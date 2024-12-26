В ЕС призвали Францию закрыть свои военные базы в Африке

10:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Чад и Сенегал недавно объявили о завершении своих исторических оборонных соглашений с Францией: теперь Франция должна передать свои оставшиеся военные базы в Африке и работать над более дальновидной моделью сотрудничества, пишут авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей статье для аналитического центра они предлагают Парижу ряд действий в регионе.

Фото: usafe.af.mil by Штаб-сержант ВВС США Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский солдат внутри самолета ВВС США

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В конце ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сел на самолет, вылетавший из Чада, после, как ему, вероятно, показалось, напряженной, но продуктивной встречи с президентом страны Махаматом Идриссом Деби. Он и не подозревал, что через несколько часов один из самых важных военных альянсов Франции в регионе распадется в клочья.

Министерство иностранных дел Чада опубликовало уважительное, но совершенно одностороннее заявление, в котором было расторгнуто существовавшее десятилетиями оборонное соглашение между двумя странами. Но Чад был не одинок в своем смелом требовании к Франции отозвать свое военное присутствие за пределы своих границ: в тот же день президент Сенегала Бассиру Диомай Файе в интервью Le Monde недвусмысленно выразил свое мнение: "Скоро в Сенегале больше не будет французских солдат", — сказал он.

Если французские официальные лица и могут извлечь какой-то политический вывод из позиции этих стран в отношении французского военного присутствия в регионе, так это то, что оставшиеся постоянные военные базы в Африке превратились в петлю на шее Парижа, мешающую даже самой продуманной французской политике. Теперь Франция должна отказаться от своих баз и перейти к гибкой модели военного сотрудничества, которой уже пользуются бывшие колониальные страны аналогичного размера, такие как Бельгия, Германия, Италия и Великобритания, а также их соответствующие партнеры.

Оставшиеся у Франции постоянные военные базы в Чаде и Сенегале, а также в Кот-д'Ивуаре и Габоне стали серьезной политической уязвимостью для Парижа и правительств африканских стран, принимающих эти базы. Во-первых, враждебно настроенные субъекты и стратегические конкуренты могут легко использовать их в качестве оружия против общей политики Франции в отношении континента. Во-вторых, африканские страны все чаще воспринимают постоянное иностранное военное присутствие как посягательство на их национальный суверенитет, что, в свою очередь, наносит ущерб усилиям по наращиванию потенциала под руководством Европы, направленным на расширение прав и возможностей африканских государств. Закрытие оставшихся французских баз решило бы обе эти проблемы.

На протяжении десятилетий Франция фактически сокращала свое военное присутствие в Африке: бюджетные ограничения, прекращение военной службы во Франции и изменение геополитических приоритетов — все это сыграло свою роль. Определенные круги французского дипломатического корпуса много лет назад выступали за закрытие баз, но эта идея встретила сильное сопротивление со стороны представителей французского военного истеблишмента, которые утверждали, что базы имеют решающее значение для сбора разведданных, военного сотрудничества и возможностей реагирования на кризисные ситуации.

Важно отметить, что для Министерства обороны Франции существуют встроенные структурные стимулы сохранять базы для целей набора персонала, включая привлекательность яркой военной карьеры. Командировки за границу, будь то на базы или в рамках зарубежных операций, оказывают стимулирующее воздействие на военнослужащих.

Когда в 2013 году Франция по просьбе правительства вмешалась в дела Мали, чтобы помешать джихадистам и повстанцам продвигаться к южной столице страны Бамако, этот процесс сокращения застопорился, поскольку в бой были брошены солдаты. Малийские власти и их международные партнеры поначалу высоко оценивали действия Франции. Но с течением времени Франция подверглась широкой критике за свое поведение. Операцию "Бархан", широкомасштабную антитеррористическую операцию Франции в Сахеле, в средствах массовой информации часто называли "вечной войной" Франции.

Но этот процесс сокращения резко ускорился в результате событий, произошедших за последние несколько лет. Серия переворотов в Сахеле — сначала в Мали в 2020 году, затем в Буркина-Фасо в 2021 году и, наконец, в Нигере в 2023 году — привела к изгнанию почти всех европейских сил, сражавшихся с огромным количеством джихадистских группирово. Государственные перевороты в конечном итоге вынудили Францию ускорить завершение операции "Бархан" в ноябре 2022 года.

Государственные перевороты и волна антифранцузских дезинформационных атак поколебали устоявшийся взгляд Франции на свои отношения с франкоязычной Африкой и заставили многих официальных лиц задуматься. С тех пор Франция предприняла значительные шаги, чтобы попытаться изменить эти отношения. Это включает в себя попытки привлечь внимание к участию гражданского общества, африканской молодежи, экономике и культуре, а также к решению исторических проблем.

Эммануэль Макрон объявил о новой дипломатической и военной стратегии Франции в отношении африканского континента на 2023 год. Заявленной целью было разработать новую модель военного сотрудничества, при которой базы будут преобразованы в академии или управляться совместно со странами-партнерами. Макрон поручил Жану-Мари Бокелю, специальному посланнику президента по Африке, проконсультироваться с правительствами стран, где расположены постоянные французские военные базы, за исключением Джибути. В ноябре Бокель предложил значительно сократить численность персонала на базе, но воздержался от рекомендации о полном закрытии.

Во-вторых, министерство обороны Франции работает над пересмотром структуры своего командования в Африке. В июне 2024 года было создано Командование для Африки (CPA), полное развертывание которого ожидается к началу 2025 года. Она создала совместную структуру принятия решений для Западной и Центральной Африки, руководимую из Парижа: одной из ее главных целей является поддержание потенциала для развертывания подразделений в поддержку африканских армий при одновременном сокращении постоянного военного присутствия на местах.

За последние несколько лет Франция также пыталась активизировать военное сотрудничество на европейском уровне. Она выступила с такими инициативами, как оперативная группа "Такуба", группа, состоящая в основном из подразделений специального назначения из нескольких стран Европейского союза, целью которой является борьба с террористами по всему Сахелю. ЕС также провел ряд гражданских и военных миссий в регионе в рамках Общей политики безопасности и обороны.

Однако эти инициативы часто были громоздкими и медленными и в конечном итоге проваливались. Неудачи усилили негативное отношение к давнему французскому и европейскому военному присутствию, которое считалось неэффективным в ответ на постоянно ухудшающуюся ситуацию с безопасностью, в то время как кампании дезинформации обвиняли его в том, что оно служит прикрытием для тайной эксплуатации природных ресурсов.

Доклад Бокеля и переосмысление французскими военными своего командования в Африке давно назрели. Однако эти две инициативы в основном касаются Франции и не связаны с социально-политическими событиями на местах. И шок во французских кругах, вызванный новостями как из Чада, так и из Сенегала, подчеркивает это фундаментальное несоответствие: оба события следовало предвидеть, учитывая нестабильные политические отношения в регионе и волну недавних антифранцузских настроений.

Просто не в интересах Франции сохранять свои постоянные военные базы, даже если об этом попросят местные власти. Однако это не означает прекращения сотрудничества в области безопасности и обороны в целом. Африканцы и европейцы заинтересованы в совместной работе над решением серьезных проблем, таких как борьба с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Франция и другие европейские страны могут многое предложить в плане оперативной подготовки и программ по наращиванию потенциала. Но они могли бы быть более гибкими, свести к минимуму численность персонала на местах и ограничить продолжительность развертывания, оставаясь при этом чуткими к потребностям, выраженным африканскими партнерами, включая предоставление военной техники, вооружений и подготовку кадров.

С 2017 года Франция предприняла много шагов в правильном направлении. Теперь передача оставшихся военных баз соответствующим национальным властям — это единственный способ противостоять враждебной риторике, ее широкому использованию в политических целях, а также избежать дальнейшего общественного недовольства в принимающих странах. Недавние заявления Чада и Сенегала могут показаться неудачными для Парижа и, в более широком смысле, для европейцев. Однако эти события могут также предоставить возможность ускорить столь необходимое переосмысление старых и зачастую проблемных отношений. Франция должна закрыть эту историческую главу и перейти к следующей.

Уточнения

Западная Африка — часть африканского континента, расположенная к юго-западу от центральной Сахары и омывающаяся с запада и юга Атлантическим океаном.



Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.

