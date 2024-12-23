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Петр Ермилин

В США проанализировали атаку хуситов по американскому истребителю F-18F

3:34
Силовые структуры » Военные новости

В сети распространяются противоречивые сообщения о том, что йеменские хуситы из "Ансаруллы" сбили истребитель ВМС США F-18F. В своей новой статье они дают оценку предполагаемой атаке. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Палубный истребитель США F-18
Фото: A jet launches from the flight deck by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палубный истребитель США F-18

Сообщалось, что во время серии интенсивных столкновений между йеменской коалицией "Ансарулла" и Вооруженными силами США, Великобритании и Израиля был сбит истребитель F-18F Super Hornet ВМС США.

Коалиционные силы "Ансаруллы" взяли на себя ответственность за сбитый истребитель, а военный представитель Яхья Сари заявил: "Авианосец USS Harry S. Truman и несколько сопровождавших его эсминцев стали мишенью агрессивного нападения на Йемен, начавшегося прошлой ночью."

Эта операция "была проведена с использованием восьми крылатых ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов, в результате чего сбит истребитель F-18, в то время как эсминцы пытались перехватить йеменские беспилотники и ракеты".

Центральное командование США, напротив, утверждало, что крейсер USS Gettysburg по ошибке сбил F-18, когда тот взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman. Коалиция "Ансарулла" уже более года ведет непрекращающиеся боевые действия с вооруженными силами Соединенных Штатов и несколькими их западными союзниками, и в прошлом официальные лица США выражали значительное удивление по поводу ее военного потенциала.

Противоречивые заявления двух противоборствующих сторон породили множество спекуляций относительно обстоятельств сбитого F-18. Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты и другие страны со значительной отраслью боевой авиации нередко приписывали боевые потери своих самолетов дружественному огню или неисправностям по репутационным соображениям.

Таким образом, если заявления йеменцев о сбитом самолете верны, то не было бы неожиданностью, что Военно-морской флот США будет стремиться преуменьшить успех своего противника и ограничить вытекающие из этого последствия для связей с общественностью, утверждая, что это был результат дружественного огня.

Тот факт, что коалиция "Ансарулла" располагает незначительным парком истребителей и крайне маловероятно, что она разместит свои истребители так близко к американскому авианосцу, вызывает вопросы относительно возможности того, что F-18F был ошибочно принят за вражеский самолет. Тот факт, что коалиция "Ансарулла" в прошлом демонстрировала передовые средства противовоздушной обороны, в том числе сбив более десяти беспилотников MQ-9 Reaper во время боевых действий с США, указывает на то, что их заявление о том, что они сбили F-18, может быть достоверным. В прошлом коалиция добилась подтвержденных сбитий аналогичных современных истребителей, включая самолеты Королевских ВВС Саудовской Аравии F-15SA.

Ожидается, что США, Израиль и другие государства западного блока еще больше активизируют военные операции в Йемене, поскольку после поражения сирийского правительства 8 декабря Йемен остается единственным государством на арабском Ближнем Востоке, находящимся вне сферы влияния Запада.

Уточнения

Хуси́ты (хоуситы, хути; араб. الحوثيونаль-Х̣ӯс̱ию̄н), или «Анса́р Алла́х», также «Ансарулла́», «Ансарулла́х», «Анса́р Алла́» (араб. أنصار اللهʾАнс̣а̄р Алла̄х) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы ближний восток
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