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Петр Ермилин

В США раскрыли причины гибели программы бомбардировщиков B-1

4:26
Силовые структуры » Военные новости

Программа стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США потеряла свою актуальность из-за начала эпохи стелс-авиации и появления новых средств противовоздушной обороны (ПВО), пишет автор американского издания The National Interest (NI) Харрисон Касс. В своей новой статье он раскрывает причины гибели популярной программы. Pravda.Ru публикует перевод соответствующего материала NI.

B-21 Raider, Американский стратегический бомбардировщик
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain
B-21 Raider, Американский стратегический бомбардировщик

В ближайшие несколько лет ВВС США попрощаются с B1 Lancer. Легендарный бомбардировщик, известный как "Кость", будет постепенно выведен из эксплуатации, как и B-2 Spirit, в пользу готовящегося к выпуску B-21 Raider. Но B1 будет трудно заменить, по крайней мере, в том, что касается его технических характеристик, которые впечатляют — на бумаге. Хотя в эпоху, когда системы противовоздушной обороны становятся все более совершенными, способность малозаметного B-1 выживать в тылу врага оказалась под угрозой, что снижает ценность стратегического бомбардировщика в будущих конфликтах против боеспособных национальных государств.

Быстрый и тяжелый

Среди трех стратегических бомбардировщиков, находящихся на вооружении ВВС США (B-1, B-2 и B-52), B-1 имеет несколько отличительных особенностей. Во-первых, B-1 — самый быстрый бомбардировщик в мире; в то время как B-2 и B-52 имеют дозвуковые скорости (сравнимые с коммерческой авиацией), B-1 способен преодолевать звуковой барьер с максимальной скоростью 1,2 Маха, или 900 миль в час.

Во-вторых, B-1 обладает самой большой грузоподъемностью. На первый взгляд, можно предположить, что B-52 с его восемью двигателями способен перевозить более тяжелую полезную нагрузку, чем любой из его современников. Но именно B-1 отличается грузоподъемностью в 75 000 фунтов (B-52 может нести 70 000 фунтов боеприпасов). B-1, наряду со способностью нести огромную грузоподъемность, обладает способностью нести разнообразную грузоподъемность; B-1 может работать с управляемым и неуправляемым оружием, бомбами и ракетами и даже с ядерным оружием, включая B61, B83 и AGM-69 SRAM. К счастью, от B-1 (как и от любого другого самолета, находящегося в настоящее время на вооружении) никогда не требовалось сбрасывать ядерные боеприпасы. Но способность B-1 делать это дает Соединенным Штатам стратегическое преимущество.

В-третьих, B-1 — единственный бомбардировщик, оснащенный стреловидными крыльями. Стреловидные крылья могут поворачиваться вперед и назад. Преимущество стреловидных крыльев заключается в возможности изменять форму самолета в полете, что приводит к изменению его летных характеристик. Крылья, направленные назад, уменьшают лобовое сопротивление и увеличивают скорость; крылья, направленные вперед, увеличивают лобовое сопротивление, снижают скорость и повышают устойчивость и подъемную силу. В результате получился планер, который более универсален и удобен в различных ролях и положениях.

Время прощаться

Тем не менее, B-1, несмотря на все его технологические преимущества, не был спроектирован с учетом особенностей малозаметности. Это было прекрасно в 1970-х годах, когда разрабатывался планер B-1 и когда системы противовоздушной обороны были менее чувствительными — во времена, когда высокая скорость могла решить множество проблем. Но, поскольку Пентагон предвидит потенциальные будущие конфликты с системами противовоздушной обороны, гораздо более совершенными, чем те, с которыми B-1 сталкивался в операциях против Ирака или Афганистана, эффективность B-1, вероятно, снизится.

Ожидается, что B-1 будет выведен из эксплуатации где-то до 2035 года, что положит конец замечательному полувековому послужному списку.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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