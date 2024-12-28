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Дмитрий Плотников

Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2

Силовые структуры » Военные новости

Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов 27 декабря жаловался, что в РФ созданы беспилотные аппараты с искусственным интеллектом.

An artist's impression of Shahed-136 drones swarming an airport
Фото: commons.wikimedia.org by Khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
An artist's impression of Shahed-136 drones swarming an airport

При ударах по украинским объектам армия РФ стала использовать дроны с ИИ, изданию Politico 27 декабря рассказывал он.

"Начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже при отключении от Сети. Поэтому, если они летят в автономном режиме, они всё равно могут распознавать объект", — сетует Ченцов.

Он негодует, что такие модернизированные БПЛА труднее глушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и призывает Запад поставлять Киеву больше ракет для комплексов противоракетной обороны (ПВО).

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявлял, что армия России каждый день в ходе специальной операции использует свыше 3,5 тысяч беспилотных аппаратов. Министр поставил задачу нарастить дальность БПЛА, а также увеличить их помехозащищённость и автономность.

О чём речь

БПЛА "Гербера" — это относительно новый российский беспилотный летательный аппарат, разработанный на основе иранских дронов-камикадзе Shahed-136, известных в России как "Герань-2". "Гербера" представляет собой более упрощённую и, вероятно, более дешёвую версию своего иранского прототипа.

Кстати, не очень понятно, чему удивлен Ченцов. Эти дроны могут не просто распознавать цели, но и возможность работы роем. То есть, серьёзно поумнели. Но было бы весьма странно, если бы старшие сестры "Гераней" не получили такую опцию — ведь армия РФ модернизируется с большой скоростью.

Ключевые характеристики и особенности

  • Конструкция: "Гербера" имеет характерную для дронов-камикадзе конструкцию: небольшой фюзеляж, крылья и небольшие хвостовые стабилизаторы.
  • Материал: корпус дрона, по некоторым данным, изготовлен из пенопласта и фанеры, что делает его более лёгким и дешёвым в производстве.
  • Двигатель: оснащён небольшим поршневым двигателем внутреннего сгорания, обеспечивающим необходимую тягу для полёта.
  • Боевая часть: несёт на борту боевую часть, которая позволяет поражать наземные цели.
  • Дальность полёта: максимальная дальность полёта "Герберы" оценивается примерно в 300 км.
  • Управление: управляется дистанционно с помощью системы наведения.

Применение

"Гербера" активно используется российскими вооружёнными силами в ходе боевых действий на территории Украины. Дроны применяются для нанесения ударов по различным целям, включая военную инфраструктуру, энергетические объекты и жилые кварталы.

Кстати, они распознают не только "электростанции" (по словам украинского посла). Дроны распознают много чего. К примеру, 28 декабря в Николаеве "Герберы" распознали целую кучу различных интересных объектов — ярко и хорошо горит целый день.

Сравнение с Shahed-136

  • Стоимость: "Гербера" считается более дешёвым вариантом по сравнению с "Шахедами/Геранями", что позволяет производить их в больших количествах.
  • Простота производства: упрощённая конструкция позволяет организовать производство "Герберы" на различных предприятиях, включая небольшие мастерские.
  • Эффективность: несмотря на более простую конструкцию, "Гербера" сохраняет высокую эффективность как средство поражения наземных целей.

Будущее "Герберы"

Хотя "Гербера" и дешевле "Герани", и с меньшей массой боевой нагрузки. Но это отнюдь не делает её менее эффективной — "Гербера", кроме отвлечения врага, может вести видеосъёмку и передавать оператору данные.

Разработка и производство "Герберы" свидетельствуют о стремлении России расширить свой арсенал беспилотных систем.

Уточнения

Politico — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио. Темы охватывают Вашингтон, включая Конгресс США, лоббирование, СМИ и президентскую ветвь.

ОКБ им. Гастелло представляет младшую сестру «Герани»: БПЛА «Гербера»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз андрей белоусов
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