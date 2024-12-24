В США восхитились мощью российского ракетного комплекса

Россия перевооружает дивизию межконтинентальных баллистических ракет самыми быстрыми в мире боеголовками: арсенал гиперзвуковых планирующих боевых блоков "Авангард" растет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности "Авангарда". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: armyinform.com.ua by Владислав Демьяненко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Запуск ракеты из ЗРК "Бук"

Российские ракетные войска стратегического назначения завершили переоснащение дивизиона межконтинентальных баллистических ракет дальности гиперзвуковыми планирующими ракетами "Авангард", что ознаменовало дальнейшее расширение арсенала уникальных стратегических систем доставки ядерного оружия. Перевооружение подразделения, которое расположено в Оренбургской области недалеко от российско-казахстанской границы, было подтверждено 18 декабря 2024 года.

"Авангард" впервые поступил на вооружение в декабре 2019 года в 13-ю Краснознаменную ракетную дивизию, после чего подразделение достигло полной численности в 2021 году. Второе подразделение было поднято по боевой тревоге в середине 2022 года. Разработка этой системы впервые началась в Советском Союзе в 1980-х годах в ответ на очень масштабные американские инвестиции в средства противоракетной обороны, а работы по ее созданию возобновились в середине 2000-х годов в ответ на выход Вашингтона из Договора о противоракетной обороне.

Конструкция воздушно-реактивного двигателя аппарата позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 Махов, сохраняя при этом высокую маневренность, которая, как считается, фактически делает невозможным его перехват. По оценкам, более крупные российские МБР способны нести до двенадцати таких ракет, что позволяет каждой ракете поражать двенадцать отдельных целей с помощью мощных термоядерных боеголовок.

С момента своего появления в марте 2018 года система "Авангард" часто упоминалась российскими источниками в качестве примера военной мощи страны, а сохранение преимущества в области межконтинентальных баллистических ракет над западным миром отражает приоритетность финансирования Москвой своих стратегических ядерных сил на протяжении всей постсоветской эпохи.

Российский лидер Владимир Путин в марте 2024 года заявил о значении этой системы для способности России преодолевать американскую противоракетную оборону: "Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности, — ну просто несопоставимые величины. И мы по сути обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", — сказал он.

В заключение он заявил, что эти инвестиции Пентагона были излишними и, следовательно, крайне расточительными.