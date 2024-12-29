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Андрей Николаев

Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет? 

Силовые структуры » Военные новости

С утра 28 декабря сообщается о начале боев на афгано-пакистанской границе. Минобороны Афганистана заявляет, что военная операция была начата по их инициативе с целью борьбы с "центрами элементов зла", расположенными в сопредельных районах Пакистана. Местные источники сообщают, что погибли по меньшей мере двадцать пакистанских военнослужащих.

Бойцы движения "Талибан"* в Афганистане
Фото: flickr.com by isafmedia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бойцы движения "Талибан"* в Афганистане

В этой ситуации не совсем понятно, почему объектом для удара со стороны Афганистана стали подразделения Пограничного корпуса Пакистана. Это те "самые центры элементов зла" с точки зрения Кабула, или просто пакистанским пограничникам не повезло оказаться на линии огня?

Происходящие события — это первое такое боестолкновение на границе со времен прихода к власти в Афганистане движения Талибан* в 2021 году.

Интересно, что накануне вечером Исламабад тоже обвинил Афганистан в том, что он негласно поддерживает деятельность талибских террористических групп на территории Пакистана.

Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф:

"К сожалению, ТТП** действует из Афганистана, совершает теракты и убивает невинных людей на территории Пакистана. Так продолжаться не может. Мы довели до сведения афганского правительства, что хотим хороших отношений с ними, но ТТП следует прекратить убивать наших невинных людей. Это красная линия. Действия ТТП оттуда против Пакистана неприемлемы".

При этом ещё чуть ранее прошла встреча представителей разведки Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает Telegram-канал востоковеда Андрея Серенко.

С его слов, на встрече обсуждалось взаимодействие афганских и пакистанских спецслужб в борьбе с группировкой ТТП**. Встреча проходила в ОАЭ. И, судя по нынешнему обострению, найти точки соприкосновения не удалось. Либо, возможно, что-то пошло не так.

24 декабря на следующий день после этого совещания пакистанская армия нанесла ракетный удар по базам террористов ТТП** на территории афганской провинции Пактика.

Жестокость Пакистана не оправданна

При этом помимо главарей ТТП жертвами стали два десятка мирных жителей, в том числе детей. Кабул сразу же выразил возмущение такой неоправданной жестокостью Пакистана, но многие эксперты полагают, что такая реакция — это просто спектакль, ранее согласованный афганскими и пакистанскими спецслужбами.

Но сейчас, спустя четыре дня после тех событий, афганские вооружённые подразделения зашли на территорию Пакистана примерно с аналогичными претензиями и целями. И пока совершенно не понятно, что происходит.

Высказываются даже точки зрения, что это начало процесса дробления Пакистана. Такая версия может показаться слишком фантастичной. Но, учитывая недавние скоротечные события в Сирии и их результат, не стоит исключать самого неожиданного поворота событий.

И в этой ситуации нужно предельное внимание всем сопредельным государствам, особенно Ирану. Есть данные, что афганское крыло движения ИГИЛ*** собирается предпринять активные действия в отношении восточных провинций Ирана.

А тем временем уже в самом Кабуле силами Фронта национального сопротивления Афганистана, находящегося в оппозиции действующей власти Талибана*, атаковано здание МВД. Ситуация начинает походить на войну всех со всеми.

* признано в России террористической организацией и запрещено

** Техрик-е Талибан Пакистан — пакистанское крыло движения Талибан, признано террористической организацией и запрещено в России.

*** признано в России террористической организацией и запрещено

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Уточнения

Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارت‎, дари امارت اسلامی افغانستان) — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии.

«Талиба́н» (пушту طالبان‎; дословно — «учащиеся») — исламистское религиозно-политическое военизированное движение, классифицируемое в некоторых странах мира как террористическая организация. Талибами называются люди, участвующие в этом движении.

Пакиста́н (урду پاکِستان [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы оаэ игил талибан
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