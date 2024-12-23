ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон

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Близится ликвидация двух украинских гарнизонов — в Курахово и Великой Новосёлке, после этого готовится удар на юге — в направлении на Запорожье и Херсон.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв в результате авиаудара

ВС РФ начнут наступление на Запорожье в ближайший месяц

ВС РФ зачистили успеновский котёл южнее Курахова, и им осталось взять Дачное или западнее — маленькие деревни Улакли или Константинополь, чтобы перерезать шоссе из Курахово на Запорожье. После этого судьба гарнизона ВСУ в городе решится за две недели, поскольку все переправы через реку Волчью заняты или взорваны россиянами. Большая часть Курахово уже находится под контролем ВС РФ, ВСУ удерживают лишь промзону вокруг местной ТЭС.

Оперативное окружение Великой Новосёлки также дело недели. Армия РФ освободив село Сторожевое, замкнула с юга котёл вокруг Макаровки и выходит в пригород Великой Новосёлки — Времьевку. В районе села Нескучное скоро будет перерезана трасса на Гуляйполе. С севера от Великой Новосёлки ВС РФ нависают над ВСУ на позициях в селе Новый Комар, перерезав другие трассы снабжения.

После ликвидации гарнизонов ВСУ в Курахове и Великой Новосёлке вырисовывается направление атаки на Запорожье по тылам ВСУ. Об этом пишут и украинские и российские военные источники. Вероятно, с одновременным прорывом на Орехов, там в последнее время проводились активные разведки боем.

Готовится удар и на Херсон

Между тем, несколько дней назад оживилась российская группировка напротив Херсона. ВС РФ заняли позиции, которые недавно всеми силами удерживали ВСУ для броска на Крым — в районе дач у Антоновского моста. Кроме того, большая часть островов дельты Днепра уже находится под контролем россиян. Из-за подрыва Каховской ГЭС на отдельных участках реки образовалось сплошное болото, которое в холодную погоду замерзает, что облегчит штурм. Бойцы с мест пишут в Telegram, что начались массированные удары авиации по позициям ВСУ вокруг Херсона.

ВСУ должны угадать направление главного удара

ВСУ также обеспокоены положением дел южнее и западнее Покровска, откуда неумолимо идёт окружение города с открытием направления на Павлодар, а также — на купянском направлении, где организован второй плацдарм южнее города на западном берегу реки Оскол — у села Сеньковка. Первый уже достаточно большой действует севернее Купянска — у Двуречной.

В Курской области идёт сжимание клещей вокруг Суджи, там продвижение ВС РФ с юга на Куриловку составило 2 км, севернее взято село Кругликово, откуда идёт продвижение на Малую Локню. Именно в Курскую область ВСУ стягивают свои резервы, поэтому другие направления оголены.

Для ВСУ наступает время, когда надо угадать направление главного удара зимней кампании ВС РФ, а это очень трудно сделать. Российское командование научилось быстро менять направление атак, если армия встречает сопротивление. Это касается и просто смены вектора, и обходных манёвров. Видно, что ВСУ в условиях нехватки людей ничего не могут с этим поделать, фронт у них проседает везде.

Запорожье и Херсон обязательно будут освобождены, так как является столицами Запорожской и Херсонской областей, по Конституции вошедших в состав РФ.

Уточнения

Запоро́жье (укр. Запорі́жжя, до 1921 года Александровск) — город на юго-востоке Украины, расположенный на реке Днепр.



Херсо́н (укр. Херсон) — город на юге Украины, административный центр Херсонской области, Херсонского района и Херсонской городской общины.

