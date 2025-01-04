Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне

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Рукопашный бой российского бойца из Якутии с украинским спецназовцем показывает, что в этой войне идёт борьба двух идей, но победил тот, на чьей стороне правда .

Фото: Own work by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера "Гоу-про"

Надо всегда смотреть первоисточник

Стали известны подробности рукопашного боя российского солдата с позывным "Тута" из Якутии по имени Андрей Григорьев с украинским спецназовцем, который снимал схватку на камеру "гоу-про" на каске. Как видно из опубликованного в соцсетях видео, украинец шёл на зачистку двора в полный рост, предупредив об этом своего напарника — "Хазу": "Пошёл на зачистку". То есть, он был не один.

Но во дворе украинец нарвался на ответный огонь, на видео слышны стоны, а потом из одного из зданий вылетает российский боец и начинается рукопашный бой. Спецназовец начал его словами " Ты, с… на мою родину пришёл". Затем в борьбе он часто зовёт на помощь "Хазу", тратя силы, а также скоро оказывается в партере. В борьбе за обладание ножом российского бойца проходит минут пять, при этом видно, что "Тута" пускает в ход зубы и кусок шифера. Следуют два роковых ножевых удара от якута, и солдат ВСУ просит пощады: дай мне умереть, попрощаться с небом, ты победил, ты лучший. Далее видно, что россиянин поднимается и уходит, и раздаётся выстрел, после чего с украинца спадает шлем с камерой. Это всё, что есть на видео.

Российский боец принял неравный бой

Андрей Григорьев, дал несколько интервью, из которых становится ясно, что противник намного превосходил его по физическим данным. И что решающий выстрел сделал не он, так как "надо всегда оставаться человеком". Солдат ВСУ застрелился сам, а затем уже контрольный выстрел сделал российский боец. Стимулом к борьбе Андрей назвал желание: "хотя бы одного хохла унести с собой". Выясняется также, что "Хазу", он убил ещё до рукопашной схватки, именно его стоны слышны на видео.

Якутские СМИ опубликовали предисторию боя. У Григорьева и его товарища было задание поставить в флаг в Трудовом, куда вошли российские штурмовые группы. Они его поставили рядом со штабом ВСУ, а затем украинцы пошли в этом селе в контратаки. Андрей забрал с убитого в рукопашном бою украинца рацию и знал о планах противника. Его искали, и он, спрятавшись в складе с оружием, после колебаний — голодный и усталый, решил дать бой. Первое ранение в руку, полученное 9 мая, давало о себе знать, поэтому пулемет Григорьев не смог зарядить. То есть в рукопашной правая рука не очень то и помогала. Он зарядил три "калаша", РПГ и, увидев бронетехнику, подорвал её выстрелом из РПГ, потом стал стрелять веером. Украинцы убежали, решив, что пришло подкрепление. Затем боец неделю выходил к своим, так как Трудовое было отбито ВСУ.

Украинцы недовольны, что герой славил якута

В украинском сегменте соцсетей царит зрада, поскольку погибший "герой" не кричал нацистские лозунги перед концом, а признавал, что якут лучший. Спецназовца ругают за "сбитые морально-волевые ориентиры", называют тик-токером, играющим в героя. На самом деле, этот человек был отлично обучен, и идея у него была: "Ах ты, с…, на мою родину пришел". А проиграл он бой из-за того, что пришёл с карательными намерениями, расслабленным, понадеявшись на то, что сопротивление уже подавлено. Не исключено, конечно, что он был под веществами, иначе не кричал бы так истерично, призывая напарника.

Две идеи, а истина одна

Итак, налицо борьба двух идей в этой войне — ты на мою Украину пришёл, против — хоть одного фашиста с собой унесу. Украина стала фашистской и защищать такую родину, не имеет смысла с Божественной точки зрения. Борьба с фашизмом в крови у любого россиянина, каждый из которых потерял в Великую Отечественную войну близкого человека. Не додавили нацистскую гадину тогда наши предки, это обязательно нужно сделать сейчас.

Уточнения

Яку́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является одним из самых суровых мест в мире в климатическом отношении: здесь расположен полюс холода Северного полушария. Входит в Дальневосточный федеральный округ, является частью Дальневосточного экономического района.



