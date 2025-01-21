В США высказали опасения из-за прогресса Китая в разработке истребителей

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Командующий ВВС США Дэвид У. Оллвин упомянул новые истребители шестого поколения Китая, чтобы обратить внимание на необходимость вложений в аналогичные разработки в США, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они сравнивают потенциал истребителей США и КНР. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by DVIDSHUB, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолёт Raptor

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид У. Оллвин заявил, что его службе требуется значительно больше внимания и инвестиций для решения возникающих проблем, сославшись на то, что Китай представил два новых истребителя шестого поколения.

"В прошлом месяце Китайская Народная Республика (КНР) опубликовала видеозаписи не одного, а двух новых самолетов шестого поколения", — заявил генерал в начале своего выступления, добавив, что он "искренне надеется, что это привлекло внимание Америки и послужило тревожным сигналом, потому что нам нужна помощь нации в развитии Военно-воздушных сил с учетом стратегической срочности, необходимой в данный момент".

Он подчеркнул, что Китай "инвестировал в первоклассные военно-воздушные силы и внедрил реалистичные программы подготовки, конкурирующие с нашими собственными", в то время как "сегодня парк воздушных судов США меньше и старше, чем когда-либо в истории, а разрыв между нашей высококлассной боевой подготовкой и уровнем подготовки наших конкурентов значительно сократился".

Способность ВВС США идти в ногу с Китаем неоднократно ставилась под сомнение, а появление сильного лидерства Китая в его возможностях воздушной войны обсуждается все чаще. Китай превзошел Соединенные Штаты в 2020 году как крупнейший в мире закупщик в оборонной сфере, поскольку, хотя американский оборонный бюджет значительно больше, значительная его часть выделяется на зарплаты, льготы ветеранам и другие расходы, связанные с персоналом.

Способность Китая начать поставку своего первого истребителя пятого поколения J-20 всего через шесть лет после его первого демонстрационного полета, в то время как в Соединенных Штатах задержки с конкурирующими программами F-22 и F-35 привели к тому, что обе программы заняли более 15 лет, была названа еще одним фактором, в значительной степени благоприятствующим способности КНР быстрее разрабатывать свой парк самолетов шестого поколения.

Успехи, продемонстрированные китайской программой J-20, в рамках которой был создан истребитель, технологически соответствущий F-35, еще раз показали, что истребители шестого поколения этой страны, вероятно, будут равноценными или даже превосходящими своих американских коллег.

Тем временем арсенал межконтинентальных баллистических ракет ВВС США опирается на самые старые стратегические баллистические ракеты, действующие во всем мире, и попытки заменить их новой ракетной программой Sentinel сталкиваются с растущими проблемами и огромным перерасходом средств.

Китай, напротив, смог сравнительно легко ввести в строй несколько новых поколений баллистических ракет, включая ракеты с гиперзвуковыми планирующими аппаратами и другие передовые технологии. Учитывая, что Соединенные Штаты уже сталкиваются с огромным бюджетным дефицитом и продолжающимся финансовым кризисом, способность Вашингтона выделять значительно больше средств военно-воздушным силам остается под серьезным вопросом.

По мере того, как Китай продвигается вперед в разработке истребителей шестого поколения, официальные лица США выразили растущую неуверенность относительно того, будут ли продолжены работы по разработке истребителя следующего поколения большой дальности из-за его предполагаемой ценовой недоступности.