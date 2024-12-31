Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" отправила Министерству обороны очередную партию танков.
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
танк Т-73Б3
Уральцы выполнили контракт на 2024 год и поставили армии РФ заключительные партии модернизированных танков Т-72Б3. Машины были оформлены по-новогоднему на танк установили новогоднюю ёлку.
С начала спецоперации в конструкцию внесено более сотни изменений. К примеру, машины оснащены сетками против БПЛА и резиноармированной защитой. Плюс дополнительную защиту получили двигатель, корма и моторно-трансмиссионный отсек, отмечает пресс-служба "Уралвагонзавода".
О чём речь
Танк Т-72Б3 — это современная модернизация советского основного боевого танка Т-72, которая была разработана для улучшения боевых характеристик и повышения соответствия современным требованиям. Эта модификация широко используется Вооружёнными силами России и другими странами.
Характеристики Т-72Б3
Боевая масса: около 46,5 тонн,
Экипаж: 3 человека,
Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, спаренный пулемёт и зенитный пулемёт,
Бронирование: комбинированная броня с динамической защитой
Двигатель: дизельный, мощностью до 1130 л. с.,
Максимальная скорость: до 65 км/час.
Броня и защита
Оснащён современной комбинированной бронёй с динамической защитой (ДЗ) "Реликт". Установлены дополнительные экраны и системы для защиты от кумулятивных и бронебойных боеприпасов.
Вооружение
125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, модернизированная для повышения точности и скорострельности.
Возможность стрельбы управляемыми ракетами через ствол.
Современная система автоматического заряжания.
Прицелы и системы управления огнём
Цифровая система управления огнём.
Прицелы "Сосна-У" с тепловизором, что позволяет вести бой в ночное время и при сложных погодных условиях.
Система стабилизации орудия для стрельбы в движении.
Двигатель и ходовая часть
Оснащён двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л. с., что обеспечивает хорошую манёвренность и высокую скорость. Усиленная трансмиссия и гусеничная лента для повышения проходимости.
Связь и электроника
Современные системы связи и навигации.
Защищённые каналы передачи данных.
Преимущества танка Т-72Б3
Высокая огневая мощь.
Улучшенная защищённость по сравнению с предыдущими модификациями.
Наличие современных оптико-электронных систем.
Экономичность по сравнению с более новыми основными танками.
Недостатки
Несмотря на модернизацию, база танка осталась прежней (от Т-72), что ограничивает его возможности в сравнении с новейшими танками, такими как Т-14 "Армата".
Ограничения в защите днища и крыши, которые уязвимы для современных противотанковых систем.
Вывод
Т-72Б3 продолжает оставаться одним из основных танков в российской армии благодаря своей универсальности, модернизации и адаптации под современные требования ведения боевых действий
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«Уралвагонзавод» отправил Минобороны партию «новогодних» танков