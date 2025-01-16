Российские военные накануне утром нанесли массированный ракетный удар по украинским военным объектам в разных областях Украины. Удары по целям на Украине также наносились с использованием ракет "Калибр" морского базирования. Воздушная тревога была объявлена на всей подконтрольной киевскому режиму территории.
Хотя список целей можно назвать вполне традиционным для подобных атак, уже отмечены несколько отличительных особенностей сегодняшнего ракетного удара по Украине. Сообщается, в частности, что активную роль в нем сыграли российские истребители Су-57. Пока выпущенные с различных носителей ракеты "Калибр" и Х-101 петляли по своим маршрутам, истребители пятого поколения "пропалывали" украинскую ПВО. Как только эта задача выполнялась, ракеты возвращались на заданный курс, продолжая выполнять полетное задание.
Судя по той панике, которая с утра наблюдалась в украинских мониторинговых каналах, новая тактика нанесения ракетного удара себя вполне оправдала. Пока часть российских ракет поражала аэродромы Миргород в Полтавщине и Староконстантинов в Хмельницкой области, основная масса средств поражения по несколько раз меняла курс в воздушном пространстве Украины.
Ракета "Калибр" — это высокоточное оружие большой дальности, которое стало одним из символов современной российской военной мощи. Ее история уходит корнями в советскую эпоху, когда разрабатывались различные проекты крылатых ракет.
Основой для создания "Калибра" послужили две советские разработки:
Объединив лучшие черты этих двух проектов, конструкторы создали новую ракету, получившую название "Калибр". Основной целью было создание универсального оружия, способного поражать как наземные, так и морские цели на большой дистанции.
"Калибр" обладает рядом уникальных характеристик:
* Высокая точность: Обеспечивается современной системой наведения, позволяющей поражать цели с минимальным отклонением.
* Большая дальность: Различные модификации ракеты имеют дальность полета от нескольких десятков до нескольких сотен километров.
* Многообразие боевых частей: "Калибр" может нести различные боевые части, включая обычные и специальные, что расширяет спектр ее применения.
* Низкая заметность: За счет применения технологий стелс и сложной траектории полета ракета трудно обнаруживается средствами противовоздушной обороны.
Ракета "Калибр" активно используется в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность. Ее применение позволяет наносить точные удары по важным объектам противника, находящимся на значительном удалении.
Разработка и совершенствование ракеты "Калибр" продолжается. В ближайшем будущем можно ожидать появления новых модификаций с еще более высокими характеристиками.
"Калибр" — это не просто оружие, это результат многолетних исследований и разработок, воплотивший в себе самые передовые технологии. Она стала одним из символов современной российской военной промышленности и продолжает оставаться одним из самых эффективных видов вооружения в мире.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.