Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Представляем сводку с фронта на пятницу, 27 декабря.

Освобождение Донбасса

Российская армия заняла всю жилую застройку в Курахово. От всего укреплённого района украинским неонацистам осталась часть Дачного, промзоны и полевых укреплений по северному берегу реки Сухие Ялы.

ВС РФ взяли в оперативное окружение бандеровскую группировку в Великой Новосёлке, Времьевке и Нескучном. Последняя трасса в этот выступ перерезана русскими бойцами. Также ВКС РФ авиаударом уничтожили мост в Великой Новосёлке — ВСУ больше не получают там снабжение.

Группировка "Отважных" прорывает фронт у Покровска и начинает штурм Нововасильевки, Солёного и Новоелизаветовки. Российская армия выбивает врага из Песчаного, одновременно обходя его с запада.

Харьковское направление

Российские войска атакуют, стремясь зайти в Двуречное на восточной части Харьковской области. Это село находится на западном берегу Оскола. Тут армия России недавно создала плацдарм и теперь старается его расширять.

У Купянска для атак используется ночное время, жалуются националисты. Также русские бойцы пересекают реку на лодках. Вечером поступила оперативная информация, что военные ВСУ покидают Загрызово под Купянском, отступая вниз по Осколу. А над Запорожской областью сбит самолёт F-16.

Курская область

Группировка "северян" продолжает выполнять задачи по освобождению приграничья. Штурмовики зачистили несколько участков лесополок в Суджанском районе, уничтожив 10 боевиков, трое сдались в плен.

Переброшенная сюда группа иностранных наёмников была уничтожена артиллерией и БПЛА. Общее продвижение "Севера" составило более 700 м.

Итоги ответки

В Днепропетровске русские ракеты настигли "гостей" из стран НАТО — СБУ сейчас там охраняет "очень серьёзных пациентов". Об этом сообщает пророссийское подполье.

Экс-президент Украины Владимир Зеленский накануне сетовал, что русские выпустили по ним немало ракет, правда, в официальных отчётах сообщается, что почти все ракеты сбили. Однако 25 декабря стал днём полного бездействия ПВО Украины. В Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Виннице и Ивано-Франковске зафиксированы серьёзнейшие повреждения инфраструктуры.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывает, что местные больницы переполнены непростыми военными. Ракеты настигли "гостей" из НАТО, в городе орудует СБУ, чтобы не дать утечь информации.

Городская больница №6 выселяет мирное население, даже тех, которые перенесли операции — якобы "отлежаться" можно и дома. В реанимацию больницы Мечникова вместо них поступили "серьёзные пациенты". Они настолько высокопоставленные, что на входе и этажах, дежурят даже сотрудники СБУ, требуя у врачей подписки о неразглашении информации. Подобный режим секретности вводится при серьёзных инцидентах, связанных с генералами альянса. Ну а мы ждём новых некрологов о смертях в "рухнувших" вертолётах в США.

Кстати, вчера президент России Владимир Путин заявил, что российская армия при необходимости может снова применить ракетную систему "Орешник".

О применении «Орешника»