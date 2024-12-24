Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США восхитились мощью российского ракетного комплекса

Силовые структуры » Военные новости

Россия перевооружает дивизию межконтинентальных баллистических ракет самыми быстрыми в мире боеголовками: арсенал гиперзвуковых планирующих боевых блоков "Авангард" растет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности "Авангарда". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Запуск ракеты из ЗРК "Бук"
Фото: armyinform.com.ua by Владислав Демьяненко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Запуск ракеты из ЗРК "Бук"

Российские ракетные войска стратегического назначения завершили переоснащение дивизиона межконтинентальных баллистических ракет дальности гиперзвуковыми планирующими ракетами "Авангард", что ознаменовало дальнейшее расширение арсенала уникальных стратегических систем доставки ядерного оружия. Перевооружение подразделения, которое расположено в Оренбургской области недалеко от российско-казахстанской границы, было подтверждено 18 декабря 2024 года.

"Авангард" впервые поступил на вооружение в декабре 2019 года в 13-ю Краснознаменную ракетную дивизию, после чего подразделение достигло полной численности в 2021 году. Второе подразделение было поднято по боевой тревоге в середине 2022 года. Разработка этой системы впервые началась в Советском Союзе в 1980-х годах в ответ на очень масштабные американские инвестиции в средства противоракетной обороны, а работы по ее созданию возобновились в середине 2000-х годов в ответ на выход Вашингтона из Договора о противоракетной обороне.

Конструкция воздушно-реактивного двигателя аппарата позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 Махов, сохраняя при этом высокую маневренность, которая, как считается, фактически делает невозможным его перехват. По оценкам, более крупные российские МБР способны нести до двенадцати таких ракет, что позволяет каждой ракете поражать двенадцать отдельных целей с помощью мощных термоядерных боеголовок.

С момента своего появления в марте 2018 года система "Авангард" часто упоминалась российскими источниками в качестве примера военной мощи страны, а сохранение преимущества в области межконтинентальных баллистических ракет над западным миром отражает приоритетность финансирования Москвой своих стратегических ядерных сил на протяжении всей постсоветской эпохи.

Российский лидер Владимир Путин в марте 2024 года заявил о значении этой системы для способности России преодолевать американскую противоракетную оборону: "Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности, — ну просто несопоставимые величины. И мы по сути обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", — сказал он.

В заключение он заявил, что эти инвестиции Пентагона были излишними и, следовательно, крайне расточительными.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы владимир путин
Обсудить
Новости Все >
Жаркие дебаты в Бельгии из-за простого приветствия
Как сохранить урожай слив: простые правила, которые работают
Электроника или двигатель? Чем рискуете, прикуривая машину зимой
Ва-банк. Зеленский может готовить страшную массовую провокацию
Вечная мерзлота раскрыла секреты: редкая находка мамонта в Батагайке
Пенсионеры России получат январские выплаты раньше
Эти простые шаги помогут вам вырастить идеальные огурцы в квартире
Как лавровый лист помогает в дороге
Почему вы не видите результата от домашних тренировок: простые шаги к успеху
Какие новогодние блюда можно приготовить без духовки — 5 вариантов на любой вкус
Сейчас читают
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобильная грамота. Какие документы нужны в сервисе Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Эти простые шаги помогут вам вырастить идеальные огурцы в квартире
Как лавровый лист помогает в дороге
Какие новогодние блюда можно приготовить без духовки — 5 вариантов на любой вкус
Почему вы не видите результата от домашних тренировок: простые шаги к успеху
6 шагов, чтобы убедить собственника сдать квартиру с животным
Ваш авто в списке? Skoda и Volkswagen отзывают машины в России
Названы самые безопасные для организма алкогольные напитки, которые стоит выбирать в праздники
Три породы кошек, которые живут дольше остальных
В старом клипе Седоковой увидели зловещее пророчество по поводу смерти Яниса Тиммы
Секреты профессионального макияжа: как скрыть все недостатки кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.