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Дмитрий Плотников

Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России

4:13
Силовые структуры » Военные новости

На днях в России отмечался День дальней авиации.

Ильюшин Ил-76-78-А-50 0093493810, Москва - Шереметьево RP11641
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ильюшин Ил-76-78-А-50 0093493810, Москва - Шереметьево RP11641

Она является составной частью ВКС РФ и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. Кроме ракетоносцев Ту-160, Ту-95мс, на вооружении дальней авиации стоят и самолёты-заправщики Ил-78.

О чём речь

Ил-78 — это крупный транспортный самолёт, переоборудованный для дозаправки других самолетов в воздухе. По сути, это летающий топливный бак, который позволяет истребителям, бомбардировщикам и другим летательным аппаратам значительно увеличить дальность полёта без необходимости возвращаться на базу для дозаправки.

В начале 1970-х годов Советский Союз задумал заменить морально устаревшие самолёты заправщики Ту-16Н, 3М-3 и М-4-2. За основу нового летающего танкера взяли Ил-76.

Главное отличие новинки должно было стать обслуживание дальней авиации СССР. И вот летом 1983 года новый топливозаправщик Ил-78 впервые поднялся в воздух.

Серийное производство самолёта было развёрнуто в Ташкенте на авиационном производственном объединении. Кстати, кроме дозаправки в воздухе Ил-78 может служить и небесным танкером для транспортировки топлива. В 1988 году в воздух поднялся модифицированный Ил-78М, который имел увеличенную взлётную массу — 210 т.

Управление заправкой топливом в воздухе происходит отдельным оператором, который сидит в специально оборудованном месте в кормовой стрелковой установке. Летающий танкер одновременно может дозаправлять один "тяжёлый" самолёт и два "лёгких". К распаду Советского Союза ташкентский авиазавод выпустил 45 различных модификаций Ил-78, отличающихся дополнительным оборудованием и системами.

Как работает система дозаправки?

Система дозаправки на Ил-78 обычно состоит из гибкого шланга, который выдвигается из специального контейнера под фюзеляжем. Пилот принимающего топливо самолёта должен точно состыковаться с этим шлангом, чтобы начать процесс дозаправки.

Зачем нужна дозаправка в воздухе?

  • Увеличение дальности полёта: основная задача дозаправки в воздухе — увеличить дальность полёта самолётов, особенно тех, которые выполняют дальние перелёты или патрулирование.
  • Повышение боевых возможностей: благодаря дозаправке истребители могут проводить больше времени в воздухе, увеличивая количество боевых вылетов.
  • Увеличение радиуса действия: бомбардировщики, дозаправившись в воздухе, могут поражать цели, находящиеся на гораздо большем расстоянии от своей базы.

Ил-78 в действии

Ил-78 активно используется в различных военных конфликтах и учениях. Он позволяет поддерживать в воздухе группы самолётов на протяжении длительного времени, обеспечивая их топливом.

Модификации Ил-78

Существует несколько модификаций Ил-78, каждая из которых обладает своими особенностями:

  1. Ил-78М: модернизированная версия с улучшенным оборудованием и увеличенной дальностью полёта.
  2. Ил-78МД: дальнейшее развитие Ил-78М, предназначенное для экспорта.

Вывод

Несмотря на появление более современных самолётов, Ил-78 остаётся востребованной машиной. Он активно используется в российских ВВС и экспортируется в другие страны. В ближайшие годы ожидается дальнейшая модернизация Ил-78, что позволит ему оставаться актуальным ещё долгое время.

Ил-78 — это незаменимый помощник для авиации России, позволяющий значительно расширить её возможности.

Ил-78 и Су-34 продемонстрировали дозаправку в воздухе
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолет
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