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Петр Ермилин

В США прокомментировали уничтожение ВС РФ F-16 на Украине

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Ракетный удар "Искандера" нейтрализовал западный истребитель F-16 с датским пилотом на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они раскрывают подробности произошедшего. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

F-16 истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Gerard van der Schaaf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
F-16 истребитель

Согласно российским источникам, датский пилот и инструктор истребителей F-16 Джепп Хансен был ликвидирован в результате ракетного удара по учебному центру Вооруженных сил Украины в Кривом Роге. Хансен имел значительный опыт эксплуатации F-16 и, как сообщается, помогал обучать десятки украинских военнослужащих. 

Дания и Нидерланды были первыми странами, которые передали американские истребители F-16 Военно-воздушным силам Украины, причем устаревшие самолеты, закупленные в 1980-х годах, уже были списаны, поскольку обе страны приобрели современные истребители F-35A для их замены. Впервые поставленный 1 августа, ВВС Украины потеряли свой первый истребитель при невыясненных обстоятельствах 26 августа, и это подтвердилось три дня спустя.

И Дания, и Нидерланды разрешили Украине использовать свои истребители F-16 для участия в нанесении глубоких ударов по территории России, хотя малая дальность полета легкого самолета, устаревшие датчики и отсутствие оружия дальнего действия ограничивают его ценность в этом отношении.

Ожидается, что истребители будут модифицированы для интеграции ряда классов ракет большой дальности, а Соединенные Штаты, как сообщается, рассматривают возможность поставки крылатых ракет JASSM, которые должны усилить  наступательный потенциал.

Существенные различия между F-16 и предыдущими украинскими истребителями четвертого поколения, такими как МиГ-29, вызвали серьезные вопросы относительно того, как быстро украинские пилоты смогут освоить новый самолет, и породили предположения о том, что самолет может эксплуатироваться подрядчиками из стран-членов НАТО. Аналогичные вопросы были подняты и в отношении другого сложного оборудования, такого как украинские системы противовоздушной обороны Patriot, которые были поставлены в значительно меньшие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.

Западные эксперты, логисты, комбатанты и другой персонал, обслуживающий недавно поставленное оборудование по стандартам НАТО, играют центральную и растущую роль в военных действиях с начала 2022 года, и газета New York Times в том году писала об их операциях: “Персонал из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работал внутри Украины... обучает и консультирует украинские войска, а также обеспечивает наземный канал доставки оружия и другой помощи".

В материале подчеркивался сам "масштаб предпринимаемых скрытых усилий по оказанию помощи Украине". Ближе к концу года было подтверждено, что королевская морская пехота Великобритании с апреля была развернута для участия в боевых операциях на передовой, а дополнительная информация об операциях западного персонала появится в течение следующих двух лет. Хотя переоборудование на F-16 менее сложное, чем переоборудование экипажей ПВО советских ракетных комплексов для работы с новыми системами Patriot, роль иностранных подрядчиков, тем не менее, оценивается как значительная.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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