией баллистической ракеты подводных лодок Pukguksong-1. Это свидетельствует о тесной связи между программами разработки баллистических ракет наземного и морского базирования в КНДР.

Сообщения о поставках в Россию

В конце 2023 года появились сообщения о возможной передаче Северной Кореей ракет Pukguksong-2 России. Подтверждений этой информации из независимых источников нет.

Важно отметить, что информация о северокорейских ракетах часто является неполной и противоречивой. Приведённые ниже данные основаны на доступных открытых источниках и могут быть неточными.

Ключевые особенности

  • Твердотопливная: в отличие от многих ранних северокорейских ракет, использующих жидкое топливо, Pukguksong-2 использует твёрдое топливо. Это значительно сокращает время подготовки к пуску и повышает мобильность комплекса.
  • Мобильный пусковой комплекс: ракета размещается на мобильной пусковой установке на колёсном шасси, что позволяет быстро менять позицию и затрудняет обнаружение и уничтожение комплекса.
  • Запуск "холодным стартом": ракета выбрасывается из пускового контейнера с помощью давления газа, после чего запускается маршевый двигатель. Это снижает риск повреждения пусковой установки.

Характеристики ракеты

И хотя данные об этой ракете разнятся в различных источниках, так как информация о северокорейских ракетах часто является неполной и противоречивой, вот что есть в открытых источниках:

  • Дальность: по разным оценкам, от 1200 до 2000-3000 км. Наиболее вероятной считается дальность в пределах 1200-2000 км.
  • Тип базирования: наземный, мобильный,
  • Топливо: твердое,
  • Система управления: инерциальная, возможно с элементами спутниковой навигации,
  • Боевая часть: предположительно, может нести ядерную боеголовку.

История разработки и испытаний

Разработка, предположительно, началась до 2014 года. Первые успешные испытания были проведены в феврале 2017 года. Ракета пролетела около 500 км и достигла высоты 5500 м. В дальнейшем в КНДР проводили и другие испытания.

Вывод

Pukguksong-2 является важным шагом в развитии северокорейской ракетной программы. Использование твёрдого топлива и мобильного базирования значительно повышает боеготовность и живучесть ракетных комплексов. Ракета способна поражать цели на территории Южной Кореи, Японии и, возможно, американских баз в регионе.

Уточнения

Баллисти́ческие раке́ты сре́дней да́льности (БРСД) — согласно принятой в России классификации (на основе договора Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)), баллистические ракеты дальностью полёта от 1000 до 5500 километров.

Ракеты Pukguksong-2
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы кндр северная корея
Обсудить
Новости Все >
Как превратить советскую квартиру в стильный интерьер
Самбурская кардинально сменила имидж и не смогла скрыть своего ужаса
Простая хитрость для защиты малинника зимой
Друзья навсегда — Сербия укрепляет связи с Россией на фоне давления Запада
Стресс у животных и людей: как крепкие отношения влияют на эмоциональное состояние
5 зимних уходовых средств, которые вредят вашей коже
Анна Нетребко получила престижную награду на фестивале в Италии
Пять привычек, которые убивают автоматическую коробку передач
Необычная забота: почему мама-кошка удаляет вибриссы котятам
Продлите молодость на 10 лет: необычная диета для тех, кому за 30 лет
Сейчас читают
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Садоводство, цветоводство
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Наука и техника
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
БРСД Pukguksong-2. Полярная звезда из КНДР подсветит армии Украины Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Стресс у животных и людей: как крепкие отношения влияют на эмоциональное состояние
5 зимних уходовых средств, которые вредят вашей коже
Анна Нетребко получила престижную награду на фестивале в Италии
Пять привычек, которые убивают автоматическую коробку передач
Необычная забота: почему мама-кошка удаляет вибриссы котятам
Продлите молодость на 10 лет: необычная диета для тех, кому за 30 лет
Жизнь на адреналине — в Англии построили жилье рядом с трассой Формулы-1
Психиатр объяснил, что такое нервный срыв на примере певицы Анны Седоковой
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Как создать уютный книжный уголок даже в небольшой квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.