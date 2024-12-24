Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Представляем сводку с фронта на вторник, 24 декабря.

Освобождение Донбасса

В Курахово продолжаются бои, юго-западнее города армия РФ наступает на Константинополь и расширяет зону контроля у Зеленовки. Из освобождённых населённых пунктов бойцы РФ эвакуируют мирных граждан. В центральной части города идут бои за оставшиеся многоэтажки.

А тем временем сообщается о подходе ВС РФ к селу Нескучное. Это уже самые ворота в Большую Новосёлку. Врагу уже просто так в сторону Запорожья не проскочить. Трасса простреливается. После падения Макаровки и Сторожевого, за противником остался слабый н. п. Нескучное и хороший укрепрайон во Временьевке, но выехать из капкана почти невозможно. Практически везде врагу мешает русло реки.

Российская армия на Купянском участке завершила зачистку города Лозовая (Харьковская область) и продолжает движение сразу в двух направлениях.

Курская область

Под Суджей для удержания линий обороны ВСУ перебросили элитное подразделение Центра спецопераций "А". Оно контролируется лично главой СБУ Василием Малюком. Укомплектованы боевики подразделения по натовским стандартам.

Но кольцо вокруг важного узла сжимается. В районе посёлка Малая Локня зреет котёл, и всё идёт к тому, что рубеж Локня — Ивашковский — Мартыновка будет последним перед Суджей. На юго-востоке от неё сейчас самая горячая точка — Гуево. Идут встречные бои, ключевая точка за пределами р. Псел. На остальных участках армия России продолжает медленно, но верно давить.

Движение ВС РФ в Курской области нарастает — график врага будет сорван, удержать плацдарм у него не получится, даже с учётом всех резервистов. У ВСУ началась ротация сюда по обратному принципу — Киев снимает с направлений самые боеспособные части, закидывает их в Курскую мясорубку, а на их место ловят "мясо" с улиц. План пока работает, но фронт плывет.

Ожидается движение ВС РФ в Запорожье и Херсоне. Любопытно, как главком Сырский будет латать эти дыры.

Головная боль Киева

А тем временем, экс-президент Украины Владимир Зеленский опять выдумывает свою военную сводку.

"На фронте погибло и ранено более трёх тысяч солдат КНДР", — заявил он накануне, ссылаясь на подсказку главкома Сырского.

Характерно, что никаких подтверждений о присутствии там солдат из КНДР никогда и никем опубликовано не было, но узурпатор уже упрекает западных партнёров в отсутствии реакции на "союз РФ и Северной Кореи".

Между тем, Банковой велели "не злить Трампа", пишут украинские СМИ, ссылаясь на источник в Республиканской партии. Сообщается, что Киеву приказали "вообще не обращать внимания на то, что сейчас говорит Трамп".

"Большие люди из Республиканской партии всё правильно порешают, и для Украины ничего не изменится. А, может, ещё и дадут больше оружия. Сейчас Трампа надо не критиковать, а наоборот, рассказывать, как его любят и как он любит", — отмечают СМИ.

По словам украинских аналитиков, американское "глубинное государство" хочет контролировать нового президента США, чтобы не допустить изменения внешней политики страны. Поэтому вместо Трампа будут "бить по тем из его окружения, кто попытается сбить его с курса".

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

Бойцы группировки "Центр" активно помогают местным жителям на освобождённых территориях
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск херсон курахово владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Регина Тодоренко публично поставила Топалова в неловкое положение: и это она ещё не пила
Агрессия у собаки: причина может вас удивить
Секреты правильной промывки: как избежать повреждений двигателя
Какая собака не уживётся с ребёнком
Почему волосы выпадают: роль питания в их состоянии
Как правильно ухаживать за спатифиллумом: цветение круглый год
Спортзал не нужен! Это упражнение укрепит квадрицепсы без оборудования и травм
Кто в Сибири платит больше всего за туалет: Томск в числе лидеров
Первая дружба: как начинался союз людей и собак
Как будет взиматься туристический налог в 55 регионах России
Сейчас читают
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Секреты правильной промывки: как избежать повреждений двигателя
Какая собака не уживётся с ребёнком
F/A-18 Super Hornet. Палубный штурмовик американской армии
Почему волосы выпадают: роль питания в их состоянии
Как правильно ухаживать за спатифиллумом: цветение круглый год
Спортзал не нужен! Это упражнение укрепит квадрицепсы без оборудования и травм
Кто в Сибири платит больше всего за туалет: Томск в числе лидеров
Первая дружба: как начинался союз людей и собак
Как будет взиматься туристический налог в 55 регионах России
Ценные вещи, которые не стоит выбрасывать: рекомендации экспертов по организации пространства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.