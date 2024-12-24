В США объяснили развёртывание западных F-35 в Восточной Азии

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Нидерланды планируют развёртывание истребителей-невидимок F-35 в Восточной Азии на фоне "поворота" НАТО в сторону Тихого океана, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они раскрывают обстоятельства этого развертывания. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Королевские военно-воздушные силы Нидерландов рассматривают планы по размещению своих первых истребителей пятого поколения F-35A в западной части Тихого океана, а посол страны в Японии Хиллес Бесхоор Плух разъясняет причины расширения присутствия.

"Война на Украине и потенциальное влияние беспорядков в Южно-Китайском море на международную торговлю свидетельствуют о том, насколько события в области региональной безопасности стали глобально взаимосвязанными, — заявил он, — Учитывая растущую угрозу международному миру, стабильности и порядку, основанному на правилах, Япония, Нидерланды, а также наши союзники и партнеры должны помогать друг другу в решении этих проблем".

Он выразил обеспокоенность тем, что страны с незападными политическими системами представляют угрозу для порядка в регионе, возглавляемого Западом, что требует от Нидерландов "более тесного, чем когда-либо прежде" сотрудничества с государствами региона, и особенно с Японией, по вопросам обороны и экономической безопасности. Нидерланды увеличили количество военно-морских сил в Восточной Азии в 2024 году, и один из их эсминцев, как утверждается, вошел в китайские воды в июне, что вынудило Китай отреагировать, развернув истребители для слежки за судном.

Плух назвал растущую мощь вооруженных сил Китая и Северной Кореи — двух ведущих региональных вооруженных сил стран, находящихся за пределами сферы влияния Запада, — главной причиной для беспокойства в Гааге, добавив, что его страна разместит в регионе новые военные корабли и истребители F-35 в 2026 году. Поскольку детали этого развертывания все еще прорабатываются, ключевой целью будет повышение уровня подготовки с участием региональных партнеров, включая Силы воздушной самообороны Японии, поскольку вопросы безопасности, затрагивающие Европу и Восточную Азию, становятся все более взаимосвязанными.

Это заявление соответствовало преобладающей на Западе тенденции считать, что между двумя театрами военных действий больше нет существенного различия, и, соответственно, члены НАТО все больше сосредоточиваются на противодействии китайскому вызову доминированию западного блока.

Примечательно, что Нидерланды были далеко не одиноки среди стран Западного блока в размещении истребителей в Японии, а Великобритания ранее разместила в этой стране истребители Eurofighter, которые участвовали в имитационных атаках на Северную Корею под руководством США в 2010-х годах.

Италия разместила в стране истребители F-35A и F-35B в 2023 и 2024 годах соответственно, в то время как Австралия впервые разместила в стране истребители F-35 в сентябре 2023 года. Япония является единственной страной, где за рубежом дислоцируются истребители F-35 ВМС, ВВС и корпуса морской пехоты США, и количество американских истребителей F-35 продолжает расти.

Уточнения

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах.



