Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя

Сегодня, 23 декабря дальней авиации России исполняется 110 лет!

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Tupolev Tu-160 overflying Moscow fix

Она является неизменным компонентом стратегических ядерных сил РФ, составной частью ВКС России. На вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, дальние ракетоносцы Ту-22м3 и немало других грозных самолётов армии России.

Сегодня мы расскажем о стратегическом Ту-160М.

О чём речь

Ту-160М — это глубоко модернизированная версия советского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь". Модернизация направлена на значительное повышение боевой эффективности и продление срока службы этих самолётов.

Основные отличия Ту-160М от Ту-160

Новое бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО): полностью обновлён комплекс авионики, включая навигационную систему, систему управления вооружением и систему радиоэлектронной борьбы.

Новые двигатели НК-32-02: более экономичные и мощные, что увеличивает дальность полёта и боевую нагрузку.

Модернизированное вооружение: расширена номенклатура применяемых крылатых ракет, включая новые ракеты большой дальности.

Цифровая кабина: установлены современные многофункциональные дисплеи.

Улучшенная система управления: повышена точность навигации и управления самолётом.

История программы

Решение о возобновлении производства самолёта Ту-160 в модернизированном варианте было принято в 2015 году. Первый опытный образец Ту-160М, созданный на базе строевого самолёта, совершил полёт в 2020 году. А новый Ту-160М2 совершил первый полёт в январе 2022 года.

В декабре 2022 года на испытания был передан второй произведённый Ту-160М2.

Основные характеристики Ту-160М

Экипаж: 4 человека,

Максимальная взлётная масса: 275 тонн,

Масса пустого: 110 тонн,

Максимальная скорость: 2230 км/ч (M=2.05),

Крейсерская скорость: 900 км/ч,

Боевой радиус: 7300 км,

Практический потолок: 18000 м,

Дальность полёта: до 13950 км.

Вооружение

Крылатые ракеты Х-55СМ, Х-101/Х-102 (с ядерной и обычной боевой частью), Возможна интеграция перспективных крылатых ракет.

Значение

Разумеется, модернизация до уровня Ту-160М значительно повышает боевой потенциал российской дальней авиации. Самолёты способны наносить удары крылатыми ракетами по стратегически важным объектам противника на больших расстояниях. Благодаря модернизации, Ту-160 останется важным элементом российской ядерной триады на протяжении ещё многих лет.

Интересные факты

Ту-160 является самым крупным и мощным в истории сверхзвуковым самолётом.

За свою грацию он получил прозвище "Белый лебедь".

По кодификации НАТО — Blackjack ("Блэкджек").

Вывод

В этом году командование дальней авиации России продолжило получать модернизированные воздушные машины. На них выполнена замена оборудования на ультрасовременные цифровые аналоги, что позволяет повысить характеристики применения авиавооружения, надёжность техники, а также расширить возможность систем эксплуатационного контроля.

В целом, Ту-160М представляет собой серьёзную модернизацию, которая позволяет этому стратегическому бомбардировщику соответствовать современным требованиям и оставаться важным компонентом российских стратегических ядерных сил.

Российский Ту-160М сравнили с американским B-1B Lancer