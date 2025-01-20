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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

РСЗО RM-70 Vampir
Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar
РСЗО RM-70 Vampir

Представляем сводку с фронта на понедельник, 20 января.

Освобождение Донбасса

Два человека погибли и около 15 ранены в результате украинского удара по школе в н. п. Бехтеры Херсонской области, сообщила пресс-служба губернатора. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всё произошло в районе 8 утра, когда детишки шли в школу.

В офисе президента Украины рассказали, что Владимир Зеленский ожидает от главкома ВСУ Александра Сырского наступательных операций в Донбассе в ближайший месяц, цель которых сбить информволну о своих проблемах. На ставке было принято решение организовать большую наступательную операцию под переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, что позволит информационно сместить акценты на возможности Киева.

Но Украина не сможет выиграть войну, находясь в обороне, и не может защититься от "Орешника", отметил Сырский.

"Знаете, сколько бы вы не оборонялись, вы все равно будете отступать. И мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать вдоль этой линии фронта", — заявил он в интервью.

Киев не имеет средств, чтобы защититься от "Орешника", добавил главком ВСУ.

"Это угроза, и в настоящее время лишь немногие системы ПВО могут ее перехватить", — сказал Сырский.

На вопрос, есть ли у Украины такие системы, он заявил, что
"к сожалению, у нас их пока нет, но мы должны сделать всё, чтобы они появились".

Курск

Накануне группировка войск "Север" продолжила выполнять задачи по освобождению Курского приграничья. Морские пехотинцы "севеярн продолжили с боями продвигаться по лесополосам Суджанского района, выйдя на подступы к н. п. Никольский и селу Куриловке.

Ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в приграничных районах Харьковской и Сумской областей, уничтожив технику и личный состав 80-й одшбр, 41-й омбр, а также "элиту" неонацистов из 73-го разведывательного центра ССО и свыше ста испаноговорящих иностранных наёмников, спланированных к переброске в Суджанскоеприграничье.

ВСУ на фоне уничтожения его резервов и отказа подразделений выполнять приказы активных действий не предпринимали. Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области составило свыше 1100 м.

Дайджест

Офис президента Украины пытается проработать несколько сценариев развития ситуации, если Дональда Трамп сможет продавить переговорный трек. Для этого администрации президента уже готовит ряд политических проектов, которые должны стать сателлитами команды Зеленского в парламенте, но при этом должны обхватить большинство запросов избирателей.

Зеленского не пригласили на инаугурацию, а теперь заявления о завершении войны в Украине растут.

Трамп пообещал положить конец конфликту в Украине и не допустить начала третьей мировой войны, и пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Департамент по эффективности возглавит Маск.
Также Трамп заявил, что поручит военным создать систему противоракетной защиты "Железный купол" для обороны США.

"Мы остановим нелегальную иммиграцию раз и навсегда. Овечкин великий игрок, не так ли? Мы будем держать подальше мужчин от женского спорта", — также его тезисы

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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