Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США объяснили развёртывание западных F-35 в Восточной Азии

3:48
Силовые структуры » Военные новости

Нидерланды планируют развёртывание истребителей-невидимок F-35 в Восточной Азии на фоне "поворота" НАТО в сторону Тихого океана, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они раскрывают обстоятельства этого развертывания. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

Королевские военно-воздушные силы Нидерландов рассматривают планы по размещению своих первых истребителей пятого поколения F-35A в западной части Тихого океана, а посол страны в Японии Хиллес Бесхоор Плух разъясняет причины расширения присутствия.

"Война на Украине и потенциальное влияние беспорядков в Южно-Китайском море на международную торговлю свидетельствуют о том, насколько события в области региональной безопасности стали глобально взаимосвязанными, — заявил он, — Учитывая растущую угрозу международному миру, стабильности и порядку, основанному на правилах, Япония, Нидерланды, а также наши союзники и партнеры должны помогать друг другу в решении этих проблем".

Он выразил обеспокоенность тем, что страны с незападными политическими системами представляют угрозу для порядка в регионе, возглавляемого Западом, что требует от Нидерландов "более тесного, чем когда-либо прежде" сотрудничества с государствами региона, и особенно с Японией, по вопросам обороны и экономической безопасности. Нидерланды увеличили количество военно-морских сил в Восточной Азии в 2024 году, и один из их эсминцев, как утверждается, вошел в китайские воды в июне, что вынудило Китай отреагировать, развернув истребители для слежки за судном.

Плух назвал растущую мощь вооруженных сил Китая и Северной Кореи — двух ведущих региональных вооруженных сил стран, находящихся за пределами сферы влияния Запада, — главной причиной для беспокойства в Гааге, добавив, что его страна разместит в регионе новые военные корабли и истребители F-35 в 2026 году. Поскольку детали этого развертывания все еще прорабатываются, ключевой целью будет повышение уровня подготовки с участием региональных партнеров, включая Силы воздушной самообороны Японии, поскольку вопросы безопасности, затрагивающие Европу и Восточную Азию, становятся все более взаимосвязанными.

Это заявление соответствовало преобладающей на Западе тенденции считать, что между двумя театрами военных действий больше нет существенного различия, и, соответственно, члены НАТО все больше сосредоточиваются на противодействии китайскому вызову доминированию западного блока.

Примечательно, что Нидерланды были далеко не одиноки среди стран Западного блока в размещении истребителей в Японии, а Великобритания ранее разместила в этой стране истребители Eurofighter, которые участвовали в имитационных атаках на Северную Корею под руководством США в 2010-х годах.

Италия разместила в стране истребители F-35A и F-35B в 2023 и 2024 годах соответственно, в то время как Австралия впервые разместила в стране истребители F-35 в сентябре 2023 года. Япония является единственной страной, где за рубежом дислоцируются истребители F-35 ВМС, ВВС и корпуса морской пехоты США, и количество американских истребителей F-35 продолжает расти.

Уточнения

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах.
 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы япония
Обсудить
Новости Все >
Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи на мясо
Что посадить там, где скапливается снег
Лучшие травы для зимнего выращивания в домашних условиях
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Ослабление валюты сделало российские банки богаче на 518 млрд рублей
Имбирь и здоровье: пять целебных свойств пряности
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Найденный в Якутии 50 000-летний мамонтёнок стал сенсацией в мировой науке
Число зарубежных поездок россиян в 2024 году выросло на 17%
Очищаем машину от снега без штрафов
Сейчас читают
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно
Садоводство, цветоводство
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно Аудио 
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются
Красота и стиль
5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Последние материалы
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Выяснилось, почему собаки приносят подарки
Важные советы по выбору крема для лица в зависимости от типа кожи
Холодец снова оказался в списке самых невкусных блюд мира
Гладилин считает, что в Казахстане имеют полное право отправить Черчесова в отставку
Вишню можно и нужно подкармливать золой
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
Кто чаще нападает на людей: крупные или маленькие собаки
Рассказываем, как ухаживать за прекрасной мирсиной
Внимание водителям Skoda и Volkswagen — Росстандарт сообщает о массовом отзыве авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.