Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины

3:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Взрыв

Представляем сводку с фронта на четверг, 16 января.

Освобождение Донбасса

Российские войска перерезали железнодорожные пути Днепропетровск — Покровск, забирая ключевой город ДНР в клещи.

Армия России в последние несколько дней имела успех в районе посёлка Котлино к западу от Покровска, пишет украинский ресурс Deep State.

"Соответствующие продвижения в очередной раз показывают намерение российских войск обойти Покровск, с целью его окружения", — отмечают украинские СМИ.

Но главное для русских тут — "овладеть логистикой, и этого они пытаются добиться, как минимум, взяв её под огневой контроль, для этого привлекают fpv-дроны, а на сегодня ещё и с оптоволокном, активно набирающим популярность из-за отсутствия влияния РЭБов на них. Моментами в районе фиксируется одно из наиболее эффективных подразделений летунов россиян "Судоплатов". Задача — дорога на Покровск из Павлограда, которая уже находится в зоне риска для передвижения".

Также сообщается об активности ВС РФ в направлении Удачного, которое может стать тут опорником для россиян, чтобы закрепить свое движение к границе Донбасса.

"Совершаются штурмовые действия в направлении Зверево из населённого пункта Песчаное, а также закрепление и насыщение ресурсами села Шевченко, которое русские по факту оккупировали и образуют из него определенный опорный пункт", — отмечает враг.

Российские военные ведут артиллерийскую подготовку к штурму Ямполовки.

"ВСУ бегут со своих позиций на данном участке фронта", — отмечает российский военный эксперт Марочко.

Курская область

15 января группировка войск "Север" продолжила выполнять задачи по освобождению Курской области

На помощь обескровленной 95 одшбр ВСУ командование противника перебросило в окрестности Погребков десантников из 82 бригады, подразделения которой ранее участвовали в провальном контрнаступлении на хутор Бердин.

На двух БМП и двух БТР враг сразу же попытался прорваться к позициям наших войск недалеко от соседней деревни Викторовка — в результате комплексного огневого поражения техника оккупантов была уничтожена вместе с личным составом противника.

Российские штурмовые отряды морских пехотинцев и десантников на других участках Суджанского фронта продолжили с упорными боями выбивать противника из опорных пунктов в лесополосах.

Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области составило более 800 метров.

Министерство обороны РФ тем временем сообщает: что накануне групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины был ответом на украинские удары натовскими ракетами Storm Shadow и ATACMS, а также за атаку на компрессорную станцию в Краснодарском крае с целью срыва подачи газа по Турецкому потоку.

Удар поразил наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Львовской области.