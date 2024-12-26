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Петр Ермилин

В США обратили внимание на растущее партнерство России с Индией

4:37
Силовые структуры » Военные новости

Доля Индии в экспорте российского оружия резко выросла с мая, ожидаются новые крупные сделки, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об укрепляющемся оборонном партнерстве двух стран. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Индийский танк
Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
Индийский танк

Индия значительно увеличила свою долю в общем объеме российского экспорта вооружений, поскольку страна продолжает получать новую военную технику от своего давнего стратегического партнера. В начале декабря начальник управления президента России по вопросам государственной политики в оборонной сфере Виктор Евтухов, комментируя индийские приобретения, заявил, что "только за последние шесть месяцев доля Индии в экспорте российского вооружения и техники увеличилась на 15 процентов".

Он добавил, что строительство фрегатов проекта 11356 класса "Тальвар" было краеугольным камнем военно-технического сотрудничества между двумя государствами в то время, когда седьмой корабль этого класса передавался ВМС Индии.

Индия была ведущим заказчиком советской военной техники на протяжении среднего и позднего этапов холодной войны, а в 1980-х годах стала приоритетным заказчиком ряда новых высококлассных вооружений, включая танки Т-72 и истребители МиГ-29. В 2000-х годах эта страна стала крупнейшим иностранным заказчиком российского оборонного экспорта после того, как технологические и промышленные достижения соседнего Китая позволили ей в большей степени полагаться на внутренние закупки.

Примечательно, что индийские вооруженные силы поставили на вооружение многие российские системы вооружения в большем количестве, чем сами российские Вооруженные силы в мирное время, включая танки Т-72 и Т-90, модернизированные истребители МиГ-29 и Су-30. Индийские заказы в значительной степени способствовали разработке Т-90, МиГ-29М и Су-30, поскольку оборонному сектору постсоветской России не хватало финансирования, необходимого для реализации этих программ.

Индийское правительство все чаще подчеркивает необходимость локализации производства и передачи технологий при закупке вооружений, хотя весьма ограниченные успехи, достигнутые страной в разработке полностью отечественных новых систем вооружений высокого и среднего класса, привели к тому, что она в значительной степени полагается на реализацию совместных с Россией программ.

В 2000-х и 2010-х годах индийские закупки более 270 истребителей Су-30МКИ поколения "4+" были центральным аспектом оборонных отношений Дели с Москвой, при этом истребитель был сильно модифицирован с использованием радара N011M на Су-37 — первого радара с фазированной антенной решеткой, когда-либо интегрированного в экспортный истребитель.

Несмотря на то, что с тех пор не было начато никаких аналогичных крупномасштабных программ закупок, Индия продолжает проявлять большой интерес либо к лицензионному производству, либо к закупкам истребителей пятого поколения Су-57 в готовом виде, и, как сообщается, переговоры о заключении сделки по лицензионному производству начнутся в феврале 2023 года.

Поскольку численность индийского парка истребителей значительно ниже запланированной Министерством обороны Индии численности в 42 эскадрильи, приобретение Су-57 в масштабах, сопоставимых с Су-30МКИ, могло бы восполнить дефицит, обеспечив при этом противодействие как быстрому расширению парка истребителей пятого поколения в Китае, так и увеличению китайского экспорта.

Среди других сделок, о которых в настоящее время сообщается, — аренда еще двух российских атомных ударных подводных лодок класса "Акула" и закупка радиолокационных систем дальнего действия "Воронеж-ДМ" в рамках сделки стоимостью более 4 миллиардов долларов.

Индия последовательно отвергала попытки Соединенных Штатов и их европейских союзников оказать на нее давление с целью снижения уровня оборонных связей с Россией, что включало угрозы экономических санкций.

Уточнения

Т-72 «Ура́л» — советский основной боевой танк. Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооружённых силах СССР в 1973 году. 

МиГ-29 (по классификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры») — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.
 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы индия
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