Рукопашный бой российского бойца из Якутии с украинским спецназовцем показывает, что в этой войне идёт борьба двух идей, но победил тот, на чьей стороне правда .
Стали известны подробности рукопашного боя российского солдата с позывным "Тута" из Якутии по имени Андрей Григорьев с украинским спецназовцем, который снимал схватку на камеру "гоу-про" на каске. Как видно из опубликованного в соцсетях видео, украинец шёл на зачистку двора в полный рост, предупредив об этом своего напарника — "Хазу": "Пошёл на зачистку". То есть, он был не один.
Но во дворе украинец нарвался на ответный огонь, на видео слышны стоны, а потом из одного из зданий вылетает российский боец и начинается рукопашный бой. Спецназовец начал его словами " Ты, с… на мою родину пришёл". Затем в борьбе он часто зовёт на помощь "Хазу", тратя силы, а также скоро оказывается в партере. В борьбе за обладание ножом российского бойца проходит минут пять, при этом видно, что "Тута" пускает в ход зубы и кусок шифера. Следуют два роковых ножевых удара от якута, и солдат ВСУ просит пощады: дай мне умереть, попрощаться с небом, ты победил, ты лучший. Далее видно, что россиянин поднимается и уходит, и раздаётся выстрел, после чего с украинца спадает шлем с камерой. Это всё, что есть на видео.
Андрей Григорьев, дал несколько интервью, из которых становится ясно, что противник намного превосходил его по физическим данным. И что решающий выстрел сделал не он, так как "надо всегда оставаться человеком". Солдат ВСУ застрелился сам, а затем уже контрольный выстрел сделал российский боец. Стимулом к борьбе Андрей назвал желание: "хотя бы одного хохла унести с собой". Выясняется также, что "Хазу", он убил ещё до рукопашной схватки, именно его стоны слышны на видео.
Якутские СМИ опубликовали предисторию боя. У Григорьева и его товарища было задание поставить в флаг в Трудовом, куда вошли российские штурмовые группы. Они его поставили рядом со штабом ВСУ, а затем украинцы пошли в этом селе в контратаки. Андрей забрал с убитого в рукопашном бою украинца рацию и знал о планах противника. Его искали, и он, спрятавшись в складе с оружием, после колебаний — голодный и усталый, решил дать бой. Первое ранение в руку, полученное 9 мая, давало о себе знать, поэтому пулемет Григорьев не смог зарядить. То есть в рукопашной правая рука не очень то и помогала. Он зарядил три "калаша", РПГ и, увидев бронетехнику, подорвал её выстрелом из РПГ, потом стал стрелять веером. Украинцы убежали, решив, что пришло подкрепление. Затем боец неделю выходил к своим, так как Трудовое было отбито ВСУ.
В украинском сегменте соцсетей царит зрада, поскольку погибший "герой" не кричал нацистские лозунги перед концом, а признавал, что якут лучший. Спецназовца ругают за "сбитые морально-волевые ориентиры", называют тик-токером, играющим в героя. На самом деле, этот человек был отлично обучен, и идея у него была: "Ах ты, с…, на мою родину пришел". А проиграл он бой из-за того, что пришёл с карательными намерениями, расслабленным, понадеявшись на то, что сопротивление уже подавлено. Не исключено, конечно, что он был под веществами, иначе не кричал бы так истерично, призывая напарника.
Итак, налицо борьба двух идей в этой войне — ты на мою Украину пришёл, против — хоть одного фашиста с собой унесу. Украина стала фашистской и защищать такую родину, не имеет смысла с Божественной точки зрения. Борьба с фашизмом в крови у любого россиянина, каждый из которых потерял в Великую Отечественную войну близкого человека. Не додавили нацистскую гадину тогда наши предки, это обязательно нужно сделать сейчас.
Яку́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является одним из самых суровых мест в мире в климатическом отношении: здесь расположен полюс холода Северного полушария. Входит в Дальневосточный федеральный округ, является частью Дальневосточного экономического района.
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