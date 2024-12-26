Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России

На днях в России отмечался День дальней авиации.
Она является составной частью ВКС РФ и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. Кроме ракетоносцев Ту-160, Ту-95мс, на вооружении дальней авиации стоят и самолёты-заправщики Ил-78.
Ил-78 — это крупный транспортный самолёт, переоборудованный для дозаправки других самолетов в воздухе. По сути, это летающий топливный бак, который позволяет истребителям, бомбардировщикам и другим летательным аппаратам значительно увеличить дальность полёта без необходимости возвращаться на базу для дозаправки.
В начале 1970-х годов Советский Союз задумал заменить морально устаревшие самолёты заправщики Ту-16Н, 3М-3 и М-4-2. За основу нового летающего танкера взяли Ил-76.
Главное отличие новинки должно было стать обслуживание дальней авиации СССР. И вот летом 1983 года новый топливозаправщик Ил-78 впервые поднялся в воздух.
Серийное производство самолёта было развёрнуто в Ташкенте на авиационном производственном объединении. Кстати, кроме дозаправки в воздухе Ил-78 может служить и небесным танкером для транспортировки топлива. В 1988 году в воздух поднялся модифицированный Ил-78М, который имел увеличенную взлётную массу — 210 т.
Управление заправкой топливом в воздухе происходит отдельным оператором, который сидит в специально оборудованном месте в кормовой стрелковой установке. Летающий танкер одновременно может дозаправлять один "тяжёлый" самолёт и два "лёгких". К распаду Советского Союза ташкентский авиазавод выпустил 45 различных модификаций Ил-78, отличающихся дополнительным оборудованием и системами.
Система дозаправки на Ил-78 обычно состоит из гибкого шланга, который выдвигается из специального контейнера под фюзеляжем. Пилот принимающего топливо самолёта должен точно состыковаться с этим шлангом, чтобы начать процесс дозаправки.
Ил-78 активно используется в различных военных конфликтах и учениях. Он позволяет поддерживать в воздухе группы самолётов на протяжении длительного времени, обеспечивая их топливом.
Существует несколько модификаций Ил-78, каждая из которых обладает своими особенностями:
Несмотря на появление более современных самолётов, Ил-78 остаётся востребованной машиной. Он активно используется в российских ВВС и экспортируется в другие страны. В ближайшие годы ожидается дальнейшая модернизация Ил-78, что позволит ему оставаться актуальным ещё долгое время.
Ил-78 — это незаменимый помощник для авиации России, позволяющий значительно расширить её возможности.
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