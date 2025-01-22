В США раскрыли причину отставания США от Китая в вопросе истребителей

5:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай развернет истребитель шестого поколения раньше, чем США, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают причину такого отставания Вашингтона. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20 ВВС Китая

С тех пор как в феврале 2017 года военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая ввели в эксплуатацию истребитель пятого поколения J-20, что сделало Китай лишь второй страной в мире, которая ввела в эксплуатацию отечественный истребитель-невидимку, все чаще возникают вопросы о том, насколько сильны позиции страны, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами в области шестого поколения истребительной авиации. Признаки беспокойства со стороны Соединенных Штатов будут усиливаться и в 2020-х годах, поскольку программа J-20 превзошла все ожидания как по масштабам производства, так и по сложности демонстрируемых характеристик, в то время как конкурирующий американский истребитель F-35 по-прежнему страдает от широкого спектра проблем.

Глава боевого командования ВВС США генерал Марк Келли в сентябре 2022 года предупредил, что Китай имеет все возможности для того, чтобы начать развертывание истребителей шестого поколения раньше Соединенных Штатов. В том году все чаще возникали вопросы относительно доступности американского истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), и в результате амбиции программы снизились, в то время как глава ВВС Фрэнк Кендалл признал, что его предыдущее заявление о том, что программа вступила в этап проектирования, производства и разработки, не соответствовало действительности.

Военно-воздушные силы США в 2024 году начали серьезно пересматривать вопрос о том, будут ли они продолжать разработку NGAD или будут искать менее дорогостоящую альтернативу, такую как более легкий истребитель шестого поколения с меньшей дальностью полета или даже беспилотные варианты.

Хотя они могли бы стать беспилотным средством противодействия собственным китайским программам шестого поколения, они не обеспечили бы возможности взаимодействия с китайским флотом на равных. Комментируя перспективы Америки составить конкуренцию Китаю в разработке истребителя шестого поколения, ведущий эксперт по китайским программам создания истребителей следующего поколения Абрахам Абрамс, отметил основные факторы, которые будут определять конкуренцию.

"Оценка эффективности китайского и американского оборонных секторов за последние десятилетия показывает, что по-прежнему высока вероятность того, что Китай получит истребитель шестого поколения значительно раньше, чем это смогут сделать Соединенные Штаты, — сообщил Абрамс, — Сравнение сроков разработки китайского истребителя пятого поколения J-20 истребитель со своими американскими конкурентами F-22 и F-35 является наглядным подтверждением этого".

В частности, он отметил тот факт, что J-20 прошел путь от первого демонстрационного полета до использования на передовой всего за шесть лет, на создание F-35 и F-22 ушло пятнадцать-шестнадцать лет, что показало, что Китай может разрабатывать истребители нового поколения в гораздо меньшие сроки, чем Америка.

“В гонке за созданием более боеспособного истребителя шестого поколения технологическое и промышленное положение Китая по сравнению с Соединенными Штатами было значительно более выгодным, чем в эпоху пятого поколения”, — отметил Абрамс, заключив, что "были серьезные основания для беспокойства о том, что Китай может выиграть гонку шестого поколения".

Эксперт подчеркнул, что надежды Соединенных Штатов на то, что использование передовых цифровых технологий сборки и тестирования, как ожидается, значительно ускорит разработку NGAD и снизит затраты. С момента начала проектирования, производства и разработки истребителя F-35 до его поступления на вооружение прошло более 15 лет, Абрамс отметил, что тот факт, что в 2022 году было подтверждено, что истребитель NGAD не вступил в эту фазу, указывает на то, что он может поступить на вооружение не ранее второй половины 2030-х годов, предполагая, что он будет разрабатываться по тому же графику, что и его предшественник.

Презентация Китаем двух демонстрационных летательных аппаратов шестого поколения в декабре 2024 года, в то время как Соединенные Штаты не предприняли аналогичных шагов, привлекла растущее внимание к тому, что Китай становится лидером области.