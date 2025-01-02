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Любовь Степушова

ВС РФ освободили Курахово, взятие ещё четырёх городов скоро кардинально изменит ситуацию в СВО

Силовые структуры » Военные новости

Пять городов одновременно атакуют ВС РФ в зоне СВО. Это уже действия оперативного уровня, которые скоро приведут к выходу на границы РФ в новой редакции Конституции.

Российские военнослужащие
Фото: eng.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские военнослужащие

46 бригада ВСУ бежала из Курахова

Утром 2 января 46 бригада ВСУ, которая держала оборону Курахове, в Telegram кратко сообщила: "Битва за Курахово. Все задачи в городе бригадой выполнены".

Это значит, что Курахово бригада сдала и бежала, вероятно, на Дачное. Впрочем, уже опоздала уйти без потерь, так как котёл стремительно закрывается российской армией с юга и севера с обширным выходом на трассу на Запорожье, где стоит Дачное.

Об успехах в Курахове сообщали российские бойцы в ночь на 1 января. Показано видео, как военнослужащие 5 бригады подняли флаги России в западной части завода "Электросталь", на Кураховской ТЭС и заводе строительных материалов.

Курахово было основным тыловым и логистическим узлом осады Донецка и последней позицией, с которой было возможно его обстреливать из дальнобойной ствольной артиллерии.

Формируются огромные клещи по обхвату Покровска

В новый год не было передышки и под Покровском. С юго-запада ВС РФ обхватывали город в направление на Удачное и Колпино. Кратчайшее расстояние до окраин города от южной границы фронта составляет 2,5 км. Восточная клешня обхвата Покровска идёт восточнее Мирнограда. Взят населённый пункт Воздвиженка. Дальше, вероятно, штурмовые отряды пойдут прямо на пригород Мирнограда — Новоэкономическое. Особенность этого котла в том, что по обхвату он в несколько раз превосходит предыдущие. Это говорит о том, что под военную мысль появились резервы.

Торецк, Часов Яр, Великая Новосёлка накануне освобождения

В Торецке, как сообщают российские источники, под контролем ВС РФ уже находится около 90% территории. Осталось занять шахту "Торецкая" на севере города, западная часть уже освобождена. После взятия Торецка ВСУ потеряют способность обстреливать Горловку из артиллерии и ракетных установок типа "Град".

В Часове Яре ВС РФ обошли центр города с севера и этим оставили укреплённые центральные районы без снабжения. Противник удивляется в Telegram, что нет ударов во фланги. Их нет давно, видимо, нечем. После взятия города, можно переходить к обхвату Краматорска и Славянска со второй клешнёй от Тернов.

Великая Новосёлка ожидает своего освобождения после взятия Нескучного и Времьевки с юга от города, с севера в населённом пункте Новый Комар идёт перегруппировка российских частей.

Освобождение российских территорий — условие начала мирных переговоров

Таким образом, если раньше были бои только за один город — Артёмовск, Авдеевка, Соледар, Угледар, то теперь за пять городов одновременно. Это уже оперативный уровень и замысел, если посмотреть на карту очевиден. Это, с одной стороны выход к индустриальным центрам Днепропетровску и Запорожью от Великой Новосёлки и Покровска и, с другой стороны, завершение освобождения ДНР от Покровска, Часова Яра и Торецка. Одновременно видно, что поставлена задача выйти на линию Изюм-Балаклея с освобождением многострадального Купянска. Оперативный плацдарм ВСУ на реке Оскол разрезан на две части, и уже есть два плацдарма на восточном берегу. Противник понимает, что не может удержать Купянск, и строит оборонительные сооружения за городом, в районе аэродрома. За 2024 год ВС РФ освободили 19 населенных пунктов Харьковской области.

Прогноз по переговорам — их не будет, пока не будут освобождены города левобережной Украины, в том числе Одесса и Харьков — изначально, что ни на есть, русские города. Переговоров также не будет, пока не будет капитуляции или замены нынешнего нацистского режима.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы торецк купянск часов яр покровск курахово
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