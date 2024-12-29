Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar РСЗО RM-70 Vampir

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 29 декабря.

Освобождение Донбасса

Российские войска в Курахово зачищают ТЭС, смыкая котёл, прорываясь по всем направлениям. Успехи ВС РФ на этом направлении признают и украинские аналитики — они сообщают, что русские продвинулись у Разлива, Шевченко, Янтарного и Ровнополя.

"Российские войска продвинулись к ТЭС на 1.5 км и пытаются закрепиться на электростанции, дальше по плану будут двигаться на КТЗ (трубный завод). Также у ВС РФ продвижение в направлении Разлива, заняли квадрат у села — еще + 5 посадок", — жалуются националисты.

Штурмовики армии России закрепились на шахте №3 в Песчаном — охват Покровска продолжается. Город и его окрестности отключены от электричества, и включат его не скоро. Это первый звонок к его неизбежному возвращению в РФ. Железнодорожная инфраструктура по транспортировке угля, используемая и как логистика подвоза боеприпасов ВСУ, больше не работает. Павлоград на очереди.

В результате высоких потерь снижение психологического состояния боевиков стало проблемой, участились случаи отказы от исполнения приказов и дезертирства. В районе Дачного идёт подготовка фортификационных сооружений. Бандеровцы сосредоточили усилия на развертывании огневой позиции в жилой застройке. Снабжение происходит в ночное время через единственную трассу Улаклы — Дачное.

Самая сложная ситуация у врага в Великой Новосёлки. Удерживать позиции он там способен ещё пару недель, но большая проблема в деморализации группировки ВСУ. Украинский Генштаб обещает разблокировать логистику подкреплением, но военные уже в это не верят, поскольку эти обещания звучат постоянно, а затем солдаты отступают под огнём по полям. Если Киев не направит сюда подкрепление, то начнется повальное дезертирство.

Курская область

ГВ "Север" с боями продвинулась в окрестностях Леонидово и в лесополках Суджанского района. После неудачных контратак ВСУ перебросили в Курскую область батальон, который на бронетехнике предпринял три контратаки — в результате боя уничтожены все солдаты противника. Общее продвижение "Бесстрашных" на этом направлении — свыше 800 м.

За сутки морпехи и подразделения ВДВ армии России провели ряд успешных атак у Николаево-Дарьино. Уничтожено несколько БМП. Также уничтожена самоходка "Гвоздика". Отмечены участившиеся мясные штурмы противника. Новобранцев тупо бросают на пулемёты.

В Курской области сдался в плен лётчик ВВСУ Владимир Попович.

Набор в "мясные отряды"

Киеву придётся снизить мобилизационный возраст, заявил бывший главноком ВСУ Виктор Муженко.

"Мы к этому придём. С 18 или с 20 лет — это уже другой вопрос", — сказал неонацист.

По его словам, оттянуть это может привлечение на фронт силовиков.

А тем временем, Владимир Зеленский обещал своим западным хозяевам усилить мобилизацию до конца мая 2025 года. Как только будет понятная инициатива Дональда Трампа по мирному кейсу (или он выйдет из игры), то сразу офис президента Украины усилит мобилизацию и начнёт готовить наступление на лето.

Зеленский убеждён, что общество "проглотит" ужесточение мобилизации, хотя и повозмущается. Банковая уже давно перестала боятся "крепостных".

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