Русский кит готов встать в строй ВМФ. Атомная подводная лодка Архангельск проекта 885М Ясень-М

Военно-морской флот России пополнится новыми атомными подводными лодками.
На вооружении ВМФ РФ скоро появятся новые АПЛ. В частности, уже успешно завершила испытания подлодка "Архангельск" проекта 885 М. Завершает испытания атомный подводный крейсер "Князь Пожарский".
Между тем, атомные подлодки проектов 885 и 885 М — "Новосибирск", "Красноярск", "Казань" и "Северодвинск" уже поступили на вооружение российского флота и укрепили военно-морской потенциал страны. Вооружённые ракетами "Калибр-ПЛ" и "Оникс" в качестве основного ударного оружия, эти субмарины являются примером передового вооружения ВМС России.
Сегодня мы расскажем о подводной лодке "Архангельск". Она относится к проекту 885 М "Ясень-М" — усовершенствованному проекту многоцелевых атомных подводных лодок 4-го поколения, разработанному в России конструкторским бюро "Малахит". Этот класс подлодок предназначен для борьбы с надводными и подводными целями, нанесения ударов по стратегическим объектам противника и выполнения разведывательных задач.
Водоизмещение субмарины
Габариты подлодки
Энергетическая установка подводной лодки
Скорость "Архангельска"
Глубина погружения
Автономность плавания
Экипаж
Ракетное вооружение
Торпедное вооружение
Системы противовоздушной обороны (ПВО)
Модернизированная архитектура
Современные системы управления
Универсальность
Подводная лодка проекта 885 М "Ясень-М" — "Архангельск" была заложена в 2015 году на заводе Севмаш и спущена на воду в июле 2022 года. В настоящее время закончены финальные испытания, после чего она будет передана Военно-морскому флоту России. Атомная субмарина войдет в состав Северного флота и станет одной из самых современных и грозных подводных лодок России.
Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н. Н. Исанина (АО «СПМБМ „Малахит“») — одно из ведущих конструкторских бюро в Санкт-Петербурге, специализируется на разработке проектов подводных лодок.
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