История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия

4:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные накануне утром нанесли массированный ракетный удар по украинским военным объектам в разных областях Украины. Удары по целям на Украине также наносились с использованием ракет "Калибр" морского базирования. Воздушная тревога была объявлена на всей подконтрольной киевскому режиму территории.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

Хотя список целей можно назвать вполне традиционным для подобных атак, уже отмечены несколько отличительных особенностей сегодняшнего ракетного удара по Украине. Сообщается, в частности, что активную роль в нем сыграли российские истребители Су-57. Пока выпущенные с различных носителей ракеты "Калибр" и Х-101 петляли по своим маршрутам, истребители пятого поколения "пропалывали" украинскую ПВО. Как только эта задача выполнялась, ракеты возвращались на заданный курс, продолжая выполнять полетное задание.

Судя по той панике, которая с утра наблюдалась в украинских мониторинговых каналах, новая тактика нанесения ракетного удара себя вполне оправдала. Пока часть российских ракет поражала аэродромы Миргород в Полтавщине и Староконстантинов в Хмельницкой области, основная масса средств поражения по несколько раз меняла курс в воздушном пространстве Украины.

О чём рёчь

Ракета "Калибр" — это высокоточное оружие большой дальности, которое стало одним из символов современной российской военной мощи. Ее история уходит корнями в советскую эпоху, когда разрабатывались различные проекты крылатых ракет.

Корни проекта

Основой для создания "Калибра" послужили две советские разработки:

Стратегическая ядерная крылатая ракета 3М10: Разработанная в СМКБ "Новатор" в период с 1975 по 1984 год, она обладала дальностью полета до 2500 км

Противокорабельные ракеты "Альфа" (ОКР "Бирюза"): Этот проект также велся в СМКБ "Новатор" и был направлен на создание высокоточных противокорабельных ракет.

Рождение "Калибра"

Объединив лучшие черты этих двух проектов, конструкторы создали новую ракету, получившую название "Калибр". Основной целью было создание универсального оружия, способного поражать как наземные, так и морские цели на большой дистанции.

Характеристики и возможности

"Калибр" обладает рядом уникальных характеристик:

* Высокая точность: Обеспечивается современной системой наведения, позволяющей поражать цели с минимальным отклонением.

* Большая дальность: Различные модификации ракеты имеют дальность полета от нескольких десятков до нескольких сотен километров.

* Многообразие боевых частей: "Калибр" может нести различные боевые части, включая обычные и специальные, что расширяет спектр ее применения.

* Низкая заметность: За счет применения технологий стелс и сложной траектории полета ракета трудно обнаруживается средствами противовоздушной обороны.

Применение в современных конфликтах

Ракета "Калибр" активно используется в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность. Ее применение позволяет наносить точные удары по важным объектам противника, находящимся на значительном удалении.

Будущее "Калибра"

Разработка и совершенствование ракеты "Калибр" продолжается. В ближайшем будущем можно ожидать появления новых модификаций с еще более высокими характеристиками.

Ключевые этапы развития:

* 1970-е — 1980-е годы: Разработка базовых проектов.

* 1990-е годы: Создание первых прототипов "Калибра".

* 2000-е годы: Принятие на вооружение и начало серийного производства.

* 2010-е годы — настоящее время: Активное применение в военных конфликтах и постоянное совершенствование.

Вывод

"Калибр" — это не просто оружие, это результат многолетних исследований и разработок, воплотивший в себе самые передовые технологии. Она стала одним из символов современной российской военной промышленности и продолжает оставаться одним из самых эффективных видов вооружения в мире.

В чем уникальность ракет "Калибр"