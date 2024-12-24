Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представляем сводку с фронта на вторник, 24 декабря.

Освобождение Донбасса

В Курахово продолжаются бои, юго-западнее города армия РФ наступает на Константинополь и расширяет зону контроля у Зеленовки. Из освобождённых населённых пунктов бойцы РФ эвакуируют мирных граждан. В центральной части города идут бои за оставшиеся многоэтажки.

А тем временем сообщается о подходе ВС РФ к селу Нескучное. Это уже самые ворота в Большую Новосёлку. Врагу уже просто так в сторону Запорожья не проскочить. Трасса простреливается. После падения Макаровки и Сторожевого, за противником остался слабый н. п. Нескучное и хороший укрепрайон во Временьевке, но выехать из капкана почти невозможно. Практически везде врагу мешает русло реки.

Российская армия на Купянском участке завершила зачистку города Лозовая (Харьковская область) и продолжает движение сразу в двух направлениях.

Курская область

Под Суджей для удержания линий обороны ВСУ перебросили элитное подразделение Центра спецопераций "А". Оно контролируется лично главой СБУ Василием Малюком. Укомплектованы боевики подразделения по натовским стандартам.

Но кольцо вокруг важного узла сжимается. В районе посёлка Малая Локня зреет котёл, и всё идёт к тому, что рубеж Локня — Ивашковский — Мартыновка будет последним перед Суджей. На юго-востоке от неё сейчас самая горячая точка — Гуево. Идут встречные бои, ключевая точка за пределами р. Псел. На остальных участках армия России продолжает медленно, но верно давить.

Движение ВС РФ в Курской области нарастает — график врага будет сорван, удержать плацдарм у него не получится, даже с учётом всех резервистов. У ВСУ началась ротация сюда по обратному принципу — Киев снимает с направлений самые боеспособные части, закидывает их в Курскую мясорубку, а на их место ловят "мясо" с улиц. План пока работает, но фронт плывет.

Ожидается движение ВС РФ в Запорожье и Херсоне. Любопытно, как главком Сырский будет латать эти дыры.

Головная боль Киева

А тем временем, экс-президент Украины Владимир Зеленский опять выдумывает свою военную сводку.

"На фронте погибло и ранено более трёх тысяч солдат КНДР", — заявил он накануне, ссылаясь на подсказку главкома Сырского.

Характерно, что никаких подтверждений о присутствии там солдат из КНДР никогда и никем опубликовано не было, но узурпатор уже упрекает западных партнёров в отсутствии реакции на "союз РФ и Северной Кореи".

Между тем, Банковой велели "не злить Трампа", пишут украинские СМИ, ссылаясь на источник в Республиканской партии. Сообщается, что Киеву приказали "вообще не обращать внимания на то, что сейчас говорит Трамп".

"Большие люди из Республиканской партии всё правильно порешают, и для Украины ничего не изменится. А, может, ещё и дадут больше оружия. Сейчас Трампа надо не критиковать, а наоборот, рассказывать, как его любят и как он любит", — отмечают СМИ.

По словам украинских аналитиков, американское "глубинное государство" хочет контролировать нового президента США, чтобы не допустить изменения внешней политики страны. Поэтому вместо Трампа будут "бить по тем из его окружения, кто попытается сбить его с курса".

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