В США назвали самый малозаметный истребитель в мире

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Истребитель пятого поколения ВВС Китая J-20 обладает самыми высокими возможностями скрытности по сравнению со всеми существующими аналогами, разработанными другими странами, считают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о потенциале J-20. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20 ВВС Китая

После того, как Китай представил новый беспилотный самолет-невидимку, который был замечен в полете рядом с истребителем пятого поколения J-20, аналитики пришли к единому мнению о том, что этот истребитель обладает принципиально новыми характеристиками и, вероятно, станет первым в мире истребителем шестого поколения.

Отличительной особенностью нового самолета, которая, как ожидается, станет обязательным требованием для следующего поколения, является бесхвостая компоновка, обеспечивающая большую эффективность при длительном полете на высокой скорости и значительно повышенную скрытность.

J-20 уже считался одним из самых малозаметных истребителей в мире, с которым мог соперничать только американский F-35, и прогресс китайской промышленности в этой области был отчетливо виден в основных достижениях, достигнутых в период между партиями и вариантами истребителя пятого поколения. Учитывая сильные позиции Китая в области стелс-технологий, а также другие известные программы, включая истребитель FC-31 и беспилотный бомбардировщик CH-7, разработанный этой страной бесхвостый истребитель, скорее всего, станет самым малозаметным в мире.

Разработка бесхвостого самолета сопряжена с особенно серьезными конструкторскими трудностями, поскольку для таких корпусов требуются особенно совершенные поверхности управления полетом. Ранее внедрение бесхвостых самолетов было возможно только для дозвуковых моделей с крайне ограниченными летно-техническими характеристиками, таких как бомбардировщик B-2 и беспилотный летательный аппарат GJ-11, при этом разработка бесхвостой конструкции, отвечающей гораздо более высоким требованиям к летно-техническим характеристикам истребителя, была гораздо более сложной задачей.

Это особенно актуально на более высоких скоростях, когда нельзя полагаться на изменение вектора тяги для улучшения маневренности. Таким образом, каждое крыло нового истребителя имеет пять поверхностей управления задней кромкой, что способствует достижению высоких летно-технических характеристик.

Долгое время ожидалось, что конкурирующий американский истребитель шестого поколения NGAD, разрабатываемый в настоящее время, будет обладать схожими характеристиками, и китайский самолет стал первым, кто применил их в полете.

Стремительные темпы улучшения малозаметности J-20, достигнутые с момента поставки первой серийной партии в 2016 году, стали основным фактором, повысившим ожидания того, что первые китайские истребители шестого поколения смогут похвастаться революционными достижениями в области малозаметности.

Действительно, глава боевого командования ВВС США генерал Марк Келли в марте 2022 года прогнозировал не только "экспоненциальное увеличение вычислительной мощности и чувствительности" самолета, но и "экспоненциальное снижение [радиолокационной] заметности". Официальные лица США давно предупреждали, что Китай может стать первой страной в мире, которая представит истребитель шестого поколения, и неожиданное появление такого самолета в полете, независимо от того, разрабатывался ли он как ударный истребитель или для завоевания превосходства в воздухе, изменит расстановку сил в Тихоокеанском регионе.

В условиях, когда Соединенные Штаты все еще пытаются увеличить производство F-35 до требуемого уровня или достичь состояния полной боеготовности или удовлетворительных показателей готовности, проведение Китаем испытательных полетов истребителя шестого поколения повышает вероятность того, что американский реактивный самолет очень скоро будет отставать от передовых технологий на целое поколение.

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