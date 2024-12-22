БРСД Pukguksong-2. Полярная звезда из КНДР подсветит армии Украины

Ряд СМИ сообщает, что по России продолжают перемещаться железнодорожные платформы с техникой КНДР.
Теперь якобы на одной их станций РФ замечена партия баллистических ракет средней дальности (БРСД) Pukguksong-2.
Всего очевидцы сообщают о пяти пусковых установках. По всей вероятности, они будут проходить испытания в боевых условиях. По мнению западных аналитиков, это весьма совершенные образцы оружия Северной Кореи, которые трудно обнаружимы и сложно перехватываются.
Pukguksong-2 (кор. 북극성 2형, "Полярная звезда-2") — северокорейская баллистическая ракета средней дальности (БРСД), разработанная на базе баллистической ракеты подводных лодок Pukguksong-1. В американской классификации обозначается как KN-15.
Pukguksong-2 является наземной версией баллистической ракеты подводных лодок Pukguksong-1. Это свидетельствует о тесной связи между программами разработки баллистических ракет наземного и морского базирования в КНДР.
В конце 2023 года появились сообщения о возможной передаче Северной Кореей ракет Pukguksong-2 России. Подтверждений этой информации из независимых источников нет.
Важно отметить, что информация о северокорейских ракетах часто является неполной и противоречивой. Приведённые ниже данные основаны на доступных открытых источниках и могут быть неточными.
И хотя данные об этой ракете разнятся в различных источниках, так как информация о северокорейских ракетах часто является неполной и противоречивой, вот что есть в открытых источниках:
Разработка, предположительно, началась до 2014 года. Первые успешные испытания были проведены в феврале 2017 года. Ракета пролетела около 500 км и достигла высоты 5500 м. В дальнейшем в КНДР проводили и другие испытания.
Pukguksong-2 является важным шагом в развитии северокорейской ракетной программы. Использование твёрдого топлива и мобильного базирования значительно повышает боеготовность и живучесть ракетных комплексов. Ракета способна поражать цели на территории Южной Кореи, Японии и, возможно, американских баз в регионе.
Баллисти́ческие раке́ты сре́дней да́льности (БРСД) — согласно принятой в России классификации (на основе договора Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)), баллистические ракеты дальностью полёта от 1000 до 5500 километров.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.