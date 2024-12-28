Русский кит готов встать в строй ВМФ. Атомная подводная лодка Архангельск проекта 885М Ясень-М

Военно-морской флот России пополнится новыми атомными подводными лодками.

Фото: commons.wikimedia.org by Источник — VL.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ АПЛ "Кузбасс"

На вооружении ВМФ РФ скоро появятся новые АПЛ. В частности, уже успешно завершила испытания подлодка "Архангельск" проекта 885 М. Завершает испытания атомный подводный крейсер "Князь Пожарский".

Между тем, атомные подлодки проектов 885 и 885 М — "Новосибирск", "Красноярск", "Казань" и "Северодвинск" уже поступили на вооружение российского флота и укрепили военно-морской потенциал страны. Вооружённые ракетами "Калибр-ПЛ" и "Оникс" в качестве основного ударного оружия, эти субмарины являются примером передового вооружения ВМС России.

О чём речь

Сегодня мы расскажем о подводной лодке "Архангельск". Она относится к проекту 885 М "Ясень-М" — усовершенствованному проекту многоцелевых атомных подводных лодок 4-го поколения, разработанному в России конструкторским бюро "Малахит". Этот класс подлодок предназначен для борьбы с надводными и подводными целями, нанесения ударов по стратегическим объектам противника и выполнения разведывательных задач.

Основные характеристики "Архангельска"

Водоизмещение субмарины

Надводное: около 8 600 тонн,

Подводное: около 13 800 тонн.

Габариты подлодки

Длина: 130 м,

Ширина: 13 м,

Осадка: 9,4 м.

Энергетическая установка подводной лодки

Атомный реактор нового поколения с увеличенным ресурсом и низким уровнем шума.

Один водо-водяной реактор ОК-650В и паротурбинная установка.

Скорость "Архангельска"

Надводная: до 16 узлов,

Подводная: до 31 узла.

Глубина погружения

Рабочая: до 520 м,

Максимальная: до 600 м.

Автономность плавания

До 90 суток.

Экипаж

64 человека, включая 32 офицера.

Вооружение

Ракетное вооружение

Основное вооружение — крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", предназначенные для ударов по наземным и морским целям.

Возможность использования гиперзвуковых ракет "Циркон".

Торпедное вооружение

10 торпедных аппаратов калибра 533 мм.

Возможность использования торпед, противолодочных ракет и мин.

Системы противовоздушной обороны (ПВО)

Перспективные комплексы для противодействия авиации и беспилотникам.

Особенности проекта "Ясень-М"

Модернизированная архитектура

Однокорпусная конструкция вместо двухкорпусной, что снижает заметность и улучшает гидродинамику.

Использование малошумного гребного винта и систем подавления шума.

Современные системы управления

Автоматизированная система управления боевыми и техническими средствами.

Цифровые системы обнаружения целей, включая гидроакустический комплекс с носовой сферической антенной.

Универсальность

Способность наносить удары по целям на расстоянии до 2 500 км.

Эффективность в решении задач как стратегического, так и тактического характера.

Вывод

Подводная лодка проекта 885 М "Ясень-М" — "Архангельск" была заложена в 2015 году на заводе Севмаш и спущена на воду в июле 2022 года. В настоящее время закончены финальные испытания, после чего она будет передана Военно-морскому флоту России. Атомная субмарина войдет в состав Северного флота и станет одной из самых современных и грозных подводных лодок России.

Уточнения

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н. Н. Исанина (АО «СПМБМ „Малахит“») — одно из ведущих конструкторских бюро в Санкт-Петербурге, специализируется на разработке проектов подводных лодок.



Атомная многоцелевая подводная лодка "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М"