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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа,

3:32
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВС РФ

Представляем сводку с фронта на субботу, 18 января.

Освобождение Донбасса

ВС РФ прорываются у Покровска, штурмуя Котлино и Удачное. О продолжающемся обрушении фронта пишут укроаналитики из DS.
Силы группировки "Центр" стали штурмовые действия на шахту "Покровское" и перпендикулярную к лесополосам ж/д лесопосадку.

"Последние дни русские прут в Котлино, стремятся закрепиться, а ВСУ стараются не дать им это сделать. С четверга поступает информация о присутствии россиян на шахте №2 шахтоуправления "Покровское". В последние дни продолжаются активные бои. Русские подтягивают резервы. Количество техники на участке достаточно небольшое, поэтому основные проблемы создают малые группы пехоты", — пишут пропагандисты из Киева.

Нанесён ракетный удар по Запорожью. В результате разрушено админздание промышленного объекта. Также сообщается о ракетном ударе по промпредприятию в Павлограде Днепропетровской области.

Спецназ и 238-я бригада поддерживают наступление к Днепропетровской области, уничтожая натовские орудия и склады. Разведка спецназа "Грачи" обнаружила склад БК украинских националистов в районе Улаклы, а 238-я артбригада уничтожила его огнём "Мсты".

Группа "Беркута" ударно-разведывательного дивизиона 238-й артиллерийской бригады 8-й армии России успешно уничтожила орудие М119 (США) в районе Дачного дроном "Ланцет".

Курская область

В Курской области каких-то изменений нет. ВСУ стараются как можно быстрее нарастить личный состав на позициях, которые находятся под его контролем, для их удержания и остановки наступления армии РФ.

В районах, где противник теряет позиции, сразу же отмечают попытки забросить резерв с техникой, но в 90 процентах случаев это не спасает. Также ВСУ продолжают минировать все известные им маршруты выдвижения техники и штурмовиков к их позициям с помощью дронов.

Это слегка затрудняет движение, но лишь на время. При этом враг продолжает инженерное оборудование всех позиций у каждого населённого пункта. Это указывает на то, что командование ВСУ намерено удерживать каждый посёлок до последнего, готовя сооружения.

На отдельных участках задействованы даже группы 73-го центра ССО, но их присутствие немного замедляет, но не останавливает движение ВС РФ. Больше сказывается погода — частые туманы и плохая видимость доставляют неудобства всем, особенно в ведении разведки, так как становится затруднительно использовать беспилотники.

Владимир Зеленский и его офис готовят некие провокационные мероприятия, которые по их задумке изменят отношение Дональда Трампа и вынудят его участвовать в украинском конфликте. 
Зеленский будет делать всё, чтобы продлевать игру, так как ему поставлена задача затянуть конфликт, не дав Трампу завершить всё. Будут придумываться любые новые космические требования, которые будут нереально выполнить.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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