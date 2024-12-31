Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок

3:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" отправила Министерству обороны очередную партию танков.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ танк Т-73Б3

Уральцы выполнили контракт на 2024 год и поставили армии РФ заключительные партии модернизированных танков Т-72Б3. Машины были оформлены по-новогоднему на танк установили новогоднюю ёлку.

С начала спецоперации в конструкцию внесено более сотни изменений. К примеру, машины оснащены сетками против БПЛА и резиноармированной защитой. Плюс дополнительную защиту получили двигатель, корма и моторно-трансмиссионный отсек, отмечает пресс-служба "Уралвагонзавода".

О чём речь

Танк Т-72Б3 — это современная модернизация советского основного боевого танка Т-72, которая была разработана для улучшения боевых характеристик и повышения соответствия современным требованиям. Эта модификация широко используется Вооружёнными силами России и другими странами.

Характеристики Т-72Б3

Боевая масса: около 46,5 тонн,

Экипаж: 3 человека,

Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, спаренный пулемёт и зенитный пулемёт,

Бронирование: комбинированная броня с динамической защитой

Двигатель: дизельный, мощностью до 1130 л. с.,

Максимальная скорость: до 65 км/час.

Броня и защита

Оснащён современной комбинированной бронёй с динамической защитой (ДЗ) "Реликт". Установлены дополнительные экраны и системы для защиты от кумулятивных и бронебойных боеприпасов.

Вооружение

125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, модернизированная для повышения точности и скорострельности.

Возможность стрельбы управляемыми ракетами через ствол.

Современная система автоматического заряжания.

Прицелы и системы управления огнём

Цифровая система управления огнём.

Прицелы "Сосна-У" с тепловизором, что позволяет вести бой в ночное время и при сложных погодных условиях.

Система стабилизации орудия для стрельбы в движении.

Двигатель и ходовая часть

Оснащён двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л. с., что обеспечивает хорошую манёвренность и высокую скорость. Усиленная трансмиссия и гусеничная лента для повышения проходимости.

Связь и электроника

Современные системы связи и навигации.

Защищённые каналы передачи данных.

Преимущества танка Т-72Б3

Высокая огневая мощь. Улучшенная защищённость по сравнению с предыдущими модификациями. Наличие современных оптико-электронных систем. Экономичность по сравнению с более новыми основными танками.

Недостатки

Несмотря на модернизацию, база танка осталась прежней (от Т-72), что ограничивает его возможности в сравнении с новейшими танками, такими как Т-14 "Армата". Ограничения в защите днища и крыши, которые уязвимы для современных противотанковых систем.

Вывод

Т-72Б3 продолжает оставаться одним из основных танков в российской армии благодаря своей универсальности, модернизации и адаптации под современные требования ведения боевых действий

«Уралвагонзавод» отправил Минобороны партию «новогодних» танков