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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе

3:46
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на вторник, 21 января.

Освобождение Донбасса

Российские войска расширяют свои плацдармы на правобержье реки Жеребец в Ивановке и на правом берегу Оскола в Двуречной Харьковской области. Успех ВС РФ снова признают и ресурсы врага.
Также подразделения продолжают продвижение в районе Тернов, на левом берегу Жеребца.

"На Лиманском направлении ситуация усугубилась. Речь идёт о тактических продвижениях врага, ничего крайне критического и масштабного, но и хорошего мало", — пишет офицер ВСУ с позывным Алекс.

Курская область

Французские ССОшники действуют в Курской области: туда недавно были переброшены отряды в ответ на военную помощь из КНДР. Точное количество неизвестно, но вряд ли их много, учитывая специфику применения ССО, пишут местные.

В украинских каналах даже распространяют фото с военными с французскими патчами. Тем более французы в последнее время активно говорят о необходимости ввода своих войск на Украину и даже проводили учения.

Скорее, они действуют как советники украинских ССО, которые также находятся в Курской области. Например, группа ССО "Юг" Украины есть в окрестностях Суджи. Прямое участие в боевых действиях маловероятно, но возможно под ложным флагом.

В любом случае французских вояк ждет та же самая судьба, что всушников, что иностранных наёмников. Они находятся на территории РФ, и для них лишь один конец. Те французские наемники, которых похоронили в Харькове, не дадут соврать.

При этом вновь следует отметить, что Запад активно участвует в боевых действиях, перенимая опыт напрямую. В лице НАТО он изучает тактику современной войны, чтобы впоследствии готовить свои войска на реалиях СВО.

Пока в Курской области существенных изменений в ЛБС на всех направлениях нет. Пришедшая тёплая погода вносит свои коррективы и не даёт возможности проводить большие наступательные действия, поэтому обе стороны проводят перегруппировку и проводят ротации.

При этом каких-то заморозков в ближайшую неделю не ожидается. К концу недели возможен даже дождь со снегом, что ставит под вопрос любые крупные операции в такую погоду. В то же время локальные вылазки под прикрытием таких условий исключать нельзя.

В ночное время противник активно закидывал живую силу и технику в Суджу и ближайшие населенники. Примечательно, что он делал это на пикапах и микроавтобусах. Видимо, чтобы не подставлять под удар дефицитную НАТОвскую бронетехнику, остовами которой Курская земля переполнена.

ВСУшники в Курской области убивают мирных за русскую речь. В исполнении преступного приказа признались взятые в плен боевики 22-й бригады ВСУ, которые убили пожилую женщину.

"У нас был приказ такой, всех русскоговорящих "обнулять". Был приказ убить ту женщину, мы не сами это сделали. Приказал это сделать командир "Люк", — пишут боевики.

Приказы "обнулять" гражданских командиры ВСУ раздают  в том числе из-за подозрений в сливе координат мест дислокации врага.

Ранее появились шокирующие кадры из освобождённого посёлка Русское Поречное, где обнаружили тела замученных украинскими военными пенсионеров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу
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