В США дали оценку итогам возможного противостояния F-35 и китайского J-20

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Американские истребители F-35A развернуты вблизи Тайваня в связи с выводом из эксплуатации устаревших F-15, пишут журналисты американского военного журнала. Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассуждают, смогут ли американские самолеты противостоять китайским J-20.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ f-35

Национальная гвардия ВВС США в штате Вермонт 13 января перебросила эскадрилью истребителей F-35A на авиабазу Кадена на Окинаве, Япония, разместив их на одной из самых уязвимых позиций среди любого западного истребительного подразделения в мире. Кадена является ближайшим американским военным объектом к Тайваньскому проливу, который считается главной потенциальной точкой конфликта между США и Китаем, что делает возможности базирующихся там военно-воздушных подразделений особенно важными для интересов безопасности США.

Истребители F-35A используются на ротационной основе, и их присутствие имеет жизненно важное значение для того, чтобы позволить Военно-воздушным силам вывести из эксплуатации свои устаревшие истребители F-15C/D после более чем четырех десятилетий постоянного базирования на объекте.

Первоначально предполагалось, что F-15 будут заменены истребителями пятого поколения для обеспечения превосходства в воздухе на постоянной основе, однако, поскольку программа F-22 не оправдала ожиданий как с точки зрения характеристик, так и с точки зрения доступности, военно-воздушные силы изо всех сил пытались заменить F-15C/D. Таким образом, предполагалось, что ротационное развертывание F-35, F-22 и даже F-16 компенсирует уход F-15C/Ds, и в июле 2024 года было объявлено, что они в конечном итоге будут заменены постоянным передовым развертыванием 36 истребителей F-15EX. Однако серьезные задержки в производстве F-15EX означают, что они появятся в продаже только к 2030 году.

Хотя F-35 на сегодняшний день является самым совершенным классом истребителей в западном мире, его пригодность для замены F-15C/D неоднократно ставилась под сомнение. Дальность полета истребителя значительно меньше, чем у F-15, что является особенно существенным недостатком для операций на огромных расстояниях в Тихом океане, в то время как его ракетная мощь значительно меньше, а радар лишь на две трети меньше.

Преимущества F-15 в летно-технических характеристиках также очевидны на всех скоростях. Хотя нет никаких сомнений в том, что F-35 в целом является гораздо более совершенным истребителем, чем F-15C/D, учитывая почти 40-летний технологический прогресс, разделяющий эти два самолета, истребитель, который так же хорошо оптимизирован для выполнения задач на дальние расстояния и ведения интенсивных воздушных боев, как и F-35C/D, является одним из самых мощных истребителей в мире.

Несмотря на то, что F-15EX отвечает всем критериям, он по-прежнему на одно-два поколения отстает от передовых истребителей четвертого поколения, в то время как парк истребителей пятого поколения в Китае быстро растет, становясь все более крупным и совершенным, и страна, похоже, готова вскоре принять на вооружение свой первый истребитель шестого поколения.

В то время как F-15C/D был гораздо более боеспособным истребителем, чем что-либо из китайского флота, когда он впервые был развернут в начале 1980-х годов, F-15EX и F-35 сегодня имеют гораздо более низкие показатели по сравнению с новейшими китайскими авиационными подразделениями и во многих отношениях находятся в невыгодном положении по сравнению с китайскими самолетами.

J-20 сочетает в себе большую дальность действия и размеры радара, аналогичные F-15EX, с ультрасовременными возможностями скрытности и авионикой, сравнимыми с F-35, — это сочетание, с которым в настоящее время не может сравниться ни один другой класс истребителей в мире.

Было подтверждено, что недавно развернутое подразделение F-35, 134-я экспедиционная истребительная эскадрилья, будет отрабатывать маневренное боевое применение (ACE) — модель гибкого развертывания ВВС.