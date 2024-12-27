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Любовь Степушова

Обрывы кабелей в Финском заливе могут быть совместной провокацией Эстонии, Германии, Швеции и Финляндии

Силовые структуры » МВД

С завидным постоянством кто-то повреждает подводные кабели в Финском заливе. Главное в расследовании недружественных стран — не выйти на самих себя.

кабель
Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кабель

"Хайли лайкли" было достаточно для ареста танкера в Финском заливе

Финляндия 25 декабря арестовала танкер Eagle S, ходящий под флагом Островов Кука, а хозяин базируется в ОАЭ. Западные СМИ называют судно "российским", хотя оно только "предположительно перевозит российскую нефть", так как "направлялось из Санкт-Петербурга в Египет".

Якобы это судно разорвало аж три кабеля между Эстонией и Финляндией, по одному из которых идут поставки электроэнергии, а по двум другим — "передача данных". Финская полиция подозревает, что это сделано якорем нефтяного танкера. Отмечается, что судно Eagle S "заметно замедлило ход", предположительно, в тот момент, когда кабель между Финляндией и Эстонией был повреждён".

"Наше патрульное судно прибыло в этот район и визуально определило, что якорь судна отсутствует", — сообщил на пресс-конференции Маркку Хассинен из пограничной службы Финляндии.

"Поэтому есть веские основания подозревать, что произошло что-то странное", — добавил он.

Озвученного повода было достаточно, чтобы судно взяли на абордаж и предотвратили его выход из порта, где оно и находится под контролем финских властей. Менеджер по сетевым операциям финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что среди версий не исключаются "терроризм и вандализм". Тем не менее Пахкин уточнил, что в момент обрыва соединения рядом с кабелем находились два судна.

Доказательства по предыдущим инцидентам не собраны

В октябре 2023 года подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был закрыт после того, как его повредил якобы якорь китайского грузового судна. В ноябре в Балтийском море также были повреждены два кабеля:

  1. один связывает Германию с Финляндией,
  2. другой — Швецию с Литвой.

Подозрения относительно инцидента 17 ноября были сосредоточены на судне под китайским флагом Yi Peng 3, которое в то время находилось в этом районе. В понедельник, 18 ноября, Швеция заявила, что Китай допустил на судно полицию, которая побеседовала с командой, но отклонил просьбу прокуратуры провести расследование. Вскоре судно отправилось по месту назначения — в Египет.

На себя не вышли — это удача

После инцидента 25 декабря Евросоюз объявил о планах ввести новые санкции против так называемого "теневого" флота России. Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас. В заявлении подчёркивается, что подозреваемое судно "связано с теневым флотом Путина, который угрожает безопасности и экологии, одновременно финансируя военный бюджет России".

Риторика, а также заявление Эстонии, что её энергоснабжение не нарушено, наводят на подозрение о провокациях в море, когда недружественные РФ страны (Германия, Эстония, Швеция, Финляндия) намеренно объявляют о диверсиях (которых нет), но доказать так и не могут или не хотят. Цель провокаций — усиление санкционного давления на РФ, формирование её имиджа как "страны-террориста".

Уточнения

Теневой флот России — корабли, используемые для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из России в обход санкций, введённых в связи со вторжением России на Украину.

Подводный коммуникационный кабель — кабель, проложенный по морскому дну между наземными станциями для передачи телекоммуникационных сигналов через океаны и моря.Современные кабели для глубоководных участков (которые составляют большую часть линии) обычно имеют диаметр около 25 мм и весят около 1.4 тонны на км. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы швеция эстония германия диверсия финляндия расследование
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