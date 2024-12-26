Сводка с фронта: в РФ уже более 30 тысяч пленных боевиков ВСУ, в Курахово освобождён жилой сектор

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на четверг, 26 декабря.

Освобождение Донбасса

Жилой сектор Курахово освобождён — русские бойцы контролируют последнюю улицу — Спортивную. Там уже подняты флаг РФ, знамена 5-й пятой бригады и четырёх штурмовых батальонов.

Под Курахово командование 46-й бригады ВСУ продолжает отводить живую силу на запасные рубежи, поддерживая позиционные сражения на западном фланге. Для повышения устойчивости обороны националисты усиливают инженерные сооружения в частном секторе и на Кураховской ТЭС. 33-я бригада ВСУ укрепляет позиции второго эшелона обороны для защиты Дачного.

На Покровском участке армия России подошла к окраинам села Новоелизаветовка и прорвалась к западной дороге от Великой Новосёлки, северная дорога уже перерезана. Покровск в шаге от блокировки. Самые активные участки в районе Нового Комара и Нескучного. В Новый Комар российская армия заходит пехотой, закрепляется там.

ВС РФ освободили н. п. Новый Труд — оттуда наносится удар по группировке армии Украины, отошедшей на линию Зелёное — Чунишино. Дорога Т-4-6, по которой идёт снабжение врага, взята под огневой контроль. Также вчера пришла информация, что российские войска освободили Новооленовку и вышли на окраины Новоелизаветовки.

Курская область

Бойцы группировки войск "Север" продолжают освобождать населённые пункты приграничья. Штурмовики в Суджанском районе ведут бои велись в окрестностях сёл Леонидово, Куриловки и Черкасской Конопельки. Дважды националисты попытались контратаковать, но оба раза безуспешно. "Бесстрашные" уничтожили более 20 солдат ВСУ. Общее продвижение "северян" в Курской области — 1500 м.

Бандеровцы накануне обстреляли Льгов, погибли четыре человека.

А тем временем сообщается, что количество пленных всушников уже перевалило за 30 тысяч.

Харьковское направление

В Волчанске работают ДРГ с обеих сторон. В районе Липцев ВСУ предприняли безуспешную контратаку на село Глубокое. Сообщают о боях в направлении на н. п. Дергачи.

На Краснолиманском участке севернее Тернов 1428-й полк форсировал реку Жеребец и выбил противника из восточной части Ивановки. К северу от Купянска ВС РФ наступают в Двуречной, укрепляют плацдарм на берегу Оскола. Южнее армия России бьётся у Зеленого Гая, идёт зачистка в Лозовой. Русские штурмовики воспользовались брешью в украинской обороне в Загрызово и зашли в поосёлок.

Дайджест

Украинцы ждут прорыва русских в Днепропетровскую область — в социальных сетях истерика из-за быстрого продвижения армии России. По данным блогеров, до границы ВС РФ осталось 7 км. Согласно подсчётам, за 2 месяца армия РФ преодолела 22 км по направлению к Днепропетровщине, и войти туда она может уже в январе.

Дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее миротворцев на Украине — в случае отказа Штатов участвовать в этой миссии, то убедить европейцев отправить своих солдат на Украину "будет очень сложно".

"Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут — первое. Второе — это трудно "продать" европейскому населению. Отправка "наших парней" в Украину умирать — отличная фраза для популистов", — сказал дипломат Евросоюза на условиях анонимности.

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