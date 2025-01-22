Российская армия близится к пику своего военного могущества, становясь одной из наиболее боеспособных и опытных армий мира.
Об этом говорится в меморандуме аналитических центров The Global Eye и AMVETS, на который ссылаются турецкие Askeri Radyo и "Первый Турецкий".
Второй по боевому опыту армией в мире в меморандуме называются Вооружённые силы Украины (ВСУ), хотя их возможности во многом зависят от поставок вооружений странами НАТО.
Военные аналитики отмечают, что российская армия активно оснащается современным вооружением, производимым промышленным комплексом, который работает на максимальных мощностях без существенного ущерба для экономики страны.
Российские войска приобрели значительный опыт в ведении боевых действий в различных условиях: от равнин и приморских регионов до городов, подвергающихся интенсивным артиллерийским и ракетным ударам.
Также активно применяются:
Важным аспектом остаётся накопленный опыт военного управления, как пишут турки — "несмотря на существующую бюрократию". Кроме того, российские учёные продолжают разрабатывать новые боевые технологии.
Основной ударной силой ВС РФ являются люди — подразделения, участвующие в специальной военной операции (СВО). Эти части состоят из добровольцев, кадровых военных и мобилизованных.
Хотя в рядах российских войск не наблюдается значительной ротации из-за нежелания властей проводить дополнительную мобилизацию в 2025 году, бойцы приобретают бесценный опыт.
Эксперты отмечают, что этот опыт сохранится в течение 5-10 лет мирной жизни, однако со временем может частично утратиться.
"В случае войны с НАТО Россия может задействовать резерв граждан, мотивированных патриотическими или финансовыми причинами, а также располагает стратегическим и тактическим ядерным оружием, современными средствами ПВО и авиацией", — отмечается в документе.
Вместе с тем, армии США и Китая, несмотря на их современное вооружение и широкий спектр технологий, не имеют опыта участия в войнах высокой интенсивности на континентах и морях.
Однако эксперты подчёркивают, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже стала лидером в разработке и применении боевых роботов, дронов и гиперзвуковых технологий.
Китайские военные активно используют данные о конфликтах, включая информацию о боевых действиях на Украине, предоставленную российской стороной.
Напомним, что российская армия многократно называлась лидером по боевой мощи и опыту:
Global Firepower (GFP) — рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира, который сравнивает потенциал обычных боевых действий различных стран с точки зрения их наземных, морских и воздушных боевых возможностей. Индекс, который ежегодно обновляется с 2016 года, якобы учитывает 50 различных военных, демографических, финансовых, логистических и географических факторов. В связи с тем, что основное внимание уделяется обычным видам войны, ядерные арсеналы не учитываются.
U S News & World Report — американский аналитический журнал, издаваемый в Вашингтоне. Наряду с изданиями Time и Newsweek на протяжении многих лет был одним из ведущих еженедельников, уделяя повышенное внимания военным, политическим и экономическим новостям
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