Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя

Сегодня, 23 декабря дальней авиации России исполняется 110 лет!
Она является неизменным компонентом стратегических ядерных сил РФ, составной частью ВКС России. На вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, дальние ракетоносцы Ту-22м3 и немало других грозных самолётов армии России.
Сегодня мы расскажем о стратегическом Ту-160М.
Ту-160М — это глубоко модернизированная версия советского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь". Модернизация направлена на значительное повышение боевой эффективности и продление срока службы этих самолётов.
Решение о возобновлении производства самолёта Ту-160 в модернизированном варианте было принято в 2015 году. Первый опытный образец Ту-160М, созданный на базе строевого самолёта, совершил полёт в 2020 году. А новый Ту-160М2 совершил первый полёт в январе 2022 года.
В декабре 2022 года на испытания был передан второй произведённый Ту-160М2.
Разумеется, модернизация до уровня Ту-160М значительно повышает боевой потенциал российской дальней авиации. Самолёты способны наносить удары крылатыми ракетами по стратегически важным объектам противника на больших расстояниях. Благодаря модернизации, Ту-160 останется важным элементом российской ядерной триады на протяжении ещё многих лет.
В этом году командование дальней авиации России продолжило получать модернизированные воздушные машины. На них выполнена замена оборудования на ультрасовременные цифровые аналоги, что позволяет повысить характеристики применения авиавооружения, надёжность техники, а также расширить возможность систем эксплуатационного контроля.
В целом, Ту-160М представляет собой серьёзную модернизацию, которая позволяет этому стратегическому бомбардировщику соответствовать современным требованиям и оставаться важным компонентом российских стратегических ядерных сил.
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