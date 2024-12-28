Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2

Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов 27 декабря жаловался, что в РФ созданы беспилотные аппараты с искусственным интеллектом.
При ударах по украинским объектам армия РФ стала использовать дроны с ИИ, изданию Politico 27 декабря рассказывал он.
"Начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже при отключении от Сети. Поэтому, если они летят в автономном режиме, они всё равно могут распознавать объект", — сетует Ченцов.
Он негодует, что такие модернизированные БПЛА труднее глушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и призывает Запад поставлять Киеву больше ракет для комплексов противоракетной обороны (ПВО).
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявлял, что армия России каждый день в ходе специальной операции использует свыше 3,5 тысяч беспилотных аппаратов. Министр поставил задачу нарастить дальность БПЛА, а также увеличить их помехозащищённость и автономность.
БПЛА "Гербера" — это относительно новый российский беспилотный летательный аппарат, разработанный на основе иранских дронов-камикадзе Shahed-136, известных в России как "Герань-2". "Гербера" представляет собой более упрощённую и, вероятно, более дешёвую версию своего иранского прототипа.
Кстати, не очень понятно, чему удивлен Ченцов. Эти дроны могут не просто распознавать цели, но и возможность работы роем. То есть, серьёзно поумнели. Но было бы весьма странно, если бы старшие сестры "Гераней" не получили такую опцию — ведь армия РФ модернизируется с большой скоростью.
"Гербера" активно используется российскими вооружёнными силами в ходе боевых действий на территории Украины. Дроны применяются для нанесения ударов по различным целям, включая военную инфраструктуру, энергетические объекты и жилые кварталы.
Кстати, они распознают не только "электростанции" (по словам украинского посла). Дроны распознают много чего. К примеру, 28 декабря в Николаеве "Герберы" распознали целую кучу различных интересных объектов — ярко и хорошо горит целый день.
Хотя "Гербера" и дешевле "Герани", и с меньшей массой боевой нагрузки. Но это отнюдь не делает её менее эффективной — "Гербера", кроме отвлечения врага, может вести видеосъёмку и передавать оператору данные.
Разработка и производство "Герберы" свидетельствуют о стремлении России расширить свой арсенал беспилотных систем.
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