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Петр Ермилин

В США высоко оценили первый полк С-500 ВС РФ

3:56
Силовые структуры » Военные новости

Россия формирует первый полноценный полк зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-500, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о способностях передового ЗРК. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

ЗРК С-500
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ is licensed under Creative Commons с указанием авторства 4.0 Международная
ЗРК С-500

Российские Вооруженные силы сформировали свой первый полноценный полк, оснащенный системами противовоздушной обороны дальнего радиуса действия С-500, что стало важной вехой в планах по развертыванию передовых средств космической обороны по всей стране. Развертывание было подтверждено начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, хотя он и не уточнил количество находящихся на вооружении батарей и радиолокационных систем.

В то время как каждый полк старой системы ПВО С-400 располагает 16 пусковыми установками ракет класса "земля-воздух" наряду с соответствующими мобильными радарами и командными центрами, количество пусковых установок в каждом полку С-500 остается неизвестным. Пусковые установки системы С-500 используют две, а не четыре ракеты класса "земля-воздух", при этом их ракеты с наибольшей дальностью действия способны поражать цели на расстоянии до 600 километров, по сравнению с 400 км для С-400 и 200 км для конкурирующих американских систем THAAD и Patriot. Каждый полк С-400 состоит из двух дивизионов по восемь пусковых установок, хотя для С-500 это может отличаться.

Примечательно, что новая система ПВО была разработана не в качестве замены какой-либо ранее существовавшей системы, а скорее для того, чтобы обеспечить новый уровень российской системы противовоздушной обороны между системами С-300 и С-400 более тактического уровня и системой А-235 стратегического уровня, которая была разработана для защиты от Атаки межконтинентальными ракетами.

До формирования первого полноценного полка С-500 неоднократно применялась в прошлом как для испытаний, так и в оперативных целях. Предполагается, что это происходило на уровне батальона. В июне глава Управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов* сообщил, что российские вооруженные силы развернуты в городе Керчь вблизи спорного Крымского полуострова, в первую очередь для защиты моста через Керченский пролив, который соединяет территорию с материковой частью России.

До этого, в декабре 2021 года, сообщалось, что эти системы были введены в эксплуатацию в Арктике. В то время как система С-400 способна перехватывать баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности, система С-500 способна поражать цели на гораздо более высоких скоростях и высотах и считается способной поражать спутники, космические самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты дальности. Сочетание этих возможностей с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире.

Очень большая дальность поражения системы позволяет ей представлять серьезную угрозу для средств усиления сил, таких как заправщики и средства ПВО, которые жизненно важны для функционирования военно-воздушных сил НАТО. Система не оптимизирована для поражения целей размером с истребитель, хотя ее мощные датчики могут взаимодействовать с датчиками других систем, таких как С-400, помогая им поражать малозаметные цели на больших расстояниях.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы валерий герасимов
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