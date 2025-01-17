Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения для подготовки в случае развертывания ВС на Украине

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на пятницу, 17 января.

Освобождение Донбасса

У Покровска группировка "О" продолжает громить танки и пехоту ВСУ. На Красноармейском участке воины "Центра": батальон "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады уничтожил танк Leopard и взял штурмом опорник ВСУ. Штурмовики зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее продвижение.

Русская армия продолжает штурмы последних узлов украинской обороны в Торецке — идут тяжёлые бои на окраинах. Сам город ещё не освобождён, ВСУ оказывают сопротивление. "Центр" не прекращает штурмы в северо-западной части города, атакуя в направлении терриконов, шахт и "Торецкуголи".

Под ВСУ ещё часть домов, частного сектора, террикон "Фомихи" и район шахты "Торецкой" — последний крупный украинский центр обороны в городе.

Курская область

Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи по освобождению Курской области. После того, как 14 января украинская группа ССО была уничтожена "северянами" вблизи госграницы, ВСУ перебросили на направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона, которых погнал в очередной "мясной штурм" на позиции "Бесстрашных" — вражеские штурмовые группы были уничтожены операторами дронов и артиллеристами.

Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в окрестностях Махновки, Погребков, Черкасской Поречной, а также в лесополосах Суджанского района, где бойцам ВС РФ удалость выбить противника из нескольких опорных пунктов. Общее продвижение русских бойцов в области составило свыше 600 метров.

США и Франция

Владимир Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, пишет Newsweek

Президент РФ уже начал подготовку к военному параду в честь годовщины Дня Победы. Издание заявляет, что Путин также ожидает особого гостя из США. СМИ сообщает, что, скорее всего, это будет человек из будущей администрации Трампа или даже сам президент США, что было бы фантастическим.

В 2020 году торжества в Москве посетил советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен. Американские чиновники тогда утверждали, что президент Трамп был вынужден отказаться от поездки под давлением советников.

Франция тайно провела военные учения для подготовки в случае развертывания ВС на Украине, пишет Intelligence Online — издание, которое связано с французской разведкой. Учения под наименованием Persee, в которых были задействованы 3200 боевиков, прошли в конце 2024 года на территории, "топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева".

Акцент учений был сделан на доктринах использования тактических дронов, средств постановки помех. В них были задействованы 3200 человек, а также различные беспилотники, включая французские квадрокоптеры Parrot's Anafi Mk3 systems и китайские Mavic 3T.

Мы решили изучить, про что идет речь и посмотрели резервации на период учения, которое действительно проходило осенью 2024 года. Все мероприятие прошло в регионе Бретань на северо-западе Франции, где были зарезервированы несколько районов.

Помимо использования БпЛА, французы также отрабатывали применение армейской авиации, десантирование с воздуха и пересечение водных преград. С точки зрения природы можно сказать, что география чем-то напоминает излучину Днепра севернее Киева — есть и леса, и реки.

Но все-таки учение есть учение, и без реального опыта боевых действий все это не так эффективно. Однако сам факт обнародования информации в издании французской разведки является неслучайным — во Франции хотели, чтоб в РФ увидели эту новость. Особенно на фоне возобновления разговоров о возможном вводе миротворцев на Украину.