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Любовь Степушова

Финляндия будет вынуждена отпустить танкер Eagle S с возмещением ущерба

3:31
Силовые структуры » ФСБ

Как только российские ЗРК С-400 взяли в прицел натовский самолёт над Балтикой, из США пришло указание прекратить нагнетать обстановку с российским "теневым флотом".

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Россия не совершала диверсий на дне Балтийского моря

The Washington Post сообщила, что расследования с участием спецслужб США и Евросоюза не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по дну Балтийского моря, делали это намеренно или по указанию Москвы. По словам силовиков, разрывы подводных кабелей, скорее всего, были результатом "непреднамеренных морских аварий вызванные неопытностью экипажей".

Финская таможня подтвердила, что закрыла расследование по вопросу о том, были ли основания подозревать экипаж судна Eagle S в нарушении санкционных правил при отягчающих обстоятельствах.

Налицо удивительное переобувание после месяцев нагнетания обстановки в Балтийском и Северных морях с кульминацией в задержании 24 декабря нефтяного танкера Eagle S, который якобы якорем выдрал пять кабелей, один из них электрический, а четыре — связи.

"Орудие преступления" быстро нашли, и были опубликованы выводы о том, что экипаж совершил диверсию, так как не мог "игнорировать последствия волочения левого якоря по дну со скоростью 6-10 узлов". Также утверждалось, что команда танкера собиралась перерезать ещё один подводный энергетический кабель и газопровод.

До этого расследовались другие два инцидента "диверсионных атак" на дне Балтийского моря, которые были связаны с судами с топливом, направлявшимися в Россию или из России.

До столкновений в Балтийском море оставался шаг

В Финляндии по этому поводу состоялся специальный саммит НАТО, на котором было объявлено об инициативе "Baltic Sentry" по защите критической подводной инфраструктуры в Балтийском море. После чего в Финский залив зашли корабли НАТО для патрулирования. До блокады российского трафика и Калининграда было рукой подать.

Россия пообещала организовать систему военных конвоев и сопровождать боевыми кораблями торговые суда. А недавно комплекс С-400 подсветил своим радаром французский самолёт-разведчик Atlantique-2 над Балтикой. И тогда последовала умомянутая статья в американской газете.

Финляндия отпустит танкер Eagle S и возместит владельцу ущерб

Резкий разворот событий, несомненно, связан с приходом в Вашингтон президента США Дональда Трампа с позицией, что надо сворачивать холодную войну с РФ, которая перетекает в третью мировую.

Тем не менее, главный инспектор Сами Лииматайнен из Национального бюро расследований Финляндии (NBI) заявил газете Yle, что продолжает расследовать "преступление", совершённое Eagle S и не собирается комментировать статью в Washington Post. Но кто же теперь будет к этим заявлениям серьёзно относится.

Решение финского суда о конфискации судна и товара в рамках погашения ущерба должно быть отменено, если подозрения в совершении преступления окажутся необоснованными или недоказанными, пишет Yle. Российские эксперты полагают, что владельцу судна будет возмещён ущерб.

Уточнения

Теневой флот России  — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введённых в связи со вторжением России на Украину. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, т.н. удобные флаги, и часто меняют свои названия. Также используются различные тактики для сокрытия происхождения своего груза, включая: перевалку (англ. transshipment) с судна на судно; отключение транспондеров; передачу ложных данных; и другие обманные или даже незаконные методы.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы нато диверсия финляндия дональд трамп балтийское море
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