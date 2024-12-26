В США объяснили эффективность нового китайского бомбардировщика-невидимки

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Пентагон ожидает, что китайский бомбардировщик-невидимка H-20 поступит на вооружение в 2030-х годах, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о потенциале боевой машины. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Обзор, подготовленный разведывательными службами Министерства обороны США, позволил получить редкое представление о единодушии в Пентагоне в отношении разработки первого в мире неамериканского стратегического бомбардировщика-невидимки межконтинентальной дальности — китайского H-20.

Согласно прогнозам, этот самолет поступит на вооружение где-то в 2030-х годах, что обеспечит значительный скачок в наступательных возможностях Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В отчете, касающемся программы, уточняется, что служба "стремится расширить свои возможности за счет разработки нового стратегического бомбардировщика-невидимки H-20.

Подробностей о малозаметном бомбардировщике средней дальности остается мало, хотя широко распространено предположение, что такой самолет может быть разработан как производная от истребителя пятого поколения J-20 с увеличенной дальностью полета, который уже имеет очень большую дальность полета, близкую к 4000 км, при использовании внутреннего топлива.

В оценке Пентагона далее упоминалась работа Китая над "разработкой нового поколения бомбардировщиков дальнего радиуса действия, которые, вероятно, будут называться H-20. Самолет H-20, который может появиться на рынке в следующем десятилетии, будет иметь дальность полета более 10 000 км, что позволит ВВС НОАК охватить Вторую цепь островов и западную часть Тихого океана.

Радиус действия бомбардировщика H-20 может быть увеличен, чтобы покрыть весь земной шар дозаправкой в воздухе. Ожидается, что он будет использовать обычное и ядерное оружие и будет иметь скрытую конструкцию.

Вторая упомянутая островная цепь — это район в западной и средней частях Тихого океана к западу от границы между Японией и восточной Индонезией, который включает в себя территорию США Гуам, где в значительной степени сосредоточены американские военные силы и средства в регионе. Ожидается, что H-20 сможет поражать цели как гравитационными бомбами, пролетая вблизи своих целей, так и крылатыми и баллистическими ракетами, когда его цели находятся в более защищенном воздушном пространстве. Предполагается, что ядерные боеголовки будут доступны для развертывания как с использованием бомб, так и ракет.

О разработке Китаем бомбардировщика межконтинентальной дальности говорилось давно, и впервые это подтвердил глава военно-воздушных сил Ма Сяотянь в 2016 году. Ранее такие самолеты были разработаны только Соединенными Штатами и Советским Союзом, и только очень небольшой американский парк бомбардировщиков B-2, состоящий менее чем из 20 крайне проблемных бомбардировщиков, сочетал такую дальность полета с передовыми возможностями скрытности.

В апреле 2024 года заместитель командующего НОАК Ван Вэй заявил, что H-20 оправдает ожидания и будет стоить того ажиотажа, который был вызван его предстоящей презентацией, добавив, что программа не столкнулась с техническими трудностями при разработке.

"Здесь нет "узких" мест, и все проблемы могут быть решены. Наши научные исследователи успешно продвигаются вперед, они на все способны", — заявил он тогда, добавив, что самолет вскоре будет представлен общественности.

Он, помимо прочего, подтвердил, что ввод в эксплуатацию и массовое производство самолета будут осуществляться в тесном соответствии с испытательными полетами. Впоследствии было подтверждено, что самолет был построен как малозаметное летающее крыло, аналогичное беспилотнику GJ-11 и американскому B-2.

Китайская индустрия боевой авиации продемонстрировала свой статус мирового лидера, наиболее ярко это проявилось в программе создания истребителя пятого поколения J-20, который, как все чаще считают, является лучшим в мире боевым реактивным самолетом с точки зрения летных характеристик класса "воздух-воздух".

Технологические новшества, достигнутые в рамках программы, включая разработку двигателей нового поколения, малозаметных покрытий и датчиков, как ожидается, обеспечат H-20 очень высокие эксплуатационные характеристики.

Ожидается, что новый китайский бомбардировщик составит серьезную конкуренцию американскому B-21 Raider, который совершил свой первый полет 10 ноября 2023 года, более чем на три года отстав от графика. B-21 значительно меньше по размерам и имеет меньшую дальность полета, чем B-2, что, как ожидается, позволит самолету поддерживать более низкие эксплуатационные расходы и затраты на производство, и, таким образом, может обеспечить серийный выпуск около 200 или более бомбардировщиков. Соединенные Штаты не производили бомбардировщики такого класса в таких масштабах с 1960-х годов.

Уточнения

Xian H-20 (кит. трад. 轟-20, упр. 轰-20, пиньинь Hōng-20, палл. Хун-20, от кит. упр. 轰炸机, пиньинь hōng zhà jī, палл. хун чжа цзи, буквально: «бомбардировщик») — новый стратегический бомбардировщик Китайской Народной Республики.

