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Петр Ермилин

В США отметили эффективность одного российского истребителя под Курском

3:43
Силовые структуры » Военные новости

Российские истребители Су-35 поддерживают удары и обнаруживают позиции украинской ПВО в Курской области, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о работе боевых самолетов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-35

Военно-воздушные силы России развернули истребители Су-35 поколения "4+" для прикрытия воздушных ударов по украинским войскам в Курской области, где с начала августа многие из самых элитных подразделений Украины возглавляют крупномасштабное вторжение. Министерство обороны России сообщило об операциях истребителей:

"Многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35с выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС России в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи истребителей Су-35с отработали воздушное прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ".

Указанные операции, в частности, очень похожи на те, которые, как сообщалось, имели место под Курском на второй неделе ноября.

Поскольку украинские силы вторжения подверглись одновременному нападению с нескольких сторон, сообщения о потерях становятся все более значительными. Министерство обороны России 27 октября оценило потери более чем, в 27 150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машин пехоты, 106 боевых бронированных машин, 1014 боевых бронированных машин с начала боевых действий в районе Курской области. Поскольку на кадрах постоянно демонстрируются успешные удары по украинским силам в регионе и уничтожение части их наиболее ценного оборудования, в более поздних западных сообщениях условия для украинских подразделений, все еще действующих в Курске, становятся все более неблагоприятными.

Наряду с выполнением задач по подавлению противовоздушной обороны, Су-35 играют ведущую роль в операциях класса "воздух-воздух" в российско-украинском конфликте с февраля 2022 года. Один из самых заметных успехов этого класса был достигнут в марте 2022 года, когда самолет, как сообщается, сбил четыре истребителя Су-27 ВВС Украины недалеко от города Житомир в ходе одиночного боя.

В число других уничтоженных самолетов вошли Су-27, а также МиГ-29, ударные истребители Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотники широкого спектра классов. Су-35 на сегодняшний день является самым дорогостоящим российским истребителем в классе, поставляемом несколькими подразделениями. Хотя стоимость закупок оценивается в 17 миллионов долларов, он по-прежнему намного дешевле конкурирующих китайских и американских самолетов.

Несмотря на то, что он представляет собой значительный скачок в технических характеристиках по сравнению с советским Су-27, который он заменил на вооружении, ожидается, что он будет снят с производства к началу 2030-х годов, поскольку производство гораздо более совершенных Су-57 продолжает расширяться.

Уточнения

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+ — «Фланкер-Э+») — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы всу курская область
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