В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ

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ВВС России получили новые партии истребителей пятого поколения Су-57 и ударных истребителей Су-34, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о способностях этих самолетов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СУ-34

23 декабря было объявлено о поставке новых партий истребителей пятого поколения Су-57 и ударных истребителей Су-34 Военно-воздушным силам России государственной Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Это следует за поставкой предыдущих партий истребителей Су-57 в середине ноября и в середине сентября. Предыдущие партии истребителей Су-34 были получены в апреле, июне, сентябре, октябре и ноябре. Эти два самолета производятся более высокими темпами, чем три других серийных истребителя России — Су-30, Су-35 и МиГ-29М/35, при этом приказ об увеличении производства Су-34 был отдан Министерством обороны России в октябре 2023 года.

Российская промышленность также поставила перед собой весьма амбициозную цель увеличить производство Су-57 на 67 процентов к 2024 году, при этом ожидается, что в этом году на вооружение поступят 20 истребителей по сравнению всего с 12 истребителями в 2023 году и только шестью истребителями в 2022 году. Это почти удвоит численность флота — с 22 до 42 истребителей. Объем двух подтвержденных партий Су-57 не разглашается, и остается неясным, насколько российская промышленность приблизилась к достижению амбициозных производственных целей.

Для обеспечения расширенного производства Су-57 на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке России в августе были открыты новые производственные мощности, хотя считается, что они вряд ли будут способствовать расширению производства в 2024 году. Остается неясным, каких масштабов достигнет производство истребителя, поскольку это в значительной степени зависит как от зарубежных заказов, так и от успеха разработки конкурирующего легкого истребителя пятого поколения С-75.

Например, в предыдущем выпуске Су-30 подавляющее большинство самолетов было построено по заказу иностранных заказчиков, а не для российских Вооруженных сил. Хотя прямой предшественник Су-57 четвертого поколения, Су-27, производился в Советском Союзе в количестве более 100 единиц в год, этот самолет был не только намного дешевле в производстве, но и был построен в то время, когда у СССР был гораздо больший оборонный бюджет с поправкой на инфляцию и гораздо более крупные военно-воздушные силы для размещения новых самолетов. Однако, поскольку эти темпы производства поддерживаются исключительно для удовлетворения внутреннего спроса, крупные заказы, которые ожидаются на Су-57 от таких заказчиков, как Индия и Алжир, могут способствовать увеличению производства до 40 самолетов в год в начале 2030-х годов.