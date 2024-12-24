F/A-18 Super Hornet. Палубный штурмовик американской армии

4:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Йеменские хуситы на днях сообщили, что это их ракета сбила палубный самолёт Военно-морских сил США F/A-18 в Красном море.

Фото: commons.wikimedia.org by US Navy photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ AGM-88G missile on F-18

Кто сбил

Представитель йеменских военных "Ансар Алла" Яхья Сариа отметил, что авианосец USS Harry S. Truman ВМС Соединённых Штатов и ещё несколько эсминцев стали целями в ходе предпринятой атаки американцев на Йемен. Операцию провели с использованием 17 БПЛА и 8 крылатых ракет, а американский истребитель был сбит, когда их эсминцы пытались перехватить ракеты и беспилотники, заявляют хуситы.

В американском Центральном командовании до этого сообщили, что самолёт был сбит по ошибке "дружественным" огнём с ракетного крейсера USS Gettysburg при взлёте с авианосца USS Harry S. Truman.

Противоречивые заявления сторон породили спекуляции относительно обстоятельств. Исторически для Пентагона было не редкостью по репутационным причинам приписывать боевые потери неисправностям или дружественному огню.

"Было бы неудивительно, если бы ВМС США попытались преуменьшить успех противника и ограничить последующий резонанс, заявив, что это был результат дружественного огня", — пишут СМИ.

О чём речь

F/A-18 Super Hornet — многоцелевой палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный компанией McDonnell Douglas (ныне часть Boeing) для ВМС США. Это усовершенствованная версия оригинального F/A-18 Hornet, созданная для выполнения широкого спектра боевых задач, включая воздушные бои, перехват, штурм наземных целей, разведку и электронное подавление.

Основные характеристики

Экипаж:

F/A-18E: один пилот.

F/A-18F: два члена экипажа (пилот и оператор вооружения/систем).

Длина: 18,31 м.

Размах крыла: 13,62 м.

Двигатели: два турбореактивных двигателя General Electric F414-GE-400, обеспечивающих высокую тягу и манёвренность.

Скорость: максимальная скорость — около 1,8 Маха (2 222 км/ч на большой высоте).

Боевой радиус: около 720 км с максимальной нагрузкой.

Вооружение

Встроенная 20-мм пушка M61A2 Vulcan.

11 точек подвески для размещения ракет (например, AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder), авиабомб, топливных баков, контейнеров с оборудованием для РЭБ и прочего.

Способен нести вооружение как для воздушного боя, так и для ударов по наземным/морским целям (например, JDAM, ракеты Harpoon).

Отличия от оригинального F/A-18 Hornet

Увеличенный фюзеляж для большего объёма топлива (на 33 процента больше).

Усиленная конструкция для увеличения полезной нагрузки.

Новая кабина с улучшенными системами управления, включая большие многофункциональные дисплеи.

Современные радары (AN/APG-79 с АФАР на последних модификациях).

Применение

Основной боевой самолет на авианосцах ВМС США. Используется для миссий в рамках концепции "ударная группа авианосца", выполняя как задачи завоевания превосходства в воздухе, так и нанесения высокоточных ударов по наземным целям.

Super Hornet поступил на вооружение в 1999 году и до сих пор остаётся ключевым элементом авиакрыла ВМС США, а также экспортируется в другие страны, включая Австралию и Канаду.

Вывод

Американские эксперты утверждают, что сами хуситы имеют весьма незначительный воздушный флот и едва ли рискнут размещать его близко к авианосцу ВМС США, что поднимает вопрос относительно вероятности, что истребитель F/A-18F был ошибочно принят за американскую боевую машину. Но факт, что раньше над Йеменом сбивали американские беспилотные аппараты MQ-9 Reaper и саудовские самолёты F-15, указывает, что заявление хуситов выглядят правдоподобно.

Уточнения

Хуси́ты (хоуситы, хути; араб. الحوثيون‎ аль-Х̣ӯс̱ию̄н), или «Анса́р Алла́х», также «Ансарулла́», «Ансарулла́х», «Анса́р Алла́» (араб. أنصار الله‎ ʾАнс̣а̄р Алла̄х) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена. В 2004 году подняла вооружённое восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны. Хуситы приняли участие в йеменской революции 2011 года, в результате которой ушёл в отставку президент Али Абдалла Салех.



Крейсер ВМС США ошибочно сбил самолет F_A-18 над Красным морем