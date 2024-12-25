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Петр Ермилин

Стало известно о планах Индии закупить российские РЛС "Воронеж-ДМ"

4:30
Силовые структуры » Военные новости

Индия планирует закупить радиолокационные системы "Воронеж-ДМ" на сумму четыре миллиарда долларов с улучшенными возможностями противодействия скрытности, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об особенностях этой системы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Индийский танк
Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
Индийский танк

Индийские источники сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры о приобретении российских радиолокационных систем дальнего действия "Воронеж-ДМ", стоимость контракта на которые, как ожидается, превысит четыре миллиарда долларов. Сообщается, что сделка обсуждалась во время визита министра обороны Индии Раджнатха Сингха в Россию в начале декабря, при этом Министерство обороны Индии, как сообщается, стремилось обеспечить производство не менее 60 процентов компонентов внутри страны.

Ряд местных источников предполагают, что сделка может совпасть по времени с поставкой Индии последних систем противовоздушной обороны дальнего радиуса действия С-400, которые сами по себе оснащены несколькими меньшими радиолокационными системами дальнего радиуса действия.

Среди них радары панорамного обнаружения и боевого управления S-диапазона 91N6E, которые обеспечивают дальность обнаружения крупных самолетов в 600 километров.

Контракт на поставку пяти систем С-400 стоимостью 5,4 миллиарда долларов был подписан в октябре 2018 года, несмотря на значительное давление Запада на Дели и постоянные угрозы со стороны Соединенных Штатов ввести экономические санкции в случае продолжения сделки. Давление Запада на Индию с целью заставить ее дистанцироваться от России и снизить уровень военного сотрудничества продолжает усиливаться, при этом индийское правительство, тем не менее, поддерживает устойчивые связи.

"Воронеж-ДМ" — это сверхвысокочастотная система с расширенными возможностями обнаружения, способная обнаруживать цели на расстоянии более 6000 километров. Эти системы используются для обнаружения пусков межконтинентальных ракет и баллистических ракет средней дальности и предоставления информации, необходимой для облегчения перехвата. Эти системы также хорошо оптимизированы для обнаружения вражеских самолетов, включая малозаметные истребители и бомбардировщики. Это может представлять особую ценность для Индии как в связи с тем, что самолеты-невидимки стран-членов НАТО пересекают Индийский океан во время авианосных операций, так и в связи с тем, что Китай наращивает свой парк истребителей пятого поколения J-20. Сообщается также, что сделка по экспорту более легкого аналога J-20, FC-31, была завершена с Пакистаном, с которым Индия поддерживает многочисленные серьезные территориальные споры.

Ожидается, что радиолокационные системы "Воронеж-ДМ" будут развернуты для прикрытия обширных районов Индийского океана и северных и западных границ Индии и могут кардинально повысить осведомленность индийских ВВС об авиационной и ракетной деятельности других государств в этих районах.

Считается, что "Воронеж-ДМ" хорошо дополняет систему противовоздушной обороны С-400, поскольку первая способна обеспечивать раннее предупреждение второй для перехвата приближающихся баллистических ракет, а также передавать данные о сигналах для С-400, чтобы сфокусировать свои датчики на направлениях, где, как ожидается, будут действовать вражеские самолеты-невидимки.

Приобретение комплекса "Воронеж-ДМ" может открыть Индии путь к приобретению системы ПВО дальнего радиуса действия С-500, которая позволит ей эффективно перехватывать все виды баллистических ракет, включая МБР и гиперзвуковые ракеты средней дальности, обнаруживаемые ее радарами раннего предупреждения. В прошлом российские официальные лица поднимали вопрос о возможности экспорта С-500 в страну, при этом Индия считалась ведущим потенциальным иностранным заказчиком этой системы.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы индия
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