БРСД Pukguksong-2. Полярная звезда из КНДР подсветит армии Украины

Ряд СМИ сообщает, что по России продолжают перемещаться железнодорожные платформы с техникой КНДР.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Pukguksong-2 KN-15

Теперь якобы на одной их станций РФ замечена партия баллистических ракет средней дальности (БРСД) Pukguksong-2.

Всего очевидцы сообщают о пяти пусковых установках. По всей вероятности, они будут проходить испытания в боевых условиях. По мнению западных аналитиков, это весьма совершенные образцы оружия Северной Кореи, которые трудно обнаружимы и сложно перехватываются.

О чём речь

Pukguksong-2 (кор. 북극성 2형, "Полярная звезда-2") — северокорейская баллистическая ракета средней дальности (БРСД), разработанная на базе баллистической ракеты подводных лодок Pukguksong-1. В американской классификации обозначается как KN-15.

Связь с Pukguksong-1

Pukguksong-2 является наземной версией баллистической ракеты подводных лодок Pukguksong-1. Это свидетельствует о тесной связи между программами разработки баллистических ракет наземного и морского базирования в КНДР.

Сообщения о поставках в Россию

В конце 2023 года появились сообщения о возможной передаче Северной Кореей ракет Pukguksong-2 России. Подтверждений этой информации из независимых источников нет.

Важно отметить, что информация о северокорейских ракетах часто является неполной и противоречивой. Приведённые ниже данные основаны на доступных открытых источниках и могут быть неточными.

Ключевые особенности

Твердотопливная: в отличие от многих ранних северокорейских ракет, использующих жидкое топливо, Pukguksong-2 использует твёрдое топливо. Это значительно сокращает время подготовки к пуску и повышает мобильность комплекса.

Мобильный пусковой комплекс: ракета размещается на мобильной пусковой установке на колёсном шасси, что позволяет быстро менять позицию и затрудняет обнаружение и уничтожение комплекса.

Запуск "холодным стартом": ракета выбрасывается из пускового контейнера с помощью давления газа, после чего запускается маршевый двигатель. Это снижает риск повреждения пусковой установки.

Характеристики ракеты

И хотя данные об этой ракете разнятся в различных источниках, так как информация о северокорейских ракетах часто является неполной и противоречивой, вот что есть в открытых источниках:

Дальность: по разным оценкам, от 1200 до 2000-3000 км. Наиболее вероятной считается дальность в пределах 1200-2000 км.

Тип базирования: наземный, мобильный,

Топливо: твердое,

Система управления: инерциальная, возможно с элементами спутниковой навигации,

Боевая часть: предположительно, может нести ядерную боеголовку.

История разработки и испытаний

Разработка, предположительно, началась до 2014 года. Первые успешные испытания были проведены в феврале 2017 года. Ракета пролетела около 500 км и достигла высоты 5500 м. В дальнейшем в КНДР проводили и другие испытания.

Вывод

Pukguksong-2 является важным шагом в развитии северокорейской ракетной программы. Использование твёрдого топлива и мобильного базирования значительно повышает боеготовность и живучесть ракетных комплексов. Ракета способна поражать цели на территории Южной Кореи, Японии и, возможно, американских баз в регионе.

Уточнения

Баллисти́ческие раке́ты сре́дней да́льности (БРСД) — согласно принятой в России классификации (на основе договора Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)), баллистические ракеты дальностью полёта от 1000 до 5500 километров.



Ракеты Pukguksong-2